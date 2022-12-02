Ifes de Piúma abre 40 vagas em curso para guia de turismo

Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio completo (ou com conclusão em 2022). A seleção será feita por meio de análise de histórico escolar (notas de Língua Portuguesa, História e Geografia do Ensino Médio).

O curso é noturno, com aulas das 18h30 às 22h, e tem duração de um ano. Após terminar a qualificação, o aluno estará habilitado para planejar e organizar a execução de roteiros e itinerários turísticos; conduzir e orientar visitantes na realização de traslados, passeios, visitas e viagens; prestar informações turísticas no contexto local, regional e nacional; intermediar as relações entre visitantes, comunidade e prestadores de serviços turísticos e prestar assistência aos visitantes durante a realização dos roteiros e itinerários turísticos.