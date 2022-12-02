Ifes de Piúma abre 40 vagas em curso para guia de turismo

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o curso técnico gratuito de Guia Turismo. A oferta é de 40 vagas para o campus de Piúma. As aulas são uma parceria da instituição com a Secretaria Estadual de Turismo (Setur).
Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio completo (ou com conclusão em 2022). A seleção será feita por meio de análise de histórico escolar (notas de Língua Portuguesa, História e Geografia do Ensino Médio).
Os interessados podem se inscrever até 11 de dezembro, no site do Ifes. Também é possível se inscrever presencialmente no Campus Piúma, das 14 às 17 horas.
De acordo com a Setur, o Espírito Santo tem mais de 500 guias de turismo que estão regulares no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). A pasta informa ainda que a realização deste curso vai possibilitar que mais pessoas exerçam a função de guia de turismo, que integra os principais serviços de receptivo aos turistas que chegam ao Estado.
O curso é noturno, com aulas das 18h30 às 22h, e tem duração de um ano. Após terminar a qualificação, o aluno estará habilitado para planejar e organizar a execução de roteiros e itinerários turísticos; conduzir e orientar visitantes na realização de traslados, passeios, visitas e viagens; prestar informações turísticas no contexto local, regional e nacional; intermediar as relações entre visitantes, comunidade e prestadores de serviços turísticos e prestar assistência aos visitantes durante a realização dos roteiros e itinerários turísticos.
“Este curso que o Ifes disponibiliza tem o objetivo de possibilitar a melhor qualificação dos profissionais que atuam no setor de turismo, bem como impulsionar a geração de trabalho e renda no Estado”, afirma o secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha.
Já o diretor-geral do Ifes de Piúma, Marcelo Polese, ressalta que o curso atende a uma demanda do setor e da comunidade. “Por meio dos conselhos regionais, recebemos esta demanda e buscamos atendê-la por meio deste eixo, que cada vez mais estará disponibilizando cursos que vão colaborar para o fortalecimento e a qualificação do setor de turismo.”