Grupo Epa abre 300 oportunidades de emprego no ES

Oportunidades de trabalho no grupo Epa / Mineirão Crédito: Grupo Epa/ Divulgação

A DMA Distribuidora, dona das marcas Mineirão, Epa e OK, anunciou que vai contratar 300 profissionais para trabalharem nas lojas da Grande Vitória. As oportunidades são para atuar em cargos de diversos setores das lojas.

Para participar da seleção, os candidatos precisam ter o ensino médio e disponibilidade de horário. Todos os postos são extensivos a pessoas com deficiência.

Os interessados devem comparecer nesta quinta-feira, 1º de dezembro, das 8 às 12 horas, à loja da Serra, que fica na Av. Eldes Scherrer de Souza, 2.400, Parque Residencial Laranjeiras. É necessário levar o currículo, identidade, CPF e carteira de trabalho. O atendimento será por ordem de chegada.

Além do salário, os trabalhadores recebem tíquete-alimentação, assistência médica e odontológica e seguro de vida.

Confira os cargos