Supermercados

Grupo Carone vai contratar 150 trabalhadores na Grande Vitória

Entrevistas serão realizadas nesta sexta-feira (17), a partir das 8 horas; há chances para diversos cargos e também para pessoas com deficiência
Diná Sanchotene

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 09:06

Supermecados Carone, em Itaparica Crédito: Divulgação/Carone
O Grupo Carone, dono das marcas Supermercados Carone e Sempre Tem, está com 150 vagas de emprego abertas na Grande Vitória.
Nesta sexta-feira (17), serão feitas entrevistas para os interessados em trabalhar na empresa. O atendimento ocorre, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na unidade de Santa Lúcia, que fica na Avenida Rio Branco, 77.
Haverá distribuição de senhas e a conversa com os recrutadores será feita por ordem de chegada. A maioria dos postos não exige experiência. Também há chances para pessoas com deficiência.
Há postos como açougueiro, auxiliar de açougueiro, auxiliar de padaria, padeiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de pizzaiolo, pizzaiolo, balconista de padaria, balconista de perecíveis, operador de caixa, repositor perecíveis, fiscal de caixa, conferente e ajudante de depósito.
A empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, café da manhã e café da tarde, almoço na empresa, auxílio-transporte, convênio farmácia, convênio Carone, descontos em instituições de ensino, autoescolas e empréstimo consignado.

LEIA MAIS 

4.761 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

Verão abre 3 mil vagas de emprego temporário no ES

Multinacional capixaba de cosméticos chega a Viana e gera 120 empregos

Black Friday e Natal: lojas no ES abrem 1.500 vagas de emprego

Vale alerta sobre golpe com cobrança por falsa vaga de emprego

