Grupo Carone vai contratar 150 trabalhadores na Grande Vitória

O Grupo Carone, dono das marcas Supermercados Carone e Sempre Tem, está com 150 vagas de emprego abertas na Grande Vitória.
Nesta sexta-feira (17), serão feitas entrevistas para os interessados em trabalhar na empresa. O atendimento ocorre, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na unidade de Santa Lúcia, que fica na Avenida Rio Branco, 77.
Haverá distribuição de senhas e a conversa com os recrutadores será feita por ordem de chegada. A maioria dos postos não exige experiência. Também há chances para pessoas com deficiência.
Há postos como açougueiro, auxiliar de açougueiro, auxiliar de padaria, padeiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de pizzaiolo, pizzaiolo, balconista de padaria, balconista de perecíveis, operador de caixa, repositor perecíveis, fiscal de caixa, conferente e ajudante de depósito.
A empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, café da manhã e café da tarde, almoço na empresa, auxílio-transporte, convênio farmácia, convênio Carone, descontos em instituições de ensino, autoescolas e empréstimo consignado.