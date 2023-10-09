Grupo Carone tem mais de 240 vagas de emprego esta semana

Supermecados Carone, em Itaparica Crédito: Divulgação/Carone

O Grupo Carone, dono das marcas Carone e Sempre Tem Superatacado, está com 242 vagas de emprego abertas esta semana na Grande Vitória. Os postos são voltados para profissionais de vários níveis de escolaridade e os interessados precisam ficar atentos aos dias e horários dos atendimentos.

Na Serra e em Vila Velha, o processo seletivo ocorre nesta terça-feira (10), das 9 horas às 13h30. Em Vitória, as entrevistas serão realizadas na quarta-feira (11), no mesmo horário dos demais, em uma ação em parceria com o Sine de Vitória.

A empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, café da manhã e café da tarde, almoço na empresa, auxílio-transporte, convênio farmácia, convênio Carone, descontos em instituições de ensino, autoescolas e empréstimo consignado.

Confira as vagas

SERRA

Onde comparecer: no dia 10 de outubro (terça-feira), das 9 horas às 13h30, no Sempre Tem de Jardim Limoeiro, localizado na Av. Desembargador Mário da Silva Nunes, 545, Jardim Limoeiro, Serra.

Vagas: 80

80 Açougueiro(6)

Balconista de perecíveis (2)

Padeiro(3)

Operador de carrinhos (5)

Repositor de mercadorias (9)

Operador de caixa (4)

Auxiliar de açougueiro (3)

Balconista de padaria (3)

Fiscal de controle patrimonial (9)

Fiscal de caixa (2)

Auxiliar de padaria (10)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de confeitaria (8)

Pizzaiolo (3)

Auxiliar de pizzaiolo (5)

Auxiliar de logística (6)

Há vagas disponíveis para pessoas com deficiência. (PCD)

VILA VELHA

Onde comparecer: no dia 10 de outubro (terça-feira), das 9 horas às 13h30, na Associação de Moradores da Ilha dos Bentos, que fica na Rua dos Cajueiros, 225, Ilha dos Bentos, Vila Velha.

Vagas : 82

: 82 Açougueiro (5)

Padeiro

Operador de carrinhos

Repositor de mercadorias

Operador de caixa (15)

Auxiliar de açougueiro (6)

Balconista de padaria (8)

Balconista de perecíveis (20)

Apoio frente de loja (2)

Fiscal de controle patrimonial (8)

Auxiliar de padaria (5)

Auxiliar de confeitaria (5)

Pizzaiolo (3)

Auxiliar de pizzaiolo (4)

Assistente de e-comerce(1)

Há vagas disponíveis para pessoas com deficiência. (PCD).

VITÓRIA

Onde comparecer: dia 11 de outubro (11), das 9 horas às 13h30, no Sine de Vitória, localizado no Centro de Cidadania "Zumbi dos Palmares", Casa do Cidadão, Av. Maruípe, nº 2.544, Itararé, Vitória.