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Grupo Carone tem mais de 240 vagas de emprego esta semana

Processo seletivo ocorre na Serra e em Vila Velha nesta terça-feira (10), enquanto que em Vitória, as entrevistas serão realizadas na quarta-feira (11); atendimento será das das 9 horas às 13h30
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 out 2023 às 14:43

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 14:43

Supermecados Carone, em Itaparica
Supermecados Carone, em Itaparica Crédito: Divulgação/Carone
O Grupo Carone, dono das marcas Carone e Sempre Tem Superatacado, está com 242 vagas de emprego abertas esta semana na Grande Vitória. Os postos são voltados para profissionais de vários níveis de escolaridade e os interessados precisam ficar atentos aos dias e horários dos atendimentos.
Na Serra e em Vila Velha, o processo seletivo ocorre nesta terça-feira (10), das 9 horas às 13h30. Em Vitória, as entrevistas serão realizadas na quarta-feira (11), no mesmo horário dos demais, em uma ação em parceria com o Sine de Vitória.
A empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, café da manhã e café da tarde, almoço na empresa, auxílio-transporte, convênio farmácia, convênio Carone, descontos em instituições de ensino, autoescolas e empréstimo consignado.

Confira as vagas

SERRA
Onde comparecer: no dia 10 de outubro (terça-feira), das 9 horas às 13h30, no Sempre Tem de Jardim Limoeiro, localizado na Av. Desembargador Mário da Silva Nunes, 545, Jardim Limoeiro, Serra.
  • Vagas: 80
  • Açougueiro(6)
  • Balconista de perecíveis (2)
  • Padeiro(3)
  • Operador de carrinhos (5)
  • Repositor de mercadorias (9)
  • Operador de caixa (4)
  • Auxiliar de açougueiro (3)
  • Balconista de padaria (3)
  • Fiscal de controle patrimonial (9)
  • Fiscal de caixa (2)
  • Auxiliar de padaria (10)
  • Auxiliar de serviços gerais (2)
  • Auxiliar de confeitaria (8)
  • Pizzaiolo (3)
  • Auxiliar de pizzaiolo (5)
  • Auxiliar de logística (6)
  • Há vagas disponíveis para pessoas com deficiência. (PCD) 
VILA VELHA
Onde comparecer: no dia 10 de outubro (terça-feira), das 9 horas às 13h30, na Associação de Moradores da Ilha dos Bentos, que fica na Rua dos Cajueiros, 225, Ilha dos Bentos, Vila Velha.
  • Vagas: 82
  • Açougueiro (5)
  • Padeiro
  • Operador de carrinhos
  • Repositor de mercadorias
  • Operador de caixa (15)
  • Auxiliar de açougueiro (6)
  • Balconista de padaria (8)
  • Balconista de perecíveis (20)
  • Apoio frente de loja (2)
  • Fiscal de controle patrimonial (8)
  • Auxiliar de padaria (5)
  • Auxiliar de confeitaria (5)
  • Pizzaiolo (3)
  • Auxiliar de pizzaiolo (4)
  • Assistente de e-comerce(1)
  • Há vagas disponíveis para pessoas com deficiência. (PCD).
VITÓRIA
Onde comparecer: dia 11 de outubro (11), das 9 horas às 13h30, no Sine de Vitória, localizado no Centro de Cidadania "Zumbi dos Palmares", Casa do Cidadão, Av. Maruípe, nº 2.544, Itararé, Vitória.
  • Vagas: 80
  • Operador de caixa (20)
  • Padeiro (3)
  • Operador de carrinhos (4)
  • Repositor de mercadorias (8)
  • Auxiliar de açougueiro(3)
  • Balconista de padaria (12)
  • Balconista de perecíveis (16)
  • Apoio frente de loja (2)
  • Fiscal de controle patrimonial (4)
  • Auxiliar de padaria (2)
  • Auxiliar de confeitaria(2) 
  • Pizzaiolo (2)
  • Auxiliar de pizzaiolo (2)

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