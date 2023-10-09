Grupo Carone tem mais de 240 vagas de emprego esta semana

O Grupo Carone, dono das marcas Carone e Sempre Tem Superatacado, está com 242 vagas de emprego abertas esta semana na Grande Vitória. Os postos são voltados para profissionais de vários níveis de escolaridade e os interessados precisam ficar atentos aos dias e horários dos atendimentos.
Na Serra e em Vila Velha, o processo seletivo ocorre nesta terça-feira (10), das 9 horas às 13h30. Em Vitória, as entrevistas serão realizadas na quarta-feira (11), no mesmo horário dos demais, em uma ação em parceria com o Sine de Vitória.
A empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, café da manhã e café da tarde, almoço na empresa, auxílio-transporte, convênio farmácia, convênio Carone, descontos em instituições de ensino, autoescolas e empréstimo consignado.
Confira as vagas
SERRA
Onde comparecer: no dia 10 de outubro (terça-feira), das 9 horas às 13h30, no Sempre Tem de Jardim Limoeiro, localizado na Av. Desembargador Mário da Silva Nunes, 545, Jardim Limoeiro, Serra.
- Vagas: 80
- Açougueiro(6)
- Balconista de perecíveis (2)
- Padeiro(3)
- Operador de carrinhos (5)
- Repositor de mercadorias (9)
- Operador de caixa (4)
- Auxiliar de açougueiro (3)
- Balconista de padaria (3)
- Fiscal de controle patrimonial (9)
- Fiscal de caixa (2)
- Auxiliar de padaria (10)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de confeitaria (8)
- Pizzaiolo (3)
- Auxiliar de pizzaiolo (5)
- Auxiliar de logística (6)
- Há vagas disponíveis para pessoas com deficiência. (PCD)
VILA VELHA
Onde comparecer: no dia 10 de outubro (terça-feira), das 9 horas às 13h30, na Associação de Moradores da Ilha dos Bentos, que fica na Rua dos Cajueiros, 225, Ilha dos Bentos, Vila Velha.
- Vagas: 82
- Açougueiro (5)
- Padeiro
- Operador de carrinhos
- Repositor de mercadorias
- Operador de caixa (15)
- Auxiliar de açougueiro (6)
- Balconista de padaria (8)
- Balconista de perecíveis (20)
- Apoio frente de loja (2)
- Fiscal de controle patrimonial (8)
- Auxiliar de padaria (5)
- Auxiliar de confeitaria (5)
- Pizzaiolo (3)
- Auxiliar de pizzaiolo (4)
- Assistente de e-comerce(1)
- Há vagas disponíveis para pessoas com deficiência. (PCD).
VITÓRIA
Onde comparecer: dia 11 de outubro (11), das 9 horas às 13h30, no Sine de Vitória, localizado no Centro de Cidadania "Zumbi dos Palmares", Casa do Cidadão, Av. Maruípe, nº 2.544, Itararé, Vitória.
- Vagas: 80
- Operador de caixa (20)
- Padeiro (3)
- Operador de carrinhos (4)
- Repositor de mercadorias (8)
- Auxiliar de açougueiro(3)
- Balconista de padaria (12)
- Balconista de perecíveis (16)
- Apoio frente de loja (2)
- Fiscal de controle patrimonial (4)
- Auxiliar de padaria (2)
- Auxiliar de confeitaria(2)
- Pizzaiolo (2)
- Auxiliar de pizzaiolo (2)