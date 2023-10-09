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Oportunidades

Mais de 3 mil vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

Há oportunidades para ajudante de cozinha, assistente administrativo, motorista de coleta e entrega, assistente operacional, conferente, pizzaiolo, fiscal de loja, entre outros postos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 out 2023 às 09:55

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 09:55

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.286 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (09). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
Vagas: 303. Há oportunidades para armador de ferros, auxiliar de contabilidade, cozinheiro, borracheiro, montador de andaimes, motorista entregador, educador social, eletricista auxiliar, entre outras chances. Veja as vagas.
Oportunidade de trabalho para pizzaiolo
Oportunidade de trabalho para pizzaiolo Crédito: Freepik
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 677, das quais 22 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para ajudante de cozinha, assistente administrativo, motorista de coleta e entrega, assistente operacional, conferente, auxiliar de carga e descarga, carpinteiro, pedreiro, entre outros postos. Veja as vagas. 
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 865. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, atendente de cafeteria, atendente de lojas, auxiliar de estoque, auxiliar de logística, chapeiro, fiscal de loja, pizzaiolo, vendedor de comércio varejista, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 369. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de estruturas metálicas, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição, embalador, garçom, jardineiro, montador de estruturas metálicas, operador de sistemas de computador , entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
Vagas: 190. Há oportunidades para analista de contas a pagar, atendente de lanchonete, carpinteiro, dedetizador, estofador de móveis, operador de empilhadeira, recuperador de crédito, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
Vagas: 141. Há oportunidades para churrasqueiro, bombeiro hidráulico, auxiliar de transportes, consultor de vendas, ajudante de asfalto, ajudante serrador, chefe de pista, mecânico de máquinas industriais, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
Vagas: 364. Há oportunidades para assistente de produção, auxiliar de padaria, laminador, líder de pintura, maçariqueiro, pintor industrial, soldador, operador de equipamento, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
Vagas: 183. Há oportunidades para ajudante de montagem, auxiliar administrativo, balconista, eletricista de rede, garçonete, operador de máquina, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 30. Há oportunidades para recepcionista, estoquista, repositor, pedreiro, armador, auxiliar de limpeza, vendedora, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 103 Há oportunidades para auxiliar de produção, motorista de caminhão caçamba, atendente de padaria, repositor de mercadoria, calceteiro, operador de rolo, entre outras chances. Veja as vagas.

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