Grupo Carone faz mutirão para contratar trabalhadores em Vitória

Loja do Sempre Tem contará com novos colaboradores em breve Crédito: Carone/Divulgação

O Grupo Carone vai realizar um mutirão com novas vagas de emprego nesta terça-feira (8), em Vitória. Os atendimentos serão feitos sem agendamento e acontecem das 9 às 13h30, na unidade do Sempre Tem de Jardim Camburi.

Há chances para açougueiro, balconista, repositor, operador de caixa, embalador, ajudante de recebimento de mercadoria, auxiliar de açougueiro, auxiliar de padaria e confeitaria, entre outros postos.

A empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, café da manhã e café da tarde, almoço na empresa, auxílio-transporte, convênio farmácia, convênio Carone, descontos em instituições de ensino, autoescolas e empréstimo consignado.

Na sexta-feira (11), o grupo empresarial vai atender novos candidatos em Vila Velha. Os interessados devem comparecer no RH Carone, que fica na Avenida Henrique Moscoso, 748, Centro. O atendimento ocorre das 14 às 17 horas.

Confira como participar

Vitória

Atendimento: Nesta terça-feira, 8 de agosto, a partir das 9 às 13h30.

Local: Sempre Tem Jardim Camburi, que fica na Rua Carlos Gomes Lucas, 0, Jardim Camburi, Vitória.

Vagas:

Balconista

Repositor

Operador de caixa

Embalador

Ajudante de recebimento de mercadorias

Auxiliar de açougueiro

Auxiliar de padaria e confeitaria

Açougueiro

Auxiliar de cozinha

Vila Velha

Atendimento: nesta sexta-feira, dia 11 de agosto, das 14 às 17 horas.

Local: no RH Carone, que fica na Avenida Henrique Moscoso, 748, Centro, Vila Velha.