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Grupo Carone faz mutirão para contratar trabalhadores em Vitória

Há chances para açougueiro, balconista, repositor, operador de caixa, embalador, ajudante de recebimento de mercadoria, auxiliar de açougueiro, entre outros postos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 ago 2023 às 14:52

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 14:52

Loja do Sempre Tem que vai funcionar em breve na Bahia
Loja do Sempre Tem contará com novos colaboradores em breve Crédito: Carone/Divulgação
O Grupo Carone vai realizar um mutirão com novas vagas de emprego nesta terça-feira (8), em Vitória. Os atendimentos serão feitos sem agendamento e acontecem das 9 às 13h30, na unidade do Sempre Tem de Jardim Camburi.
Há chances para açougueiro, balconista, repositor, operador de caixa, embalador, ajudante de recebimento de mercadoria, auxiliar de açougueiro, auxiliar de padaria e confeitaria, entre outros postos.
A empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, café da manhã e café da tarde, almoço na empresa, auxílio-transporte, convênio farmácia, convênio Carone, descontos em instituições de ensino, autoescolas e empréstimo consignado.
Na sexta-feira (11), o grupo empresarial vai atender novos candidatos em Vila Velha. Os interessados devem comparecer no RH Carone, que fica na Avenida Henrique Moscoso, 748, Centro. O atendimento ocorre das 14 às 17 horas.

Confira como participar

Vitória

Atendimento: Nesta terça-feira, 8 de agosto, a partir das 9 às 13h30.
Local: Sempre Tem Jardim Camburi, que fica na Rua Carlos Gomes Lucas, 0, Jardim Camburi, Vitória.
  • Vagas:  
  • Balconista
  • Repositor 
  • Operador de caixa
  • Embalador
  • Ajudante de recebimento de mercadorias
  • Auxiliar de açougueiro
  • Auxiliar de padaria e confeitaria
  • Açougueiro
  • Auxiliar de cozinha

Vila Velha

Atendimento: nesta sexta-feira, dia 11 de agosto, das 14 às 17 horas.
Local: no RH Carone, que fica na Avenida Henrique Moscoso, 748, Centro, Vila Velha.
  • Vagas:  
  • Açougueiro
  • Auxiliar de açougueiro
  • Auxiliar de confeitaria
  • Auxiliar de padaria 
  • Auxiliar de pizzaiolo
  • Balconista padaria / perecíveis
  • Cozinheiro
  • Pizzaiolo
  • Repositor  de câmara fria

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