Grande Vitória têm mais de 3 mil vagas de emprego e estágio nesta segunda

As agências do Sine e do Trabalhador da Grande Vitória estão com 3.041 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (15). Os interessados devem procurar uma das unidades, de acordo com o modelo de cada uma delas, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Sine de Vila Velha seleciona trabalhadores na área da construção civil Crédito: Freepik

Há postos de trabalho para açougueiro, barbeiro, cozinheira, operador de caixa, soldador, vendedor, ajudante de entrega, fiscal de loja, embalador, auxiliar de serviços gerais, ajudante de padeiro, pedreiro, entre outras funções

A maior oferta está no Sine de Vila Velha, com 873. De acordo com informações da agência, grande parte das oportunidades são para trabalhar na construção civil. Há ainda chances nos Sines da Serra (815), Vitória (163), Cariacica (370), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (731) e Agência de Emprego de Viana (93).

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 873

873 Ajudante de eletricista (2)

Ajudante de farmácia (1)

Ajudante de obras (100)

Ajudante de serralheiro (2)

Analista de marketing (1)

Armador de ferragens na construção civil (100)

Atendente de lojas (7)

Atendente de padaria (10)

Atendente do setor de frios e laticínios (10)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de creche (1)

Auxiliar de estoque (18)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de logística (5)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Bombeiro hidráulico (100)

Camareira de hotel (1)

Carpinteiro (100)

Churrasqueiro (2)

Comprador (1)

Costureira de máquinas industriais (4)

Cozinheiro geral (4)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (10)

Eletricista (101)

Eletricista auxiliar (101)

Embalador, a mão (10)

Farmacêutico (1)

Fiscal de prevenção de perdas (2)

Garçom (3)

Lavadeiro, em geral (1)

Montador (10)

Montador instalador de acessórios (1)

Motorista de ambulância (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista entregador (4)

Operador de caixa (25)

Passador de guarnição (1)

Passador de roupas em geral (1)

Pedreiro (100)

Professor de inglês (1)

Promotor de vendas (2)

Repositor - em supermercados (7)

Representante técnico de vendas (3)

Serralheiro (2)

Técnico de manutenção eletrônica (1)

Técnico mecânico (1)

Vendedor interno (6)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 731

731 Açougueiro (13)

Administrador operacional (1)

Agente de negócios (3)

Ajudante de caminhão (14)

Ajudante de caminhão e armazém (1)

Ajudante de carga e descarga (16)

Ajudante de entrega (4)

Ajudante de expedição (5)

Ajudante de mecânico (2)

Ajudante de motorista (4)

Ajudante de padeiro (11)

Ajudante de serralheiro (1)

Alimentador de produção (4)

Analista fiscal (1)

Armador pleno (3)

Artífice (2)

Assistente administrativo (2)

Assistente de sac (1)

Assistente financeiro (3)

Atendente (3)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo comercial (1)

Auxiliar de almoxarifado (4)

Auxiliar de carga e descarga (4)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de departamento pessoal (2)

Auxiliar de estoque (10)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de fabricação (60)

Auxiliar de instalação (1)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de mecânico (3)

Auxiliar de obra (1)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de obras (ajudante) (5)

Auxiliar de produção (28)

Auxiliar de produção para metalúrgica (2)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de serviços gerais (78)

Auxiliar de serviços gerais (banheirista) (8)

Auxiliar setor fiscal (1)

Balconista de açougue (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro linha pesada (1)

Camareira (7)

Carpinteiro pleno (3)

Comprador (1)

Conferente de carga e descarga (1)

Consultor administrativo (1)

Coordenador de merchandising (2)

Coordenador pós venda (1)

Cozinheira (1)

Desossador (2)

Diarista (50)

Eletricista (3)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de força e controle (1)

Eletricista mecânico (1)

Eletricista mecânico de refrigeração (2)

Eletricista predial (1)

Embalador (10)

Empacotador (8)

Empregada doméstica (2)

Entregador motoboy (1)

Estágio em laboratório (1)

Estágio técnico ou superior em administração (1)

Estágio técnico ou superior em logística (1)

Farmacêutico (2)

Faxineiro (1)

Fiscal de loja (7)

Jardineiro operador de roçadeira (2)

Lubrificador (1)

Manobrista (1)

Mecânico (2)

Mecânico automotivo (3)

Mecânico de manutenção (11)

Mecânico de motor diesel e gasolina (1)

Mecânico de refrigeração (3)

Mecânico soldador (equipamentos pesados) (1)

Meio oficial (1)

Moleiro soldador (1)

Montador soldador mig/er (1)

Montador soldador tig/er (1)

Motorista (1)

Motorista cnh D (3)

Oficial pleno (2)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de logística (1)

Operador de loja (2)

Operador de máquina (4)

Operador de máquina extrusora (1)

Operador de perecíveis (3)

Operador de prensa e dobradeira (1)

Operador de teleatendimento (33)

Operador de telemarketing (10)

Operador de tesoura (1)

Operador máquina argola (1)

Operadora de caixa (1)

Pedreiro (14)

Pintor de marcenaria (1)

Pintor junior (1)

Professor de musculação (1)

Programador de manutenção (1)

Recepcionista (4)

Recuperador de crédito (1)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercadoria (10)

Repositor de mercearia (3)

Secretária (1)

Serralheiro (2)

Servente de obras (15)

Soldador (2)

Supervisor comercial (4)

Técnico de manutenção externo (2)

Técnico em cftv (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em instalação de câmeras e alarmes (1)

Técnico em segurança eletrônica (1)

Vendedor (8)

Vendedor de consórcio (4)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (4)

Vendedor interno e externo e vendas por telefone (10)

Vagas para pessoas com deficiência:

Administrativo (4)

Ajudante de caminhão (6)

Assistente de atendimento (2)

Assistente de operações (1)

Assistente financeiro (1)

Atendente de loja (9)

Auxiliar de serviços gerais (8)

Auxiliar de serviços gerais (banheirista) (8)

Auxiliar logístico (2)

Carregador (4)

Coordenador pós venda (1)

Embalador (6)

Empacotador (5)

Lubrificador (1)

Operador de teleatendimento (33)

Operador de telemarketing (10)

Porteiro (1)

Técnico de enfermagem (2)

Técnico de manutenção externo (2)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 768

768 Açougueiro (13)

Açougueiro pcd (11)

Ajudante de açougueiro (comércio) pcd (8)

Ajudante de carga e descarga (6)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (48)

Ajudante de obras (15)

Ajudante de serralheiro (2)

Alinhador de direção (1)

Analista administrativo pcd (1)

Analista de mercado internacional (1)

Armador de ferro (10)

Assistente de mídias sociais (1)

Assistente de serviço de contabilidade (1)

Assistente de venda pcd (2)

Atendente de farmácia (1)

Atendente de lojas e mercados (77)

Atendente de lojas pcd (4)

Auxiliar de armazenamento (24)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de depósito pcd (2)

Auxiliar de estoque (40)

Auxiliar de faturamento pcd (3)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de limpeza (50)

Auxiliar de logística pcd (6)

Auxiliar de logística (20)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (4)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar operacional (2)

Auxiliar operacional de logística pcd (5)

Balconista (5)

Borracheiro (2)

Caixa supermercado (2)

Caldeireiro montador (1)

Churrasqueiro (estágio) (1)

Churrasqueiro (2)

Confeiteiro (10)

Conferente de carga e descarga (5)

Conferente de logística (10)

Coordenador de contrato (1)

Copeiro (1)

Copeiro hospital (8)

Cortador de roupas (1)

Costureira de reparação de roupas (2)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (3)

Cozinheiro (1)

Dedetizador (1)

Desenhista projetista mecânico (1)

Eletricista (3)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Embalador , a mão (5)

Empacotador a mão (15)

Empacotador, a mão pcd (6)

Encarregado administrativo (de departamento pessoal) (1)

Encarregado de almoxarifado (1)

Encarregado de estoque pcd (1)

Encarregado de frios pcd (1)

Encarregado de manutenção (1)

Encarregado de montagem (5)

Encarregado de padaria (1)

Encarregado de supermercado (17)

Fiscal de prevenção de perdas pcd (4)

Fiscal de segurança (20)

Forrador de móveis (1)

Fresador cnc (1)

Garçom (1)

Gerente de administração financeira (1)

Gerente de recursos humanos (1)

Gerente de supermercado (1)

Jardineiro (4)

Locutor/a pcd (1)

Mandrilhador (1)

Marceneiro (1)

Mecânico (3)

Mecânico de empilhadeira (3)

Mecânico de manutenção de ar condicionado (1)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (3)

Mecânico de manutenção de máquinas (10)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de suspensão (1)

Mecânico montador (1)

Mestre de obras (10)

Motorista de caminhão (2)

Nutricionista (1)

Oficial de manutenção civil (1)

Operador de caixa pcd (6)

Operador de caixa (85)

Operador de câmaras frias (2)

Operador de carrinho (travelling) (5)

Operador de empilhadeira pcd (6)

Operador de empilhadeira (5)

Operador de injetora de plástico (3)

Operador de máquina extrusora de fibra de vidro (1)

Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1)

Operador de movimentação e armazenamento de carga (1)

Operador de vendas (loja) (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (oficial pleno) (15)

Pedreiro (oficial) (3)

Prensista (1)

Preparador de massa abrasiva (4)

Repositor - em supermercados pcd (6)

Repositor - em supermercados (5)

Serralheiro (1)

Serralheiro de ferro (2)

Serralheiro (6)

Servente de obras (15)

Soldador iv- processo tig (8)

Soldador (10)

Supervisor de carga e descarga (2)

Supervisor operacional dos serviços de máquinas e veículos (2)

Técnico de edificações (10)

Técnico de planejamento de produção (2)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 163

163 Açougueiro (7)

Ajudante de cozinha (3)

Ajudante de pintor (1)

Ajudante de pizzaiolo (1)

Armador de ferragens na construção civil (3)

Arte-finalista (2)

Assistente de vendas (3)

Atendente balconista pcd (3)

Atendente balconista pcd (3)

Atendente central telemarketing (4)

Atendente de mesa (2)

Auxiliar administrativo de diretoria (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estoque pcd (2)

Auxiliar de lavanderia (1)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de pedreiro (1)

Barman (1)

Carpinteiro (3)

Ceramista (1)

Comprador (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (1)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)

Cumim (2)

Desenvolvedor de ti (1)

Eletricista (1)

Eletrotécnico (1)

Encarregado de obras (3)

Engenheiro civil (1)

Estoquista (1)

Garçom (1)

Garçom pcd (2)

Garçom de bar (2)

Lavador de automóveis (5)

Marmorista (construção) (1)

Motofretista (2)

Nutricionista (1)

Operador de caixa pcd (3)

Operador de guindaste móvel (2)

Operador de telemarketing ativo (11)

Orientador educacional (2)

Pedreiro (29)

Pedreiro de alvenaria (15)

Pedreiro de fachada (1)

Pintor de obras (1)

Pizzaiolo (3)

Serralheiro (2)

Soldador (2)

Supervisor de açougue (3)

Supervisor de vendas comercial (2)

Técnico de edificações (1)

Técnico de enfermagem (5)

Técnico de suporte de ti (2)

Técnico mecânico (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de comércio varejista (2)

Zelador (1)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 370

370 Açougueiro (5)

Agente de recrutamento (1)

Agente de vendas de passagens (30)

Ajudante de embalador (4)

Ajudante de obras (5)

Auxiliar de limpeza pcd (30)

Atendente de lanchonete (50)

Auxiliar de confeiteiro (2)

Auxiliar de expedição (200)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Carregador pcd (3)

Embalador pcd (3)

Encarregado de obras (4)

Instalador de linhas de comunicação (4)

Mecânico de máquinas (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Operador de extrusora (1)

Pedreiro (10)

Piscineiro (2)

Programador de usinagem (1)

Técnico de edificações (4)

Técnico de rede (4)

Vendedor (1)

Agência de Emprego de Viana

Como se candidatar: interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]