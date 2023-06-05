Grande Vitória tem mais de 1.800 vagas de emprego e estágio

Agência do Sine de Vila Velha Crédito: Adessandro Reis/Divulgação Prefeitura de Vila Velha

A semana começa com 1.870 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine e do Trabalhador da Grande Vitória. Os postos de trabalho são para trabalhar no comércio, na construção civil, na indústria e em outros setores da economia.

Há vagas para açougueiro, ajudante de obras, confeiteiro, mecânico, soldador, vendedor interno, artífice, assistente financeiro, eletricista, farmacêutico, entre outros postos.

O maior volume de oportunidades está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 810 chances. Vagas ainda nos Sines de Vila Velha (642), Vitória (295) e Cariacica (123).

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar atendimento na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 642

642 Açougueiro (2)

Ajudante de açougueiro (comércio) (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)

Ajudante de eletricista (4)

Ajudante de obras (50)

Apontador de obras (5)

Armador de ferragens na construção civil (55)

Assistente administrativo (1)

Atendente de lanchonete (4)

Atendente de lojas (10)

Atendente de padaria (8)

Atendente de peixaria (2)

Atendente do setor de frios e laticínios (21)

Auxiliar administrativo (7)

Auxiliar de engenheiro da construção civil (1)

Auxiliar de estoque (16)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Bombeiro hidráulico (50)

Borracheiro (1)

Caixa de loja (1)

Carpinteiro (60)

Carpinteiro de obras (5)

Confeiteiro (1)

Conferente de carga e descarga (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (1)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (5)

Eletricista (53)

Eletricista auxiliar (50)

Embalador, a mão (10)

Encarregado de obras (2)

Engenheiro civil (2)

Fiscal de loja (2)

Fiscal de prevenção de perdas (2)

Gerente comercial (2)

Gerente de suprimentos (1)

Instalador de equipamentos de comunicação (5)

Lanterneiro de automóveis (reparação) (1)

Lavador de veículos (2)

Marceneiro (2)

Mecânico (3)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico de manutenção de ônibus (1)

Montador de móveis de madeira (2)

Motofretista (1)

Motorista de caminhão (7)

Operador de caixa (31)

Operador de empilhadeira (1)

Pedreiro (61)

Pedreiro de reforma geral (2)

Pintor de veículos (reparação) (1)

Recepcionista atendente (3)

Recuperador de crédito (15)

Repositor de mercadorias (7)

Soldador (2)

Técnico de alimentos (1)

Técnico de suporte de ti (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor interno (15)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 810

810 Açougueiro (26)

Administrador operacional (2)

Agente de negócios (6)

Ajudante de caminhão (12)

Ajudante de carga e descarga (64)

Ajudante de expedição (10)

Ajudante de motorista (8)

Ajudante de padeiro (22)

Ajudante de serviços gerais (2)

Alimentador de produção (8)

Analista de compras (2)

Analista de marketing (2)

Analista de pcp jr (2)

Armador (2)

Armador de ferragens (8)

Armador pleno (6)

Artífice (4)

Assistente administrativo (4)

Assistente financeiro (2)

Assistente técnico comercial (2)

Atendente (10)

Atendente júnior (2)

Auxiliar administrativo (6)

Auxiliar de carga e descarga (8)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de departamento pessoal (4)

Auxiliar de escritório (6)

Auxiliar de estoque (6)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de fabricação (220)

Auxiliar de lavanderia (8)

Auxiliar de obras (12)

Auxiliar de obras (ajudante) (10)

Auxiliar de operações (10)

Auxiliar de produção (54)

Auxiliar de rh (2)

Auxiliar de serviços gerais (12)

Auxiliar de serviços gerais (banheirista) (16)

Auxiliar departamento pessoal (2)

Auxiliar mecânico (4)

Auxiliar mecânico automotivo (4)

Balconista (2)

Balconista de açougue (2)

Bombeiro hidráulico (4)

Caldeireiro (40)

Caldeireiro de bancada (10)

Camareira (12)

Carpinteiro (20)

Carpinteiro pleno (6)

Conferente (2)

Conferente de carga e descarga (2)

Consultora de vendas (2)

Coordenador pós venda (2)

Cozinheira (4)

Diarista (80)

Eletricista (6)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista industrial (2)

Embalador (20)

Empacotador (16)

Estágio em laboratório (2)

Farmacêutico (4)

Fiscal de loja (24)

Jardineiro operador de roçadeira (4)

Lanterneiro (2)

Lubrificador (4)

Manobrista (2)

Mecânico (40)

Mecânico (caminhão diesel) (2)

Mecânico de manutenção (22)

Mecânico de máquinas pesadas (4)

Meio oficial (2)

Motoboy (2)

Motorista (2)

Motorista cnh D (8)

Motorista entregador (4)

Nutricionista produção (2)

Operador de logística (22)

Operador de loja (4)

Operador de máquina (10)

Operador de máquina extrusora (2)

Operador de ponte rolante (2)

Operador de telemarketing (20)

Operador de tesoura (2)

Operador máquina argola (2)

Operadora de caixa (2)

Pedreiro (12)

Pintor de marcenaria (2)

Porteiro (2)

Recepcionista (10)

Repositor de flv (10)

Servente de limpeza (2)

Servente de obras (16)

Soldador (6)

Soldador eletrodo (60)

Soldador mig mag (36)

Técnico de enfermagem (2)

Técnico de informática (2)

Técnico de manutenção externo (4)

Vendedor (a) (48)

Vendedor de consórcio (8)

Vendedor externo – pj (6)

Vendedor interno e externo e vendas por telefone (40)

Vagas para pessoas com deficiência:

Administrativo (4)

Ajudante de caminhão (6)

Assistente administrativo (1)

Assistente de atendimento (2)

Assistente de estoque junior (3)

Assistente de operações (1)

Assistente financeiro (1)

Assistente jurídico (1)

Atendente de loja (9)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de obras (6)

Auxiliar de produção (3)

Auxiliar de serviços gerais (banheirista) (8)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Carregador (4)

Coordenador pós venda (1)

Embalador (6)

Lubrificador (1)

Operador de teleatendimento (33)

Operador de telemarketing (10)

Pedreiro (4)

Serralheiro jr (4)

Técnico de enfermagem (2)

Técnico de manutenção externo (2)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 295

295 Açougueiro (7)

Ajudante de açougueiro (comércio) (1)

Ajudante de confeiteiro (2)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (6)

Analista de sistemas (5)

Armador de ferragens na construção civil (1)

Atendente de cafeteria (1)

Atendente de farmácia - balconista pcd (12)

Atendente de farmácia - balconista (1)

Atendente de padaria (4)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de barman (2)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de garçom pcd (3)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Balconista (2)

Carpinteiro (8)

Cegonheiro (motorista de caminhão) (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (31)

Cozinheiro geral (3)

Cumim (5)

Eletricista (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Estofador de móveis (1)

Estoquista (1)

Fiscal de loja (1)

Garçom (4)

Garçom de bar (4)

Lanterneiro de automóveis (reparação) (1)

Mecânico de manutenção de ônibus (1)

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) (2)

Mecânico montador (1)

Motorista entregador (1)

Operador de caixa (8)

Padeiro (1)

Pedreiro (12)

Pedreiro (1)

Pizzaiolo (1)

Recepcionista atendente (1)

Recepcionista auxiliar de secretária (100)

Recepcionista, em geral pcd (1)

Serralheiro (2)

Servente de obras pcd (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico de planejamento e programação da manutenção (1)

Vendedor de informações comerciais (1)

Vendedor de serviços (15)

Vendedor interno (3)

Vendedor porta a porta (22)

Vigia (1)

Sine de Cariacicia

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.