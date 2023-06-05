Grande Vitória tem mais de 1.800 vagas de emprego e estágio

A semana começa com 1.870 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine e do Trabalhador da Grande Vitória. Os postos de trabalho são para trabalhar no comércio, na construção civil, na indústria e em outros setores da economia.
Há vagas para açougueiro, ajudante de obras, confeiteiro, mecânico, soldador, vendedor interno, artífice, assistente financeiro, eletricista, farmacêutico, entre outros postos.
O maior volume de oportunidades está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 810 chances. Vagas ainda nos Sines de Vila Velha (642), Vitória (295) e Cariacica (123).
Confira as vagas
Sine de Vila Velha
Como se candidatar: os interessados devem procurar atendimento na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 642
- Açougueiro (2)
- Ajudante de açougueiro (comércio) (2)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)
- Ajudante de eletricista (4)
- Ajudante de obras (50)
- Apontador de obras (5)
- Armador de ferragens na construção civil (55)
- Assistente administrativo (1)
- Atendente de lanchonete (4)
- Atendente de lojas (10)
- Atendente de padaria (8)
- Atendente de peixaria (2)
- Atendente do setor de frios e laticínios (21)
- Auxiliar administrativo (7)
- Auxiliar de engenheiro da construção civil (1)
- Auxiliar de estoque (16)
- Auxiliar de linha de produção (2)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de marceneiro (2)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Auxiliar de pessoal (1)
- Bombeiro hidráulico (50)
- Borracheiro (1)
- Caixa de loja (1)
- Carpinteiro (60)
- Carpinteiro de obras (5)
- Confeiteiro (1)
- Conferente de carga e descarga (1)
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro geral (1)
- Cuidador de pessoas idosas e dependentes (5)
- Eletricista (53)
- Eletricista auxiliar (50)
- Embalador, a mão (10)
- Encarregado de obras (2)
- Engenheiro civil (2)
- Fiscal de loja (2)
- Fiscal de prevenção de perdas (2)
- Gerente comercial (2)
- Gerente de suprimentos (1)
- Instalador de equipamentos de comunicação (5)
- Lanterneiro de automóveis (reparação) (1)
- Lavador de veículos (2)
- Marceneiro (2)
- Mecânico (3)
- Mecânico de manutenção de automóveis (1)
- Mecânico de manutenção de ônibus (1)
- Montador de móveis de madeira (2)
- Motofretista (1)
- Motorista de caminhão (7)
- Operador de caixa (31)
- Operador de empilhadeira (1)
- Pedreiro (61)
- Pedreiro de reforma geral (2)
- Pintor de veículos (reparação) (1)
- Recepcionista atendente (3)
- Recuperador de crédito (15)
- Repositor de mercadorias (7)
- Soldador (2)
- Técnico de alimentos (1)
- Técnico de suporte de ti (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Vendedor interno (15)
Agência do Trabalhador de Cariacica
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 810
- Açougueiro (26)
- Administrador operacional (2)
- Agente de negócios (6)
- Ajudante de caminhão (12)
- Ajudante de carga e descarga (64)
- Ajudante de expedição (10)
- Ajudante de motorista (8)
- Ajudante de padeiro (22)
- Ajudante de serviços gerais (2)
- Alimentador de produção (8)
- Analista de compras (2)
- Analista de marketing (2)
- Analista de pcp jr (2)
- Armador (2)
- Armador de ferragens (8)
- Armador pleno (6)
- Artífice (4)
- Assistente administrativo (4)
- Assistente financeiro (2)
- Assistente técnico comercial (2)
- Atendente (10)
- Atendente júnior (2)
- Auxiliar administrativo (6)
- Auxiliar de carga e descarga (8)
- Auxiliar de cozinha (4)
- Auxiliar de departamento pessoal (4)
- Auxiliar de escritório (6)
- Auxiliar de estoque (6)
- Auxiliar de expedição (2)
- Auxiliar de fabricação (220)
- Auxiliar de lavanderia (8)
- Auxiliar de obras (12)
- Auxiliar de obras (ajudante) (10)
- Auxiliar de operações (10)
- Auxiliar de produção (54)
- Auxiliar de rh (2)
- Auxiliar de serviços gerais (12)
- Auxiliar de serviços gerais (banheirista) (16)
- Auxiliar departamento pessoal (2)
- Auxiliar mecânico (4)
- Auxiliar mecânico automotivo (4)
- Balconista (2)
- Balconista de açougue (2)
- Bombeiro hidráulico (4)
- Caldeireiro (40)
- Caldeireiro de bancada (10)
- Camareira (12)
- Carpinteiro (20)
- Carpinteiro pleno (6)
- Conferente (2)
- Conferente de carga e descarga (2)
- Consultora de vendas (2)
- Coordenador pós venda (2)
- Cozinheira (4)
- Diarista (80)
- Eletricista (6)
- Eletricista automotivo (2)
- Eletricista industrial (2)
- Embalador (20)
- Empacotador (16)
- Estágio em laboratório (2)
- Farmacêutico (4)
- Fiscal de loja (24)
- Jardineiro operador de roçadeira (4)
- Lanterneiro (2)
- Lubrificador (4)
- Manobrista (2)
- Mecânico (40)
- Mecânico (caminhão diesel) (2)
- Mecânico de manutenção (22)
- Mecânico de máquinas pesadas (4)
- Meio oficial (2)
- Motoboy (2)
- Motorista (2)
- Motorista cnh D (8)
- Motorista entregador (4)
- Nutricionista produção (2)
- Operador de logística (22)
- Operador de loja (4)
- Operador de máquina (10)
- Operador de máquina extrusora (2)
- Operador de ponte rolante (2)
- Operador de telemarketing (20)
- Operador de tesoura (2)
- Operador máquina argola (2)
- Operadora de caixa (2)
- Pedreiro (12)
- Pintor de marcenaria (2)
- Porteiro (2)
- Recepcionista (10)
- Repositor de flv (10)
- Servente de limpeza (2)
- Servente de obras (16)
- Soldador (6)
- Soldador eletrodo (60)
- Soldador mig mag (36)
- Técnico de enfermagem (2)
- Técnico de informática (2)
- Técnico de manutenção externo (4)
- Vendedor (a) (48)
- Vendedor de consórcio (8)
- Vendedor externo – pj (6)
- Vendedor interno e externo e vendas por telefone (40)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Administrativo (4)
- Ajudante de caminhão (6)
- Assistente administrativo (1)
- Assistente de atendimento (2)
- Assistente de estoque junior (3)
- Assistente de operações (1)
- Assistente financeiro (1)
- Assistente jurídico (1)
- Atendente de loja (9)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de obras (6)
- Auxiliar de produção (3)
- Auxiliar de serviços gerais (banheirista) (8)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Carregador (4)
- Coordenador pós venda (1)
- Embalador (6)
- Lubrificador (1)
- Operador de teleatendimento (33)
- Operador de telemarketing (10)
- Pedreiro (4)
- Serralheiro jr (4)
- Técnico de enfermagem (2)
- Técnico de manutenção externo (2)
Sine de Vitória
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 295
- Açougueiro (7)
- Ajudante de açougueiro (comércio) (1)
- Ajudante de confeiteiro (2)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de obras (6)
- Analista de sistemas (5)
- Armador de ferragens na construção civil (1)
- Atendente de cafeteria (1)
- Atendente de farmácia - balconista pcd (12)
- Atendente de farmácia - balconista (1)
- Atendente de padaria (4)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de barman (2)
- Auxiliar de cozinha (4)
- Auxiliar de garçom pcd (3)
- Auxiliar de linha de produção (1)
- Auxiliar de manutenção predial (2)
- Balconista (2)
- Carpinteiro (8)
- Cegonheiro (motorista de caminhão) (1)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas (31)
- Cozinheiro geral (3)
- Cumim (5)
- Eletricista (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Estofador de móveis (1)
- Estoquista (1)
- Fiscal de loja (1)
- Garçom (4)
- Garçom de bar (4)
- Lanterneiro de automóveis (reparação) (1)
- Mecânico de manutenção de ônibus (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) (2)
- Mecânico montador (1)
- Motorista entregador (1)
- Operador de caixa (8)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (12)
- Pedreiro (1)
- Pizzaiolo (1)
- Recepcionista atendente (1)
- Recepcionista auxiliar de secretária (100)
- Recepcionista, em geral pcd (1)
- Serralheiro (2)
- Servente de obras pcd (1)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico de planejamento e programação da manutenção (1)
- Vendedor de informações comerciais (1)
- Vendedor de serviços (15)
- Vendedor interno (3)
- Vendedor porta a porta (22)
- Vigia (1)
Sine de Cariacicia
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 123
- Armador de ferros (4)
- Arrematadeira (1)
- Auxiliar de armazenamento (80)
- Auxiliar de contabilidade (1)
- Carpinteiro (1)
- Instalador de linhas de comunicação (4)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico de máquinas (1)
- Mecânico de motocicletas (1)
- Motofretista (4)
- Motorista de caminhão (4)
- Promotor de vendas pcd (2)
- Repositor (10)
- Técnico de edificações (4)
- Técnico de rede (4)
- Técnico em segurança (1)