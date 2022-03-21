Golpe do emprego: falso anúncio de vagas em construtora no ES circula no WhatsApp

Em um país onde há mais de 14 milhões de desempregados, golpistas se aproveitam do momento delicado para enganar essas pessoas com a promessa de falsas oportunidades de emprego. Desde o início de março, voltou a circular no Whatsapp uma mensagem que divulga 150 vagas para trabalhar em uma construtora com salários que podem chegar a R$ 2,5 mil.
O boato anuncia a contratação de profissionais para atuarem nas obras de duplicação da BR 393, que corta cidades do Sul do Espírito Santo como Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o falso anúncio, os postos seriam preenchidos pela Engemax Construtora.
Infelizmente, esta não é a primeira vez em que a empresa é associada a este tipo de anúncio. Em 2017, A Gazeta noticiou a mesma conduta. A notícia foi destaque ainda em outras publicações pelo país. A mensagem agora volta a viralizar com frequência, atribuindo a Engemax a contratação para trabalhar em obras de supermercados, rodovias, entre outras.
No falso aviso, há um número de telefone para contato, e-mail e, ainda, um número de WhatsApp para que o candidato entre em contato. Tudo para atrair as vítimas diretamente para os criminosos.
Procurada, a empresa relatou que não está contratando e que atua somente no interior do estado do Rio de Janeiro. A construtora alerta que todos os anúncios que saem em nome dela são golpe.