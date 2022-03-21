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Golpe do emprego: falso anúncio de vagas em construtora no ES circula no WhatsApp

Mensagem falsa recruta profissionais para trabalhar em obras de duplicação de rodovia. A empresa Engemax afirmou que não está contratando e que os anúncios em nome dela são golpe
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 mar 2022 às 16:46

Publicado em 21 de Março de 2022 às 16:46

Em um país onde há mais de 14 milhões de desempregados, golpistas se aproveitam do momento delicado para enganar essas pessoas com a promessa de falsas oportunidades de emprego. Desde o início de março, voltou a circular no Whatsapp uma mensagem que divulga 150 vagas para trabalhar em uma construtora com salários que podem chegar a R$ 2,5 mil.
O boato anuncia a contratação de profissionais para atuarem nas obras de duplicação da BR 393, que corta cidades do Sul do Espírito Santo como Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o falso anúncio, os postos seriam preenchidos pela Engemax Construtora.
WhatsApp tem ajudado a Defensoria Pública Estadual durante a pandemia
Mensagens anunciam falsas oportunidades de emprego pela rede social Crédito: Divulgação
Infelizmente, esta não é a primeira vez em que a empresa é associada a este tipo de anúncio. Em 2017, A Gazeta noticiou a mesma conduta. A notícia foi destaque ainda em outras publicações pelo país. A mensagem agora volta a viralizar com frequência, atribuindo a Engemax a contratação para trabalhar em obras de supermercados, rodovias, entre outras. 
Falso anúncio de emprego em construtora Crédito: Reprodução
No falso aviso, há um número de telefone para contato, e-mail e, ainda, um número de WhatsApp para que o candidato entre em contato. Tudo para atrair as vítimas diretamente para os criminosos.
Procurada, a empresa relatou que não está contratando e que atua somente no interior do estado do Rio de Janeiro. A construtora alerta que todos os anúncios que saem em nome dela são golpe.

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