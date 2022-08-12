Feira de profissões ajuda alunos de nível médio a escolher carreira

Provas do Enem serão aplicadas em novembro em todo o país Crédito: Agência Brasil

Estudantes de ensino médio que ainda têm dúvida sobre o mercado de trabalho ou querem ter mais informações sobre uma determinada atividade podem participar da Feira de Profissões promovida pelo Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha.

O evento gratuito será realizado neste sábado, dia 13 de agosto, das 8h às 12h. Podem participar alunos de qualquer escola.

Instituições de ensino superior como FDV, Fucape, Unisales e Faesa estarão presentes na feira e vão apresentar os cursos oferecidos e as possibilidades de atuação no mercado de trabalho.