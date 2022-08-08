Cursinho gratuito cria monitorias para ajudar alunos no Enem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Acelere no Enem, cursinho gratuito e online que prepara para o exame do ensino médio, oferece neste ano monitorias interativas entre estudantes e professores. Os espaços digitais, que funcionam com videochamadas, ajudam a tirar dúvidas sobre as disciplinas cobradas no vestibular.

A iniciativa que agora conecta alunos e formadores foi criada durante a pandemia, quando o ensino presencial foi suspenso, como maneira de ajudar na recuperação do aprendizado. Em dois anos, mais de 580 mil estudantes se conectaram à plataforma.

"Quando olhamos para as dificuldades dos estudantes, em regra geral estão conteúdos considerados de base", diz Rhayann Vasconcelos, 25, fundador do Acelere no Enem.

"Por isso, criamos as monitorias interativas, que seguem um roteiro pedagógico para que o aluno recupere o tempo perdido e evolua em seu desempenho", completa.

Para participar, alunos de todo o país podem acessar o site do projeto e fazer sua inscrição, sem custos.

Rhayann, que aos 19 anos ocupou a função de coordenador de políticas públicas voltadas à juventude em Pernambuco (2016-19), cita o último censo escolar, divulgado pelo Ministério da Educação, sobre dados do ensino médio brasileiro.

"O nível de acerto em questões de matemática sobre habilidades básicas, como cálculos simples com números decimais, chegou a apenas 27%."

O Acelere no Enem conta com professores voluntários que atuam na rede privada. As monitorias acontecem três vezes por semana, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras.