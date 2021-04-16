Fábrica de café solúvel abre 34 vagas para iniciar operação em Linhares

A Café Cacique, indústria que deve iniciar a operação de uma fábrica de café solúvel em Linhares, no Norte do Espírito Santo, a partir de maio, abriu seleção para 34 vagas de emprego. As chances são para trabalhar na operação da fábrica e na área administrativa. As contratações são imediatas.
Para o setor operacional, a oferta é de 32 vagas para ajudante de operador de equipamentos em turno de revezamento. Os interessados precisam ter ensino médio e experiência na área. O profissional deve enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
Já para área administrativa são duas vagas, sendo uma para comprador e uma para assistente administrativo. Neste caso, o currículo deve ser cadastrado no site de carreira da companhia.
Os candidatos ao cargo de comprador devem ter ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis e Economia, além de experiência comprovada. Já os assistentes administrativos precisam ter ensino superior completo ou cursando e experiência em Recursos Humanos (DP) e Fiscal.
A nova unidade da empresa está sendo construída na BR 101, na altura do quilômetro 160, no distrito de Bebedouro, em uma área de 500 mil metros quadrados. O investimento feito pela empresa na unidade é da ordem de R$ 253 milhões.