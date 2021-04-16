Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Fábrica de café solúvel abre 34 vagas para iniciar operação em Linhares

Unidade da Café Cacique vai entrar em operação a partir de maio. Os postos de trabalho são para profissionais de níveis médio e superior

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 16:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 abr 2021 às 16:40
Café Cacique E
Café Cacique contrata pessoal para entrar em operação a partir de maio Crédito: Felipe Reis/Secom Linhares
A Café Cacique, indústria que deve iniciar a operação de uma fábrica de café solúvel em Linhares, no Norte do Espírito Santo, a partir de maio, abriu seleção para 34 vagas de emprego. As chances são para trabalhar na operação da fábrica e na área administrativa. As contratações são imediatas.
Para o setor operacional, a oferta é de 32 vagas para ajudante de operador de equipamentos em turno de revezamento. Os interessados precisam ter ensino médio e experiência na área. O profissional deve enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
Já para área administrativa são duas vagas, sendo uma para comprador e uma para assistente administrativo. Neste caso, o currículo deve ser cadastrado no site de carreira da companhia.
Os candidatos ao cargo de comprador devem ter ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis e Economia, além de experiência comprovada. Já os assistentes administrativos precisam ter ensino superior completo ou cursando e experiência em Recursos Humanos (DP) e Fiscal.
A nova unidade da empresa está sendo construída na BR 101, na altura do quilômetro 160, no distrito de Bebedouro, em uma área de 500 mil metros quadrados. O investimento feito pela empresa na unidade é da ordem de R$ 253 milhões. 

LEIA MAIS

21 empresas no ES abrem vagas de emprego e estágio mesmo com a crise

Hospitais do ES abrem novas oportunidades de emprego

Com novos lançamentos, construtoras abrirão 6 mil empregos no ES em 2021

Supermercados que serão abertos no ES vão criar 1,5 mil empregos

21 empresas vão investir R$ 2,4 bi e criar quase 10 mil empregos em 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Agronegócio Empregos (ES) Linhares Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados