Fábrica de café solúvel abre 34 vagas para iniciar operação em Linhares

Para o setor operacional, a oferta é de 32 vagas para ajudante de operador de equipamentos em turno de revezamento. Os interessados precisam ter ensino médio e experiência na área. O profissional deve enviar o currículo para o e-mail:

Os candidatos ao cargo de comprador devem ter ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis e Economia, além de experiência comprovada. Já os assistentes administrativos precisam ter ensino superior completo ou cursando e experiência em Recursos Humanos (DP) e Fiscal.

A nova unidade da empresa está sendo construída na BR 101, na altura do quilômetro 160, no distrito de Bebedouro, em uma área de 500 mil metros quadrados. O investimento feito pela empresa na unidade é da ordem de R$ 253 milhões.