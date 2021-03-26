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Inscrições no dia 30

ES vai abrir 11 mil vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos

Oportunidades serão voltadas para pessoas a partir de 16 anos para ajudá-las a buscar colocação no mercado de trabalho ou empreender

Publicado em 26 de Março de 2021 às 18:07

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

26 mar 2021 às 18:07
Com curso a distância, é possível se qualificar mesmo durante pandemia
Com curso a distância, é possível se qualificar mesmo durante pandemia Crédito: Pixabay
governo do Estado vai ofertar 11 mil vagas em cursos gratuitos para qualificação profissional de capixabas, com inscrições a partir da próxima quarta-feira (30). Para os programas do Qualificar ES serão ofertadas 10 mil vagas em cursos on-line, ministrados a partir do dia 19 de abril para moradores de qualquer lugar do Espírito Santo. Já as outras mil oportunidades serão para o programa Formação de Empreendedores, oferecido pela  Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), no modelo presencial.
A medida faz parte do pacote de ações de proteção social anunciadas pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (26). A intenção é profissionalizar os capixabas para viabilizar mais chances de ingressar no mercado de trabalho.
Para participar dos cursos virtuais, basta ter mais de 16 anos na data da inscrição, acesso à internet e noções básicas de informática e navegação na internet. Apenas nos cursos de Maquiagem e Segurança do Trabalho a idade mínima é de 18 anos. As inscrições poderão ser feitas a até o dia 9 de abril, pelo site Qualificar ES, neste link

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Serão 10 mil vagas e os alunos poderão escolher entre os cursos :
  • Auxiliar Administrativo
  • Digital Influencers - Marketing de Influência 
  • Inglês Básico
  • Gestão financeira de pequenas e médias empresas
  • Marketing Digital para o seu negócio 
  • Word e Excel
  • Fotografia
  • Inglês Intermediário 
  • Maquiagem 
  • Segurança do Trabalho.

FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES

Também serão ofertadas mil vagas para cursos rápidos e práticos em diversos temas, tais como mecânica de motos, eletricista predial, confeitaria, biscoito e salgados, mecânico de máquina de costura, confecção industria. As capacitações serão oferecidas nos formatos itinerante e em unidades fixas, ofertadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).
Todos os alunos terão aulas sobre gestão financeira e poderão optar entre aulas nas áreas de: 
  • Automotiva
  • Confecção
  • Alimentos e bebidas
  • Construção civil
  • Frigorífico 
  • Informática
As disciplinas têm caráter teórico e prático, por isso algumas das aulas serão ministradas em locais físicos como cozinhas e oficinas. Como o cenário da pandemia de Covid-19 é crítico no Estado, exigindo até mesmo uma quarentena com medidas restritivas de circulação, os cursos serão ofertados apenas quando as medidas de segurança sanitária permitirem atividades presenciais.

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