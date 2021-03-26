ES vai abrir 11 mil vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos

Com curso a distância, é possível se qualificar mesmo durante pandemia Crédito: Pixabay

governo do Estado vai ofertar 11 mil vagas em cursos gratuitos para qualificação profissional de capixabas, com inscrições a partir da próxima quarta-feira (30). Para os programas do Qualificar ES serão ofertadas 10 mil vagas em cursos on-line, ministrados a partir do dia 19 de abril para moradores de qualquer lugar do Espírito Santo. Já as outras mil oportunidades serão para o programa Formação de Empreendedores, oferecido pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), no modelo presencial.

Para participar dos cursos virtuais, basta ter mais de 16 anos na data da inscrição, acesso à internet e noções básicas de informática e navegação na internet. Apenas nos cursos de Maquiagem e Segurança do Trabalho a idade mínima é de 18 anos. As inscrições poderão ser feitas a até o dia 9 de abril, pelo site Qualificar ES, neste link

Serão 10 mil vagas e os alunos poderão escolher entre os cursos :

Auxiliar Administrativo

Digital Influencers - Marketing de Influência

Inglês Básico

Gestão financeira de pequenas e médias empresas

Marketing Digital para o seu negócio

Word e Excel

Fotografia

Inglês Intermediário

Maquiagem

Segurança do Trabalho.

FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES

Também serão ofertadas mil vagas para cursos rápidos e práticos em diversos temas, tais como mecânica de motos, eletricista predial, confeitaria, biscoito e salgados, mecânico de máquina de costura, confecção industria. As capacitações serão oferecidas nos formatos itinerante e em unidades fixas, ofertadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Todos os alunos terão aulas sobre gestão financeira e poderão optar entre aulas nas áreas de:

Automotiva

Confecção

Alimentos e bebidas

Construção civil

Frigorífico

Informática