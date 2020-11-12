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ES Gás, distribuidora do Estado, abre seleção de nível superior

Interessados têm até o dia 19 para se candidatar aos cargos de auditor interno e gerente de Conformidade e Gestão de Riscos; veja como concorrer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 18:12

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 18:12

Dutos de distribuição de gás natural: ES Gás vai assumir distribuição no Estado
Dutos de distribuição de gás natural: ES Gás vai assumir distribuição no Estado Crédito: Divulgação | Agência Petrobras
A Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás) anunciou nesta quinta-feira (12) a abertura de processo seletivo para contratação de dois profissionais de nível superior. Haverá chances para um auditor interno e um gerente de Conformidade e Gestão de Riscos.
Interessados podem se candidatar por meio do LinkedIn da ES Gás, ou enviar o currículo para o e-mail da Companhia ([email protected]) até o dia 19, próxima quinta-feira. A primeira fase da seleção será composta por análise e triagem curricular.

REQUISITOS

  • Auditor interno: o candidato deve ter graduação em Contabilidade e/ou Administração, com o devido registro em conselho regional de classe. Deve, ainda, exercer ou ter exercido no mínimo oito anos em atividade de nível superior e apresentar pelo menos cinco anos de experiência em função gerencial ou em atividade de auditoria. É desejável ter pós-graduação em área afim.
  • Gerente de Conformidade e Gestão de Riscos:  é preciso ter graduação, preferencialmente em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, com registro em conselho regional de classe; exercer ou ter exercido no mínimo oito anos de atividade de nível superior e pelo menos cinco anos de experiência em função gerencial ou em atividades de Gestão de Riscos ou compliance. É desejável pós-graduação em área afim.
As atribuições e competências requeridas aos dois profissionais estão descritas no LinkedIn.

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