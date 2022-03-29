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ES divulga resultado para 120 vagas em cursos de qualificação

Lista com o nome dos selecionados para os cursos de “Informática na Educação: Novas Mídias” e “Programação Neurolinguística (PNL)” está disponível no site do Qualificar ES

Publicado em 29 de Março de 2022 às 14:44

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

29 mar 2022 às 14:44
tecnologia; celular; computador
Inscritos no curso já podem acessar a lista com os nomes dos selecionados Crédito: Pixabay
O resultado da seleção do programa Qualificar ES para cursos de formação inicial e continuada de “Informática na Educação: Novas Mídias” e “Programação Neurolinguística (PNL)” foi divulgado nesta segunda-feira (28). Para conferir a lista dos selecionados, é preciso acessar o link da página do programa.
São 120 vagas em cursos semipresenciais nos turnos matutino e vespertino. Os cursos têm carga horária de 240 horas, divididas em 232 horas a distância e oito horas presenciais.
Os encontros presenciais serão realizados no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha.
Já as aulas virtuais vão ocorrer no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), pelo site do programa Qualificar ES. O acesso dos classificados só será liberado no dia do início dos cursos, isto é, em 5 de abril.

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