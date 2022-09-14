Epa e Mineirão selecionam 95 trabalhadores no ES nesta sexta

A DMA Distribuidora, dona das marcas Epa e Mineirão, vai abrir 95 vagas de emprego no Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a moradores de Viana e Cariacica que tenham o nível fundamental completo.
Os interessados deverão comparecer nesta sexta-feira, dia 16 de setembro, para entrevista na loja Mineirão Atacarejo do Shopping, que fica na Avenida Mário Gurgel, 5.353, São Francisco, Cariacica. O atendimento será das 8 às 15 horas. É necessário levar o RG e o CPF.
Os postos de trabalho são para os cargos de:
- Movimentador de mercadorias
- Operador de carga e descarga
- Operador de empilhadeira
- Operador de mercadorias
- Operador de transpaleteira
Além do salário, os trabalhadores vão receber alimentação, assistência médica e odontológica e seguro de vida.