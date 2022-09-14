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Cariacica e Viana

Epa e Mineirão selecionam 95 trabalhadores no ES nesta sexta

Oportunidades são para candidatos que tenham o ensino fundamental; interessados devem comparecer na loja de Cariacica, das 8 às 15 horas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 set 2022 às 15:14

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 15:14

Atacarejo Mineirão abre vagas de emprego
Atacarejo Mineirão abre vagas de emprego Crédito: DMA Distribuidora/ Divulgação
A DMA Distribuidora, dona das marcas Epa e Mineirão, vai abrir 95 vagas de emprego no Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a moradores de Viana e Cariacica que tenham o nível fundamental completo.
Os interessados deverão comparecer nesta sexta-feira, dia 16 de setembro, para entrevista na loja Mineirão Atacarejo do Shopping, que fica na Avenida Mário Gurgel, 5.353, São Francisco, Cariacica. O atendimento será das 8 às 15 horas. É necessário levar o RG e o CPF. 
Os postos de trabalho são para os cargos de:
  • Movimentador de mercadorias
  • Operador de carga e descarga
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de mercadorias
  • Operador de transpaleteira 
Além do salário, os trabalhadores vão receber alimentação, assistência médica e odontológica e seguro de vida.

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