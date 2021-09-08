Empresas contratam recém-formados com salário de até R$ 7,6 mil

Vale tem 20 vagas para trainees no Espírito Santo Crédito: Vale/Divulgação

Profissionais recém-formados que querem seguir carreira em uma grande empresa já podem se inscrever em um dos dez programas de trainees abertos em todo o país. O salário inicial dos profissionais pode chegar a R$ 7,6 mil. Veja como se inscrever em cada processo seletivo mais abaixo.

As oportunidades estão disponíveis para quem concluiu o curso de graduação nos últimos dois ou três anos. No Espírito Santo , as chances são estão na Vale , na Suzano e na Samarco

A Valor Investimentos seleciona trainee para atuar no mercado financeiro. A oferta é de 20 vagas, das quais oito para Vitória . A empresa também tem postos em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Já para quem quer ir para outro Estado pode participar dos processos seletivos da Red Bull, Itaú Unibanco, VLI, Kraft Heinz, Ambev e Nestlé.

CONFIRA AS VAGAS PARA TRAINEE

Samarco

As vagas são para atuar nas unidades de de Anchieta (ES) e Mariana (MG), além da sede administrativa em Belo Horizonte. Os candidatos precisam ter se formado a partir de dezembro de 2019 ou em graduação com conclusão até março de 2022, disponibilidade para trabalhar presencialmente no local da vaga e nível avançado de inglês. As oportunidades são para os seguintes cursos: Engenharias, Direito, Relações Internacionais, Sistema da Informação, Ciência da Computação, Química, Biologia, Geologia, Sociologia, entre outros.

Salário: não divulgado

Inscrições: até 9 de setembro de 2021, no no até 9 de setembro de 2021, no no endereço eletrônico do programa

Red Bull

Os candidatos precisam ter concluído a graduação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021 nos cursos de Administração, Publicidade, Marketing, Comunicação Social, Economia e Engenharias. A companhia também procura por profissionais fluentes em inglês, inovadores, autênticos e criativos. O programa dura 18 meses.

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de setembro pelo até 10 de setembro pelo site.

Itaú Unibanco

Os candidatos poderão escolher entre duas trilhas de desenvolvimento: Negócios Atacado e Negócios Varejo. Podem participar candidatos graduados em qualquer curso nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas a partir de dezembro de 2019. Também podem se inscrever universitários com formação prevista até julho de 2023.

Salário: R$ 7.600 e benefícios

Inscrições: até o dia 13 de setembro pelo até o dia 13 de setembro pelo site.

VLI

O programa da empresa de logística é voltado para candidatos de qualquer curso de bacharelado ou licenciatura entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021, com disponibilidade para mudanças e inglês intermediário.

Salário: não informado, mas há benefícios como seguro de vida, previdência complementar, trabalho híbrido, vale-alimentação, assistência médica e odontológica.

Inscrições: até 15 de setembro pelo até 15 de setembro pelo site.

Suzano

Podem participar candidatos com graduação concluída entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021, e disponibilidade para atuar nas cidades onde as vagas serão abertas. Para o Espírito Santo, as chances são para as unidades de Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim. As atividades estão prevista para começar em janeiro de 2022.

Inscrições: até 17 de setembro neste até 17 de setembro neste site.

Kraft Heinz

O programa da indústria de alimentos tem vagas para o Brasil, o México e a Venezuela. A empresa procura por graduados entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021, em qualquer curso. Para participar, é necessário ter inglês intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: até 17 de setembro pelo até 17 de setembro pelo site.

Ambev

A cervejeira abriu vagas para novos talentos no programa de trainee. A empresa busca por candidatos para ocupar cargos nas áreas de Finanças, Tecnologia, Negócios, Supply e Logística. A seleção é aberta a candidatos com graduação concluída entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de setembro pelo até 14 de setembro pelo site.

Valor Investimentos

A corretora está com vagas abertas para o seu Programa Trainee de Valor. São 20 vagas, sendo oito para trabalhar em Vitória, quatro para São Paulo, quatro para Brasília, duas para Belo Horizonte e duas para o Rio. O programa tem duração de um ano, com início em janeiro de 2022.

Salário: não informado.

Inscrições: até 26 de setembro no até 26 de setembro no link

Vale

São 150 vagas para recém-formados que tenham espírito de colaboração e desejo de aprender. As oportunidades são para diferentes estados do Brasil. Para o Espírito Santo, a oferta é de 20 postos. Os interessados precisam ter graduação concluída até março de 2022.

Salário: não divulgado.

Inscrições: até 24 de setembro pelo até 24 de setembro pelo site.

Nestlé

Para participar do programa, é necessário ter concluído a graduação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021. Todos os cursos de bacharelado ou tecnólogo são bem-vindos. O processo será conduzido de forma totalmente digital e à distância, tanto para atender critérios de saúde e segurança exigidos pela situação atual quanto para democratizar o acesso à iniciativa. Como em anos anteriores, a iniciativa está aberta para candidatos de todo o Brasil.

Salário: não divulgado