Empresas abrem vagas para trainee com salário de até R$ 8 mil

Vale tem oportunidades em dois programas para jovens talentos Crédito: Vale/Divulgação

Profissionais com até dois anos de formados e que querem fazer carreira em grandes empresas devem ficar atentos. Isso porque xx companhias pelo país estão com vagas abertas em programas de trainee. O salário mensal pode chegar a R$ 8 mil, de acordo com a organização.

VALE

Inscrições: até 7 de outubro, no até 7 de outubro, no site do programa.

Cursos: A mineradora tem cerca de 120 vagas, distribuídas por dois programas. No Programa Trainee Especialista, são cerca de 80 vagas para pessoas formadas em engenharia ou geologia. Já no Global Trainee Program, serão cerca de 40 vagas para formados em qualquer curso e ter finalizado.

Requisitos: graduação concluída entre março de 2020 e março de 2023, além de inglês intermediário ou fluente para algumas funções.

Duração do programa: 18 meses.

Etapas: inscrição, avaliação, entrevistas com gestores, resultado e admissão.

Salário: o valor da remuneração não foi informado, mas os selecionados terão como benefícios: participação nos lucros e resultados (PLR); auxílio mudança; plano de previdência privada; assistência médica e odontológica; vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável); vale-alimentação; auxílio-farmácia e seguro de vida em grupo.

SANTANDER

Inscrições: até 10 de outubro, no : até 10 de outubro, no site do programa.

Cursos: podem se inscrever universitários e recém-formados de qualquer curso. As vagas são para atuação em São Paulo, capital, nas áreas centrais do Banco, como Tecnologia & Operações, Riscos, Finanças, Sustentabilidade, Corporate, Pessoas, empresas coligadas, entre outras.

Requisitos: é necessário ter formação universitária entre dezembro de 2019 e dezembro deste ano e estar disponível para trabalhar e viajar para qualquer estado. Conhecimento do idioma inglês avançado e experiência profissional anterior serão considerados diferenciais.

Duração do programa: 12 meses.

Etapas: inscrição, avaliação do perfil, dinâmica de grupo e entrevistas.

Salários: os benefícios incluem salário de R$ 8 mil, vale alimentação, refeição e transporte, auxílio creche / babá, Bônus (atrelado a performance) + Participação nos Lucros e Resultados (PLR), assistência médica e odontológica e previdência privada.

VIVO

Inscrições: vão até o dia 20 de outubro, no vão até o dia 20 de outubro, no site do programa

Cursos: são cerca de 30 vagas, todas para São Paulo. Todos os cursos e universidades serão bem-vindos.

Requisitos: Poderão participar estudantes com formação prevista até dezembro de 2022.

Duração do programa: 18 meses.

Etapas: o processo seletivo será totalmente on-line.

Salários: é de R$ 7.500 e os selecionados contarão ainda com pacote de benefícios compatíveis com os de mercado, além de diferenciais como descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos, trabalho remoto, smartphone corporativo com plano de dados ilimitado e day off de aniversário.

EUROCHEM FERTILIZANTES

Inscrições: até 23 de outubro, no até 23 de outubro, no site do programa.

Cursos: Engenharia, Agronomia, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e afins.

Requisitos: formados entre dezembro de 2019 e janeiro de 2022 e inglês avançado.

Duração do programa: não informado.

Etapas: testes on-line, dinâmica, entrevista com diretores, entrevista com RH, entrevista com gestores e contratação.

Salário: não informado. Os selecionados terão programa de desenvolvimento acelerado, programa de assistência ao funcionário, modelo de trabalho híbrido em desenvolvimento, plano de saúde e odontológico, vale-refeição e participação nos lucros.

GRUPO PRYSMIAN

Cursos: Podem se inscrever profissionais recém-graduados (até 18 meses após a emissão do diploma) ou que estão prestes a encerrar a graduação em cursos das áreas relacionadas à Engenharia, Administração e Economia.

Requisitos: É fundamental ser fluente em inglês, ter excelente capacidade e habilidades comunicativas e disposição para aprender e se relacionar com outros colegas. Experiências internacionais como estágios e intercâmbios são pré-requisito.

Duração do programa: 5 anos

Etapas: inscrição, entrevista on-line, entrevista presencial e proposta de trabalho.

Salário: não informado.

OXITENO

Inscrições: até dia 26 de outubro pela até dia 26 de outubro pela página da vaga.

Cursos: os candidatos devem ter no máximo dois anos após a colação de grau nos cursos de Biologia; Bioquímica; Engenharia (todas); Farmácia; Física; Química e cursos correlatos.

Requisitos: inglês no nível intermediário ou avançado e disponibilidade para viagens e mudança para São Paulo (SP).

Duração do programa: 12 meses.

Etapas: testes on-line, entrevista, painel de negócios e admissões.

Salário: R$ 6.504. Como benefícios, a empresa oferece vale-transporte, assistência médica e odontológica, participação nos lucros e resultados (PLR), Gympass/TotalPass, seguro de vida, previdência privada, gratificação de férias, vale-refeição e vale-alimentação, convênio farmácia, cartão Natal, apoio às gestantes, entre outros.

PROGRAMAS SEM PRAZO DE INSCRIÇÃO

KPMG

Requisitos: graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024 e inglês intermediário.

Duração do programa: não informado.

Etapas: não informado.

Salário: não foi informado. Os profissionais recebem como benefício assistência médica e odontológica, benefício academia e farmácia, seguro de vida, entre outros.

EY

Inscrições: o ano todo pelo o ano todo pelo site do programa.

Cursos: O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Requisitos: Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês.

Duração do programa: não informado.

Etapas: inscrição, avaliação do perfil e requisitos, teste on-line, atividade em grupo e entrevista.

Salário: não informado

TERNIUM

Inscrições: o ano inteiro pelo o ano inteiro pelo site Vagas.com

Cursos: As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira.

Requisitos: Até dois anos de formado.

Duração do programa: 2 anos

Etapas: não informado