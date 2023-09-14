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Qualificação

EDP abre inscrição para curso de graça de eletricista

As aulas serão oferecidas pela Escola de Eletricistas, em parceria com o Senai; candidatos precisam ter o ensino médio completo e mais de 18 anos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 set 2023 às 12:39

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 12:39

EDP opera mais de 66 mil km de rede elétrica, em 70 dos 78 municípios do ES
EDP opera mais de 66 mil km de rede elétrica, em 70 dos 78 municípios do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o curso gratuito de eletricista de rede. São 16 oportunidades. A seleção vai contar com dinâmica, avaliação psicológica, entrevista e teste prático.
Para participar, é necessário ter o ensino médio completo; morar nas regiões próximas onde o curso será ministrado; ter, no mínimo, 18 anos de idade; disponibilidade de horário para estudo em período integral durante o período do curso; e ter carteira de habilitação na categoria "B".
Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de setembro, por meio do formulário.
A capacitação terá carga horária de aproximadamente 500 horas, cerca de três meses de duração. As aulas são oferecidas pela Escola de Eletricistas, com foco na qualificação e capacitação para a função de eletricistas de redes de distribuição de energia, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A qualificação será realizada na unidade do Civit, na Serra.
De acordo com a EDP, após a finalização do curso, os estudantes recebem certificado e permanecem no banco de talentos da companhia, podendo participar de processos seletivos para vagas efetivas.
A qualificação terá aulas teóricas e práticas a respeito dos princípios e leis que regem o funcionamento de sistemas elétricos. Durante o curso, os participantes receberão também materiais didáticos, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e bolsa-auxílio.

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