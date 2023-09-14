EDP abre inscrição para curso de graça de eletricista

EDP opera mais de 66 mil km de rede elétrica, em 70 dos 78 municípios do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

EDP , distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo , está com inscrições abertas para o curso gratuito de eletricista de rede. São 16 oportunidades. A seleção vai contar com dinâmica, avaliação psicológica, entrevista e teste prático.

Para participar, é necessário ter o ensino médio completo; morar nas regiões próximas onde o curso será ministrado; ter, no mínimo, 18 anos de idade; disponibilidade de horário para estudo em período integral durante o período do curso; e ter carteira de habilitação na categoria "B".

Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de setembro, por meio do formulário

A capacitação terá carga horária de aproximadamente 500 horas, cerca de três meses de duração. As aulas são oferecidas pela Escola de Eletricistas, com foco na qualificação e capacitação para a função de eletricistas de redes de distribuição de energia, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A qualificação será realizada na unidade do Civit, na Serra.

De acordo com a EDP, após a finalização do curso, os estudantes recebem certificado e permanecem no banco de talentos da companhia, podendo participar de processos seletivos para vagas efetivas.