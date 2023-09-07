Já estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação profissional voltados para quem quer trabalhar na área de turismo. São 420 vagas oferecidas pelo Qualificar ES e os selecionados não pagam pelas aulas.

Os treinamentos são para garçom e auxiliar de cozinha, distribuídos por dez municípios capixabas. Nesta primeira etapa, serão contemplados: Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Serra, Vila Velha, Vitória, Aracruz, Linhares e São Mateus, todos territórios do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. A expectativa é de que sejam oferecidas 240 vagas em 2024.

Os interessados podem se inscrever até dia 15 de setembro, pelo site www.qualificar.es.gov.br

Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula do curso; morar no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.

Your browser does not support the audio element. Inscrições abertas para 420 vagas em cursos na área de turismo do ES

Os cursos são ministrados pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com a Secretaria de Turismo (Setur).

As aulas serão realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, das 19h às 22 horas, e a primeira turma começa no início em setembro. O aluno matriculado só terá direito ao certificado do curso com a presença de, no mínimo, 75% da carga horária.

O objetivo do curso é qualificar pessoas para trabalharem em restaurantes, cafés, hotéis e empreendimentos do setor do turismo, além daqueles que desejam se inserir no mercado de trabalho.

Confira a distribuição das Vagas

CARIACICA

Polo 1: EEEFM Alzira Ramos

Endereço: Rua Principal, s/n - Rio Marinho.



Rua Principal, s/n - Rio Marinho. Bairros do entorno: Jardim de Alah, Jardim Botânico, Padre Gabriel, Caçaroca, Vista Linda, Liberdade, Castelo Branco e Santa Paula.



Jardim de Alah, Jardim Botânico, Padre Gabriel, Caçaroca, Vista Linda, Liberdade, Castelo Branco e Santa Paula. Curso: garçom (30 vagas)



Polo 2: Igreja Pentecostal Unida do Brasil

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 44, Campo Grande.



Rua Quinze de Novembro, 44, Campo Grande. Bairros do entorno: São Geraldo, Rosa da Penha, Oriente, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.



São Geraldo, Rosa da Penha, Oriente, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Curso: Auxiliar de cozinha (30)



GUARAPARI

Polo 1: Igreja Católica São José

Endereço: Rua Maria de Lurdes Caliente, s/n, Portal Clube.



Rua Maria de Lurdes Caliente, s/n, Portal Clube. Bairros do entorno: Perocão, Santa Mônica e Setiba.



Perocão, Santa Mônica e Setiba. Curso: Garçom (30)



Polo 2: Comunidade Santíssima Trindade

Endereço: Rua Lauro Faria Santos, s/n, Jardim Santa Rosa.



Rua Lauro Faria Santos, s/n, Jardim Santa Rosa. Bairros do entorno: Praia do Morro, Aeroporto, Jardim Boa Vista, Jabarai, Tartarua e Portal Club.



Praia do Morro, Aeroporto, Jardim Boa Vista, Jabarai, Tartarua e Portal Club. Curso: Auxiliar de cozinha (30)



SERRA

Polo 1: Associação de Moradores do Bairro Manoel Plaza Permuy (Amaplaza)

Endereço: Rua L, quadra 48, s/n - Manoel Plaza.



Rua L, quadra 48, s/n - Manoel Plaza. Bairros do entorno : Boa Vista, André Carloni, Carapina Grande, Bairro de Fátima, Eurico Sales e Central Carapina.



: Boa Vista, André Carloni, Carapina Grande, Bairro de Fátima, Eurico Sales e Central Carapina. Curso: Auxiliar de cozinha (30)



Polo 2: Projeto Social Irmã Mery Nunes

Endereço: Rua Dom Pedro II, 43, Centro.

Rua Dom Pedro II, 43, Centro. Bairros do entorno: São Domingos, Jardim Guanabara, Caçaroca, Cascata, Jardim Bela Vista e Vista da Serra

São Domingos, Jardim Guanabara, Caçaroca, Cascata, Jardim Bela Vista e Vista da Serra Curso: Garçom (30)

VILA VELHA

Polo 1: UMEF Professor Paulo César Vinha (CAIC)

Endereço: Rua Antônio Elias do Espírito Santo, s/n, Terra Vermelha.

Rua Antônio Elias do Espírito Santo, s/n, Terra Vermelha. Bairros do entorno: Jabaeté, Normília da Cunha, João Goulart, Morada da Barra, Brunella I e Brunella II

Jabaeté, Normília da Cunha, João Goulart, Morada da Barra, Brunella I e Brunella II Curso: Garçom (30)

Polo 2: Faculdade Novo Milênio

Endereço: Avenida Santa Leopoldina, 890, Coqueiral de Itaparica.

Avenida Santa Leopoldina, 890, Coqueiral de Itaparica. Bairros do entorno: Boa Vista, Praia de Itaparica, Cocal, Santa Mônica e Divino Espírito Santo

Boa Vista, Praia de Itaparica, Cocal, Santa Mônica e Divino Espírito Santo Curso: Auxiliar de cozinha (30)

VITÓRIA

Polo 1: Rede Protagonista

Endereço: Rua Novo Horizonte, 140, Resistência.

Rua Novo Horizonte, 140, Resistência. Bairros do entorno: Ilha das Caieiras, Conquista, Joana D'Arc e Santa Marta

Ilha das Caieiras, Conquista, Joana D'Arc e Santa Marta Cursos: Garçom (30) e auxiliar de cozinha (30)

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Polo 1: Praça da Cultura Sérgio Sampaio

Endereço: Avenida Rui Pinto Bandeira, s/n - Rui Pinto Bandeira.

Avenida Rui Pinto Bandeira, s/n - Rui Pinto Bandeira. Bairros do entorno: Aeroporto, Boa Vista, Marbrasa, Córrego do Monos (Distrito) e Córrego do Brás (Distrito).

Aeroporto, Boa Vista, Marbrasa, Córrego do Monos (Distrito) e Córrego do Brás (Distrito). Curso: Garçom (30)

Polo 2: Igreja Batista Renovada

Endereço: Rodovia Mauro Miranda, s/n - Valão.

Rodovia Mauro Miranda, s/n - Valão. Bairros do entorno: Teixeira Leite, Coramara, Vila Rica e Ilha da Luz.

Teixeira Leite, Coramara, Vila Rica e Ilha da Luz. Curso: Auxiliar de cozinha (30)

COLATINA

Polo 1: Primeira Igreja Batista de Colatina

Endereço: Avenida Prefeito José Zouain, 218, Centro, Colatina.

Avenida Prefeito José Zouain, 218, Centro, Colatina. Curso: Auxiliar de cozinha (30)

LINHARES