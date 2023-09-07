Já estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação profissional voltados para quem quer trabalhar na área de turismo. São 420 vagas oferecidas pelo Qualificar ES e os selecionados não pagam pelas aulas.
Os treinamentos são para garçom e auxiliar de cozinha, distribuídos por dez municípios capixabas. Nesta primeira etapa, serão contemplados: Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Serra, Vila Velha, Vitória, Aracruz, Linhares e São Mateus, todos territórios do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. A expectativa é de que sejam oferecidas 240 vagas em 2024.
Os interessados podem se inscrever até dia 15 de setembro, pelo site www.qualificar.es.gov.br.
Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula do curso; morar no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.
Inscrições abertas para 420 vagas em cursos na área de turismo do ES
Os cursos são ministrados pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com a Secretaria de Turismo (Setur).
As aulas serão realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, das 19h às 22 horas, e a primeira turma começa no início em setembro. O aluno matriculado só terá direito ao certificado do curso com a presença de, no mínimo, 75% da carga horária.
O objetivo do curso é qualificar pessoas para trabalharem em restaurantes, cafés, hotéis e empreendimentos do setor do turismo, além daqueles que desejam se inserir no mercado de trabalho.
Confira a distribuição das Vagas
CARIACICA
- Polo 1: EEEFM Alzira Ramos
- Endereço: Rua Principal, s/n - Rio Marinho.
- Bairros do entorno: Jardim de Alah, Jardim Botânico, Padre Gabriel, Caçaroca, Vista Linda, Liberdade, Castelo Branco e Santa Paula.
- Curso: garçom (30 vagas)
- Polo 2: Igreja Pentecostal Unida do Brasil
- Endereço: Rua Quinze de Novembro, 44, Campo Grande.
- Bairros do entorno: São Geraldo, Rosa da Penha, Oriente, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.
- Curso: Auxiliar de cozinha (30)
GUARAPARI
- Polo 1: Igreja Católica São José
- Endereço: Rua Maria de Lurdes Caliente, s/n, Portal Clube.
- Bairros do entorno: Perocão, Santa Mônica e Setiba.
- Curso: Garçom (30)
- Polo 2: Comunidade Santíssima Trindade
- Endereço: Rua Lauro Faria Santos, s/n, Jardim Santa Rosa.
- Bairros do entorno: Praia do Morro, Aeroporto, Jardim Boa Vista, Jabarai, Tartarua e Portal Club.
- Curso: Auxiliar de cozinha (30)
SERRA
- Polo 1: Associação de Moradores do Bairro Manoel Plaza Permuy (Amaplaza)
- Endereço: Rua L, quadra 48, s/n - Manoel Plaza.
- Bairros do entorno: Boa Vista, André Carloni, Carapina Grande, Bairro de Fátima, Eurico Sales e Central Carapina.
- Curso: Auxiliar de cozinha (30)
- Polo 2: Projeto Social Irmã Mery Nunes
- Endereço: Rua Dom Pedro II, 43, Centro.
- Bairros do entorno: São Domingos, Jardim Guanabara, Caçaroca, Cascata, Jardim Bela Vista e Vista da Serra
- Curso: Garçom (30)
VILA VELHA
- Polo 1: UMEF Professor Paulo César Vinha (CAIC)
- Endereço: Rua Antônio Elias do Espírito Santo, s/n, Terra Vermelha.
- Bairros do entorno: Jabaeté, Normília da Cunha, João Goulart, Morada da Barra, Brunella I e Brunella II
- Curso: Garçom (30)
- Polo 2: Faculdade Novo Milênio
- Endereço: Avenida Santa Leopoldina, 890, Coqueiral de Itaparica.
- Bairros do entorno: Boa Vista, Praia de Itaparica, Cocal, Santa Mônica e Divino Espírito Santo
- Curso: Auxiliar de cozinha (30)
VITÓRIA
- Polo 1: Rede Protagonista
- Endereço: Rua Novo Horizonte, 140, Resistência.
- Bairros do entorno: Ilha das Caieiras, Conquista, Joana D'Arc e Santa Marta
- Cursos: Garçom (30) e auxiliar de cozinha (30)
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Polo 1: Praça da Cultura Sérgio Sampaio
- Endereço: Avenida Rui Pinto Bandeira, s/n - Rui Pinto Bandeira.
- Bairros do entorno: Aeroporto, Boa Vista, Marbrasa, Córrego do Monos (Distrito) e Córrego do Brás (Distrito).
- Curso: Garçom (30)
- Polo 2: Igreja Batista Renovada
- Endereço: Rodovia Mauro Miranda, s/n - Valão.
- Bairros do entorno: Teixeira Leite, Coramara, Vila Rica e Ilha da Luz.
- Curso: Auxiliar de cozinha (30)
COLATINA
- Polo 1: Primeira Igreja Batista de Colatina
- Endereço: Avenida Prefeito José Zouain, 218, Centro, Colatina.
- Curso: Auxiliar de cozinha (30)
LINHARES
- Polo 1 EEEM Emir de Macedo Gomes
- Endereço: Avenida São Mateus, 1679, Shell.
- Curso: Garçom (30)