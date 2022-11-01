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Defensoria Pública da União abre oportunidades de estágio no ES

É necessário que o candidato esteja matriculado e com frequência efetiva entre o quarto ao penúltimo semestre do curso de ensino superior em Direito
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 nov 2022 às 11:39

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 11:39

Diversos oportunidades de estágio abertas para estudantes de nível médio, técnico e superior.
Oportunidades para estágio na Defensoria Pública da União Crédito: Freepik
A Defensoria Pública da União (DPU) no Espírito Santo está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva de estudantes. Para participar, é necessário que o candidato esteja matriculado e com frequência efetiva entre o quarto ao penúltimo semestre do curso de ensino superior em Direito.
A carga horária é de 20 horas semanais, com bolsa no valor de R$ 800, acrescido de R$ 8,00 correspondente ao auxílio-transporte a ser pago por dia efetivamente estagiado.
Os interessados podem se inscrever até 6 de novembro deste mesmo ano, por meio do site da Universidade Patativa do Assaré
Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, realizada de forma remota na data prevista de 10 de novembro de 2022, disponível para acesso até as 22h.
O teste contará com 40 questões que envolvem as disciplinas de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Previdenciário, Princípios Institucionais da Defensoria Pública e Noções de Direito Humano.
O processo seletivo terá validade de 12 meses, contados a partir da data da homologação do resultado final, com possibilidade de ser renovado por até igual período.

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