Cinco empresas abrem oportunidades de estágio no ES

Cinco grandes empresas estão com oportunidades de estágio para estudantes de cursos superior e técnico no Espírito Santo. Cada uma delas tem prazos distintos e as inscrições devem ser feitas pela internet.
As oportunidades estão disponíveis na Otis Elevadores, Suzano, ArcelorMittal Tubarão, Grupo Autoglass e Americanas S.A., este último remoto.
Confira as oportunidades
Suzano
Vagas: 110 vagas para o Programa de Estágio Técnico em áreas industriais, florestais e corporativas, distribuídas entre os estados de São Paulo, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Pará.
Inscrições: até 31 de outubro no site.
Cursos: cursando nível técnico no período noturno em áreas como Papel e Celulose, Química, Segurança do Trabalho, Logística, Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica e Florestal, entre outras correlatas.
Requisitos: talentos que estejam cursando o Ensino Técnico até janeiro de 2024, acima de 18 anos com disponibilidade para estagiar durante o período de um ano ou mais. É necessário, também, que haja disponibilidade de atuar em período integral.
ArcelorMittal Tubarão
Vagas: são 150 oportunidades para o Programa de Estágio 4.0.
Bolsas-auxílio: serão de R$ 935,42 para estudantes de ensino técnico (carga horária de seis horas/dia) e de R$ 1.003,95 para os de ensino superior (carga horária de quatro horas/dia), além de transporte da empresa, alimentação e uniforme.
Inscrições: até 31 de outubro, no site.
Cursos:
As vagas para ensino superior serão destinadas para os seguintes cursos:
- Administração
- Ciência da Computação
- Ciências Biológicas
- Ciências Contábeis
- Comércio Exterior
- Direito
- Economia
- Enfermagem
- Engenharia Civil
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Controle e Automação
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Mecânica
- Engenharia Metalúrgica
- Engenharia Química
- Fisioterapia
- Fonoaudiologia
- Jornalismo
- Marketing
- Nutrição
- Psicologia
- Publicidade
- Química - Bacharel
- Relações Internacionais
- Sistemas de Informação
- Serviço Social
Já as vagas para o ensino técnico estão sendo destinadas para os cursos de:
- Técnico Administração
- Técnico Automação Industrial
- Técnico Contabilidade
- Técnico de Refrigeração
- Técnico Edificações
- Técnico Eletrotécnica
- Técnico em Química
- Técnico Enfermagem
- Técnico Informática
- Técnico Logística
- Técnico Manutenção Eletromecânica Ferroviária
- Técnico Mecânica
- Técnico Meio Ambiente
- Técnico Metalurgia
- Técnico Portos
- Técnico Segurança do Trabalho
Requisitos: Os candidatos devem residir na Grande Vitória. Os estudantes do ensino técnico deverão estar cursando, no turno noturno, pelo menos o primeiro período do curso em 2022 ou ter concluído a fase escolar, mas ter vínculo com a instituição de ensino para poder realizar o estágio. Já os do ensino superior terão que concluir sua graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.
Americanas S.A.
Vagas: oportunidades para o Programa de Estágio 2022
Inscrições: até 6 de novembro, no site.
Cursos: Voltada para estudantes de universidades de todo o Brasil, sem distinção de curso de formação.
Requisitos: Pode participar qualquer estudante que tenha previsão de formação até dezembro de 2024, além de disponibilidade para estagiar seis horas diárias (30 horas semanais). O modelo de trabalho é remoto (home office) e as oportunidades também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD).
Grupo Autoglass
Vagas: oportunidades para o Programa de Estágio Futuro Líderes.
Inscrições: até o dia 7 de novembro, no site.
Cursos: Administração, Economia, Engenharias, Gestão Comercial ou áreas afins.
Requisitos: preciso ter ensino Superior em andamento nas áreas e disponibilidade para estagiar por pelo menos 1 ano.
Otis Elevadores
Vagas: 50 para estágio técnico em todo o Brasil, incluindo o Espírito Santo, por meio do seu Programa Rota Escola.
Inscrições: podem ser feitas até 30 de dezembro de 2022 por meio do link.
Cursos: Técnico em Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica, Eletroeletrônica, Mecatrônica, Mecânica ou Automação e áreas correlatas.
Requisitos: é preciso ter, no mínimo, 18 anos, estar matriculado em um dos cursos e estudar a noite.