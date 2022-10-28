Cinco empresas abrem oportunidades de estágio no ES

Fábrica da Suzano, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira

Cinco grandes empresas estão com oportunidades de estágio para estudantes de cursos superior e técnico no Espírito Santo. Cada uma delas tem prazos distintos e as inscrições devem ser feitas pela internet.

As oportunidades estão disponíveis na Otis Elevadores, Suzano, ArcelorMittal Tubarão, Grupo Autoglass e Americanas S.A., este último remoto.

Confira as oportunidades

Suzano

Vagas: 110 vagas para o Programa de 110 vagas para o Programa de Estágio Técnico em áreas industriais, florestais e corporativas, distribuídas entre os estados de São Paulo, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Pará.

Inscrições: até 31 de outubro no até 31 de outubro no site

Cursos: cursando nível técnico no período noturno em áreas como Papel e Celulose, Química, Segurança do Trabalho, Logística, Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica e Florestal, entre outras correlatas.

Requisitos: talentos que estejam cursando o Ensino Técnico até janeiro de 2024, acima de 18 anos com disponibilidade para estagiar durante o período de um ano ou mais. É necessário, também, que haja disponibilidade de atuar em período integral.

ArcelorMittal Tubarão

Vagas: são 150 oportunidades para o Programa de são 150 oportunidades para o Programa de Estágio 4.0.

Bolsas-auxílio: serão de R$ 935,42 para estudantes de ensino técnico (carga horária de seis horas/dia) e de R$ 1.003,95 para os de ensino superior (carga horária de quatro horas/dia), além de transporte da empresa, alimentação e uniforme.

Inscrições: até 31 de outubro, no até 31 de outubro, no site.

Cursos:

As vagas para ensino superior serão destinadas para os seguintes cursos:

Administração

Ciência da Computação

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Comércio Exterior

Direito

Economia

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia Ambiental

Engenharia Controle e Automação

Engenharia da Computação

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Metalúrgica

Engenharia Química

Fisioterapia

Fonoaudiologia

Jornalismo

Marketing

Nutrição

Psicologia

Publicidade

Química - Bacharel

Relações Internacionais

Sistemas de Informação

Serviço Social

Já as vagas para o ensino técnico estão sendo destinadas para os cursos de:

Técnico Administração

Técnico Automação Industrial

Técnico Contabilidade

Técnico de Refrigeração

Técnico Edificações

Técnico Eletrotécnica

Técnico em Química

Técnico Enfermagem

Técnico Informática

Técnico Logística

Técnico Manutenção Eletromecânica Ferroviária

Técnico Mecânica

Técnico Meio Ambiente

Técnico Metalurgia

Técnico Portos

Técnico Segurança do Trabalho

Requisitos: Os candidatos devem residir na Grande Vitória. Os estudantes do ensino técnico deverão estar cursando, no turno noturno, pelo menos o primeiro período do curso em 2022 ou ter concluído a fase escolar, mas ter vínculo com a instituição de ensino para poder realizar o estágio. Já os do ensino superior terão que concluir sua graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.

Americanas S.A.

Vagas: oportunidades para o Programa de oportunidades para o Programa de Estágio 2022

Inscrições: até 6 de novembro, no até 6 de novembro, no site.

Cursos: Voltada para estudantes de universidades de todo o Brasil, sem distinção de curso de formação.

Requisitos: Pode participar qualquer estudante que tenha previsão de formação até dezembro de 2024, além de disponibilidade para estagiar seis horas diárias (30 horas semanais). O modelo de trabalho é remoto (home office) e as oportunidades também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD).

Grupo Autoglass

Vagas: oportunidades para o Programa de oportunidades para o Programa de Estágio Futuro Líderes.

Inscrições: até o dia 7 de novembro, no até o dia 7 de novembro, no site.

Cursos: Administração, Economia, Engenharias, Gestão Comercial ou áreas afins.

Requisitos: preciso ter ensino Superior em andamento nas áreas e disponibilidade para estagiar por pelo menos 1 ano.

Otis Elevadores

Vagas: 50 para 50 para estágio técnico em todo o Brasil, incluindo o Espírito Santo, por meio do seu Programa Rota Escola.

Inscrições: podem ser feitas até 30 de dezembro de 2022 por meio do podem ser feitas até 30 de dezembro de 2022 por meio do link

Cursos: Técnico em Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica, Eletroeletrônica, Mecatrônica, Mecânica ou Automação e áreas correlatas.