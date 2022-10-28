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Jovens talentos

Cinco empresas abrem oportunidades de estágio no ES

Oportunidades são voltadas para estudantes de cursos técnico e superior; há até chance de fazer estágio remoto. Veja as empresas e como se inscrever
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 out 2022 às 14:38

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 14:38

Fábrica da Suzano, em Aracruz
Fábrica da Suzano, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
Cinco grandes empresas estão com oportunidades de estágio para estudantes de cursos superior e técnico no Espírito Santo. Cada uma delas tem prazos distintos e as inscrições devem ser feitas pela internet.
As oportunidades estão disponíveis na Otis Elevadores, Suzano, ArcelorMittal Tubarão, Grupo Autoglass e Americanas S.A., este último remoto.

Confira as oportunidades

Suzano

Vagas: 110 vagas para o Programa de Estágio Técnico em áreas industriais, florestais e corporativas, distribuídas entre os estados de São Paulo, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Pará.
Inscrições: até 31 de outubro no site.
Cursos: cursando nível técnico no período noturno em áreas como Papel e Celulose, Química, Segurança do Trabalho, Logística, Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica e Florestal, entre outras correlatas.
Requisitos: talentos que estejam cursando o Ensino Técnico até janeiro de 2024, acima de 18 anos com disponibilidade para estagiar durante o período de um ano ou mais. É necessário, também, que haja disponibilidade de atuar em período integral.

ArcelorMittal Tubarão

Vagas: são 150 oportunidades para o Programa de Estágio 4.0.
Bolsas-auxílio: serão de R$ 935,42 para estudantes de ensino técnico (carga horária de seis horas/dia) e de R$ 1.003,95 para os de ensino superior (carga horária de quatro horas/dia), além de transporte da empresa, alimentação e uniforme.
Inscrições: até 31 de outubro, no site.
Cursos:
As vagas para ensino superior serão destinadas para os seguintes cursos:
  • Administração
  • Ciência da Computação
  • Ciências Biológicas
  • Ciências Contábeis
  • Comércio Exterior
  • Direito
  • Economia
  • Enfermagem
  • Engenharia Civil
  • Engenharia Ambiental
  • Engenharia Controle e Automação
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia Mecânica
  • Engenharia Metalúrgica
  • Engenharia Química
  • Fisioterapia
  • Fonoaudiologia
  • Jornalismo
  • Marketing
  • Nutrição
  • Psicologia
  • Publicidade
  • Química - Bacharel
  • Relações Internacionais
  • Sistemas de Informação
  • Serviço Social
Já as vagas para o ensino técnico estão sendo destinadas para os cursos de:
  • Técnico Administração
  • Técnico Automação Industrial
  • Técnico Contabilidade
  • Técnico de Refrigeração
  • Técnico Edificações
  • Técnico Eletrotécnica
  • Técnico em Química
  • Técnico Enfermagem
  • Técnico Informática
  • Técnico Logística
  • Técnico Manutenção Eletromecânica Ferroviária
  • Técnico Mecânica
  • Técnico Meio Ambiente
  • Técnico Metalurgia
  • Técnico Portos
  • Técnico Segurança do Trabalho
Requisitos: Os candidatos devem residir na Grande Vitória. Os estudantes do ensino técnico deverão estar cursando, no turno noturno, pelo menos o primeiro período do curso em 2022 ou ter concluído a fase escolar, mas ter vínculo com a instituição de ensino para poder realizar o estágio. Já os do ensino superior terão que concluir sua graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.

Americanas S.A.

Vagas: oportunidades para o Programa de Estágio 2022
Inscrições: até 6 de novembro, no site.
Cursos: Voltada para estudantes de universidades de todo o Brasil, sem distinção de curso de formação.
Requisitos: Pode participar qualquer estudante que tenha previsão de formação até dezembro de 2024, além de disponibilidade para estagiar seis horas diárias (30 horas semanais). O modelo de trabalho é remoto (home office) e as oportunidades também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD).

Grupo Autoglass

Vagas: oportunidades para o Programa de Estágio Futuro Líderes.
Inscrições: até o dia 7 de novembro, no site. 
Cursos: Administração, Economia, Engenharias, Gestão Comercial ou áreas afins.
Requisitos: preciso ter ensino Superior em andamento nas áreas e disponibilidade para estagiar por pelo menos 1 ano.

Otis Elevadores

Vagas: 50 para estágio técnico em todo o Brasil, incluindo o Espírito Santo, por meio do seu Programa Rota Escola.
Inscrições: podem ser feitas até 30 de dezembro de 2022 por meio do link.
Cursos: Técnico em Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica, Eletroeletrônica, Mecatrônica, Mecânica ou Automação e áreas correlatas.
Requisitos: é preciso ter, no mínimo, 18 anos, estar matriculado em um dos cursos e estudar a noite.

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