De pedreiro a vendedor: semana começa com 626 vagas de emprego no ES

A semana começa com 626 vagas de emprego para quem quer trabalhar com carteira assinada. As chances estão disponíveis nos Sines e agências do trabalhador da Grande Vitória e interior.
As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade. Para algumas funções, é necessário ter experiência. É importante lembrar que, por conta do novo coronavírus, as unidades não estão realizando atendimento presencial. Os interessados deverão se candidatar por e-mail.
No Sine de Anchieta, são quatro vagas abertas nesta segunda-feira (20). A gerência da agência informou que o atendimento é feito somente para os candidatos que se enquadram no perfil da vaga. São duas oportunidades para técnico em edificações, para trabalhar em Alfredo Chaves. Há ainda duas vagas para atuar na área da Samarco. As chances são para caldeireiro industrial (1) e assistente administrativo.
Já no Sine de Vila Velha, a oferta é de 275 vagas, sendo 30 exclusivas para pessoas com deficiência. As maiores ofertas de vagas são para os cargos de atendente de telemarketing, representante comercial autônomo e estoquista.
Na Agência do Trabalhador de Cariacica, são 270 vagas que ficarão disponíveis até o meio-dia da próxima quarta-feira (22). Do total de oportunidades, 20 são para pessoas com deficiência. O cargo com o maior número de oportunidades é do de representante de atendimento para trabalhar em home office, com 100 chances.
O Sine da Serra tem 51 vagas de empregos disponíveis nesta segunda-feira. As oportunidades são para cargos como ajudante de carga e descarga de mercadorias (19), ajudante de cozinha (1), ajudante de obras (3), bombeiro civil (1), entre outras.
A agência do Sine de Linhares começa a semana com 26 oportunidades de emprego para todos os níveis de escolaridade. Os destaques desta semana são vagas de auxiliar de departamento pessoal e soldador destinadas a profissionais com experiência. Há oportunidades para pessoas com deficiência, no cargo de auxiliar de produção.
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE ANCHIETA
Atendimento: Via telefone (28) 3536-3488, das 8h às 12 horas,.
- Vagas:
- Técnico de Edificações (2)
- Caldeireiro industrial (1)
- Assistente administrativo (1)
SINE DE VILA VELHA
Atendimento: O atendimento ao trabalhador via Whatsapp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904. Também é possível obter informações sobre vagas de emprego (por meio de um alerta disparado aos e-mails ou telefones celulares cadastrados), agendamento para o seguro desemprego, ofertas de cursos de qualificação profissional e espaço para comentários e sugestões. O trabalhador precisa acessar a ferramenta.
- Vagas:
- Acabador de mármore e granito (6)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de obras (2)
- Armador de ferragens na construção civil (2)
- Atendente de telemarketing (100)
- Auxiliar de mecânico diesel-exceto de veículos automotores (1)
- Carpinteiro (2)
- Cortador de roupas (1)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Eletricista (6)
- Mecânico de manutenção de elevadores (1)
- Encarregado de manutenção container (1)
- Estoquista (20)
- Impressor flexográfico (1)
- Instalador-reparador de redes e cabos fibra ótica (2)
- Lanterneiro de automóveis reparação (1)
- Mecânico de automóvel (1)
- Operador de betoneira (2)
- Operador de caixa (1)
- Operador de caixa, para pessoas com deficiência (10)
- Pedreiro (2)
- Representante comercial autônomo (30)
- Supervisor de montagem e instalação fibra óptica (1)
- Supervisor de vendas comercial (1)
- Técnico de enfermagem (1)
- Técnico em administração estágio (1)
- Técnico em instalação de sistemas ópticos (10)
- Vendedor porta a porta (17)
- Estoquista PCD (20)
- Auxiliar de produção temporária (30).
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Atendimento: Os candidatos deverão preencher o formulário abaixo e encaminhá-lo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
- Vagas:
- Representante comercial (1)
- Vendedor interno (3)
- Faturista (2)
- Empregada doméstica (3)
- Vendedor externo (1)
- Motorista (2)
- Estagiária - área financeira (1)
- Balconista-atendente (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Estágio em pedagogia- educação infantil (8)
- Auxiliar de serviços gerais (3)
- Comprador (1)
- Pedreiro (4)
- Consultor de vendas (3)
- Vendedor (2)
- Estágio em administração (2)
- Mecânico de caminhão (1)
- Casal para trabalhar como caseiro (2)
- Atendente-repositor (21)
- Auxiliar de serviços gerais (10)
- Atendente comercial (1)
- Repositor (1)
- Garagista (3)
- Cuidadora de idosos (1)
- Repositor de mercadoria (3)
- Vendedor informática (2)
- Representante de atendimento-home office (100)
- Confeiteiro/salgadeiro (1)
- Conferente (1)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Pedreiro (1)
- Operador de televendas (1)
- Pizzaiolo (1)
- Estágio em enfermagem (1)
- Caseiro (1)
- Técnico segurança do trabalho (1)
- Estágio em atendimento ao cliente (2)
- Atendente (1)
- Coordenador de atendimento (1)
- Técnico orçamentista (1)
- Estágio em call center (4)
- Estágio em telemarketing (2)
- Chapeiro (1)
- Promotor de vendas (1)
- Ajudante de mecânico automotivo (1)
- Fiscal de loja de supermercado (1)
- Recepcionista (1)
- Estoquista (1)
- Técnico de enfermagem (10)
- Açougueiro (5)
- Vendedor de autopeças de moto (1)
- Analista de seguros (1)
- Auxiliar de lavanderia (1)
- Desenvolvedor java júnior (1)
- Auxiliar de armazém (10)
- Operador de caixa (9)
- Supervisor técnico (1)
- Encarregado de oficina mecânica (1)
- Vagas para PCD:
- Operador industrial (1)
- Ajudante de padaria (2)
- Ajudante de açougueiro (2)
- Operador de caixa (3)
- Repositor (5)
- Embalador (2)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Empacotador (1)
- Promotor de vendas (1)
- Auxiliar de logística operacional (1)
- Auxiliar de produção (1)
SINE DA SERRA
Atendimento: Há plantão de atendimento por telefone para ajudar o trabalhador a conseguir o emprego. Os telefones são: (27) 99579-0100, 99507-3391, 99516-6972, 99882-3209 e 99898-1513. (de segunda a sexta, de 8 às 16 horas)
No portal Serra + Emprego, é possível conferir as vagas, que são atualizadas diariamente após às 17 horas.
- Vagas:
- Ajudante de carga e descarga de mercadorias (19)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de obras (3)
- Auxiliar de refrigeração (1)
- Auxiliar técnico de refrigeração (1)
- Bombeiro civil (1)
- Cabeleireiro (1)
- Costureiro (2)
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro geral (1)
- Estofador de móveis (2)
- Marceneiro de móveis (1)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mestre de solda e corte (2)
- Motorista carreteiro (3)
- Operador de bomba de concreto (1)
- Operador de máquina de terraplanagem (3)
- Operador de serra circular (1)
- Serralheiro (1)
- Sondador (1)
- Técnico de refrigeração (1
- Técnico de refrigeração (1
- Torneiro mecânico (1)
SINE DE LINHARES
Atendimento: O trabalhador deve encaminhar currículo constando o número de PIS e CPF, bem como seu contato e endereço atualizado informando a vaga que deseja concorrer para o e-mail [email protected]. Não haverá atendimento presencial enquanto durar a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
- Vagas:
- Auxiliar de logística (1)
- Ajudante de produção exclusivo para pcd (1)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Chapeiro (1)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de peças de caminhão e ônibus (1)
- Encarregado de obra civil (1)
- Funileiro (2)
- Lavador de carro (1)
- Mecânico de manutenção industrial (1)
- Mecânico de veículos pesados (1)
- Motorista categoria c (1)
- Operador de banho químico (2)
- Operador II-utilidades (1)
- Operador de processo (2)
- Preparador operador de máquina (2)
- Soldador (3)
- Supervisor de produção e logística (1)
- Técnico em edificações (1)
- Técnico de manutenção (1)
- Trabalhador rural (1)