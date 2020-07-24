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Confira as oportunidades de emprego abertas no ES

Vagas são destinadas a profissionais com os níveis médio e superior; há chances no comércio, indústria, entre outros segmentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 14:43

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 14:43

Carteira profissional do Mistério do Trabalho e Previdência Social
Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Carlos Alberto Silva
Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades disponíveis  no comércio, indústria, entre outros segmentos da economia. Diversas empresas estão com oportunidades abertas para profissionais de níveis médio e superior. Também há chances para estágio.
A CG4 Tecnologia e Assessoria, empresa de assessoria de tecnologia, com sede em Cariacica, vai contratar desenvolvedor pleno ou sênior. O candidato precisa ter experiência mínima de 2 anos em desenvolvimento C# ou Phyton.
Já a Termari Vidros, especializada no beneficiamento e distribuição de vidros e espelho, com unidade em Viana, está com vagas para assistente comercial, motorista e auxiliar de produção.
Oportunidades de trabalho também na Leroy Merlin, em Vitória. Neste caso, as chances são para assistente de gestão, estagiário e profissionais com deficiência.

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A Autoglass, que atua no ramo automotivo, vai contratar profissionais de níveis médio e superior para atuar em Vila Velha, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim. Há ainda chances para estágio de dados e de técnico em enfermagem.
Na empresa de recrutamento e seleção Selecta, conta com oportunidades para analista administrativo financeiro, analista educacional, auxiliar operacional, assistente de DP, estagiário de ensino superior em qualquer curso, gerente geral, gerente de hotel, gestor de contas, vendedor externo e vendedor de serviços.

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Há ainda muitas vagas de emprego na Psicoespaço, empresa de recrutamento e seleção.  As chances são para trabalhar na Grande Vitória  e no interior do ES como Linhares (analista de custos) e Cachoeiro de Itapemirim (auxiliar de estoque e expedição). Quem quer trabalhar em casa pode se inscrever para o cargo de assistente de atendimento.

CONFIRA AS VAGAS

CG4 TECNOLOGIA E ASSESSORIA

  • Vaga: 
  • Desenvolvedor pleno ou sênior
Como se candidatar: os interessados devem enviar o e-mail para [email protected]

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TERMARI VIDROS

  • Vagas: 
  • Assistente comercial 
  • Motorista 
  • Auxiliar de produção 
Como se candidatar: Os interessados devem enviar e-mail para [email protected], colocando o cargo no campo do assunto.

LEROY MERLIN

  • Vagas: 
  • Assistente de gestão
  • Estagiário (estar cursando superior em Administração, Economia, Logística ou Engenharia de Produção)
  • Profissionais com deficiência
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site 

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AUTOGLASS

  • Vagas: 
  • Agente de televendas e atendimento
  • Analista de melhoria contínua
  • Aplicador de película
  • Consultor fiscal contábil
  • DevBucket
  • Estagiário de dados
  • Estagiário técnico em enfermagem
  • Programador
Como se candidatar: interessados podem fazer o cadastro no site 

SELECTA

  • Vagas:
  • Analista administrativo financeiro
  • Analista educacional 
  • Auxiliar operacional 
  • Assistente de DP
  • Estagiário de Ensino Superior em qualquer curso
  • Gerente geral
  • Gerente de hotel
  • Gestor de contas
  • Vendedor externo
  • Vendedor de serviços
Como se candidatar: o candidato precisa enviar o currículo para [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.

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PSICOESPAÇO

  • Vagas: 
  • Analista contábil
  • Analista de custos (Linhares)
  • Analista de custos sênior 
  • Analista de departamento fiscal 
  • Analista de DP 
  • Assistente administrativo 
  • Assistente administrativo atendimento 
  • Assistente administrativo financeiro
  • Assistente administrativo júnior 
  • Assistente de atendimento (home office) 
  • Auxiliar administrativo 
  • Auxiliar de estoque 
  • Auxiliar de estoque e expedição (Cachoeiro de Itapemirim) 
  • Auxiliar de expedição
  • Auxiliar de produção 
  • Consultor comercial 
  • Enfermeiro
  • Técnico de enfermagem
  • Gerente de fazenda (Pirapora-MG) 
  • Gerente de mineração e rochas ornamentais 
  • Gerente de TI 
  • Instalador júnior 
  • Pessoas com Deficiência (PCD) 
  • Programador pleno 
  • Supervisor de TI 
  • Supervisora operacional 
  • Suporte de TI 
  • Técnico de instalações 
  • Técnico de segurança do trabalho 
  • Técnico em atendimento/vendas 
  • Vendedor externo 
Como se candidatar: Interessados devem realizar o cadastro no site da Psicoespaço

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