Confira as oportunidades de emprego abertas no ES

Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Carlos Alberto Silva

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades disponíveis no comércio, indústria, entre outros segmentos da economia. Diversas empresas estão com oportunidades abertas para profissionais de níveis médio e superior. Também há chances para estágio.

A CG4 Tecnologia e Assessoria, empresa de assessoria de tecnologia, com sede em Cariacica, vai contratar desenvolvedor pleno ou sênior. O candidato precisa ter experiência mínima de 2 anos em desenvolvimento C# ou Phyton.

Já a Termari Vidros, especializada no beneficiamento e distribuição de vidros e espelho, com unidade em Viana, está com vagas para assistente comercial, motorista e auxiliar de produção.

Oportunidades de trabalho também na Leroy Merlin, em Vitória. Neste caso, as chances são para assistente de gestão, estagiário e profissionais com deficiência.

A Autoglass, que atua no ramo automotivo, vai contratar profissionais de níveis médio e superior para atuar em Vila Velha, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim. Há ainda chances para estágio de dados e de técnico em enfermagem.

Na empresa de recrutamento e seleção Selecta, conta com oportunidades para analista administrativo financeiro, analista educacional, auxiliar operacional, assistente de DP, estagiário de ensino superior em qualquer curso, gerente geral, gerente de hotel, gestor de contas, vendedor externo e vendedor de serviços.

Há ainda muitas vagas de emprego na Psicoespaço, empresa de recrutamento e seleção. As chances são para trabalhar na Grande Vitória e no interior do ES como Linhares (analista de custos) e Cachoeiro de Itapemirim (auxiliar de estoque e expedição). Quem quer trabalhar em casa pode se inscrever para o cargo de assistente de atendimento.

CONFIRA AS VAGAS

CG4 TECNOLOGIA E ASSESSORIA

Vaga:

Desenvolvedor pleno ou sênior

Como se candidatar: os interessados devem enviar o e-mail para [email protected] os interessados devem enviar o e-mail para

TERMARI VIDROS

Vagas:

Assistente comercial

Motorista

Auxiliar de produção

Como se candidatar: Os interessados devem enviar e-mail para [email protected], colocando o cargo no campo do assunto. Os interessados devem enviar e-mail para, colocando o cargo no campo do assunto.

LEROY MERLIN

Vagas:

Assistente de gestão

Estagiário (estar cursando superior em Administração, Economia, Logística ou Engenharia de Produção)

Profissionais com deficiência

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

AUTOGLASS

Vagas:

Agente de televendas e atendimento

Analista de melhoria contínua

Aplicador de película

Consultor fiscal contábil

DevBucket

Estagiário de dados

Estagiário técnico em enfermagem

Programador

Como se candidatar: interessados podem fazer o cadastro no interessados podem fazer o cadastro no site

SELECTA

Vagas:

Analista administrativo financeiro

Analista educacional

Auxiliar operacional

Assistente de DP

Estagiário de Ensino Superior em qualquer curso

Gerente geral

Gerente de hotel

Gestor de contas

Vendedor externo

Vendedor de serviços

Como se candidatar: o candidato precisa enviar o currículo para [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto. o candidato precisa enviar o currículo para, sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.

PSICOESPAÇO

Vagas:

Analista contábil

Analista de custos (Linhares)

Analista de custos sênior

Analista de departamento fiscal

Analista de DP

Assistente administrativo

Assistente administrativo atendimento

Assistente administrativo financeiro

Assistente administrativo júnior

Assistente de atendimento (home office)

Auxiliar administrativo

Auxiliar de estoque

Auxiliar de estoque e expedição (Cachoeiro de Itapemirim)

Auxiliar de expedição

Auxiliar de produção

Consultor comercial

Enfermeiro

Técnico de enfermagem

Gerente de fazenda (Pirapora-MG)

Gerente de mineração e rochas ornamentais

Gerente de TI

Instalador júnior

Pessoas com Deficiência (PCD)

Programador pleno

Supervisor de TI

Supervisora operacional

Suporte de TI

Técnico de instalações

Técnico de segurança do trabalho

Técnico em atendimento/vendas

Vendedor externo