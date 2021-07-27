AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Oportunidades

Burger King anuncia abertura de 1.000 vagas de emprego em todo o país

Candidatos poderão enviar o currículo pelo WhatsApp. Oportunidades são para coordenador de turno, gerente de restaurante, atendimento e jovem aprendiz

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2021 às 15:19
Burguer King contrata 1.000 colaboradores em todo o país
Burguer King contrata 1.000 colaboradores em todo o país Crédito: Shopping La Plage/Reprodução
A rede de fast food Burg King anunciou nesta terça-feira (27) que vai contratar 1.000 novos funcionários em todo o país. As oportunidades de emprego são para cargos de coordenador de turno, gerente de restaurante, atendimento e jovem aprendiz. A empresa não divulgou o quantitativo de postos por Estado.
Os interessados podem cadastrar o currículo pelo WhatsApp, por meio do número (11) 94317-6360. A empresa utiliza um bot na ferramenta para recrutamento desde 2019. Segundo a companhia, a plataforma centraliza e otimiza o processo, uma vez que boa parte dos currículos era recebida em papel nos restaurantes.
Essa forma de admissão digital facilita o fluxo para o candidato, que consegue fazer a clássica entrega de documentos de forma on-line sem precisar sair de casa, e para a empresa, com agilidade e assertividade no processo admissional.

Veja Também

94 sites e ferramentas para procurar emprego na internet com segurança

13 dicas para preparar um bom currículo e conseguir o emprego dos sonhos

"Acreditamos que o processo seletivo digital é vantajoso e já se mostra como tendência. Sabemos que o momento atual demanda um fluxo ágil de comunicação e buscamos a tecnologia para facilitar o contato com a nossa gente. Procuramos pessoas com fome de desafio, em um ambiente onde todos são bem-vindos", conta a vice-presidente de Gente & Gestão da BK Brasil, Marcia Baena.
Os colaboradores vão receber os seguintes benefícios: convênio médico, seguro de vida, gympass, transporte, alimentação e trilha de carreira.
Para os cargos de coordenador de turno e gerente de restaurante, os candidatos precisam ter nível superior cursando ou completo. A exigência para a função de atendimento é ter ensino médio. Já as vagas de Jovem Aprendiz são destinadas a quem está ingressando no mercado de trabalho.

LEIA MAIS

Multinacional vai abrir centro de distribuição no ES e criar 139 empregos

Obras da fábrica da Britânia devem gerar 300 vagas de emprego no ES

Havan pode abrir 800 vagas em Cariacica e em outras três cidades do ES

Shopping de plantas e itens de jardinagem na Serra vai criar 40 empregos

Novos atacarejos, megaloja e franquias vão abrir 800 empregos no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nova Venécia recebe exposição internacional com artistas mulheres de três continentes
Nova Venécia recebe exposição internacional com obras de artistas de 12 países
Georgina diz que quer transmitir valores corretos aos filhos e se considera uma mulher perfeita
Noiva de Cristiano Ronaldo rebate críticas ao seu corpo: 'Amo minhas curvas'
Pazolini após resultado das eleições 2024
As cinco maiores marcas do discurso de campanha de Pazolini

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados