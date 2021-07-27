Burger King anuncia abertura de 1.000 vagas de emprego em todo o país

Burguer King contrata 1.000 colaboradores em todo o país Crédito: Shopping La Plage/Reprodução

A rede de fast food Burg King anunciou nesta terça-feira (27) que vai contratar 1.000 novos funcionários em todo o país. As oportunidades de emprego são para cargos de coordenador de turno, gerente de restaurante, atendimento e jovem aprendiz. A empresa não divulgou o quantitativo de postos por Estado.

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo WhatsApp, por meio do número (11) 94317-6360. A empresa utiliza um bot na ferramenta para recrutamento desde 2019. Segundo a companhia, a plataforma centraliza e otimiza o processo, uma vez que boa parte dos currículos era recebida em papel nos restaurantes.

Essa forma de admissão digital facilita o fluxo para o candidato, que consegue fazer a clássica entrega de documentos de forma on-line sem precisar sair de casa, e para a empresa, com agilidade e assertividade no processo admissional.

"Acreditamos que o processo seletivo digital é vantajoso e já se mostra como tendência. Sabemos que o momento atual demanda um fluxo ágil de comunicação e buscamos a tecnologia para facilitar o contato com a nossa gente. Procuramos pessoas com fome de desafio, em um ambiente onde todos são bem-vindos", conta a vice-presidente de Gente & Gestão da BK Brasil, Marcia Baena.

Os colaboradores vão receber os seguintes benefícios: convênio médico, seguro de vida, gympass, transporte, alimentação e trilha de carreira.