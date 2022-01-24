Agências do Sine abrem 2.030 vagas de emprego e estágio no ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo oferecem 2.030 vagas de emprego estágio nesta segunda-feira (24). Os postos de trabalho estão disponíveis para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

De acordo com as unidades, as oportunidades são para cargos como ajudante de produção, cadastrador de campo, auxiliar de limpeza, mecânico de manutenção industrial, pintor industrial, consultor de vendas, caldeireiro, pedreiro e soldador industrial. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem sendo preenchidas.

Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 515

515 Acabador de mármore e granito (1)

Ajudante de eletricista (6)

Ajudante de padeiro (2)

Ajudante de pintor (3)

Ajudante de serralheiro (2)

Alinhador de direção (1)

Alinhador de rodas (1)

Almoxarife (8)

Analista de marketing - estágio (1)

Analista fiscal - economista (1)

Armador de estrutura de concreto (1)

Arrematadeira (1)

Artífice de manutenção (1)

Atendente de lavanderia (1)

Auxiliar administrativo PCD (35)

Auxiliar de enfermagem (2)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar técnico de mecânica (1)

Auxiliar técnico de obras e saneamento (1) e controle de pragas

Balconista de açougue (2)

Caldeireiro de manutenção (5)

Carpinteiro (2)

Consultor de vendas ( 1)

Cortador de mármore (1)

Cozinheiro geral (2)

Desenhista industrial de produto - designer de produto (1)

Desenvolvedor de TI (30)

Editor de mídia audiovisual (2)

Eletricista (75)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Eletricista de instalações industriais (30)

Eletricista de manutenção industrial (1)

Encanador industrial (16)

Encarregado de montagem (13)

Encarregado de obras (1)

Engenheiro civil (1)

Engenheiro de segurança industrial (1)

Engenheiro eletricista (1)

Estoquista (15)

Fonoaudiólogo geral (1)

Gerente de contabilidade (1)

Gerente de obras - construção civil (1)

Gerente de vendas (1)

Gerente industrial (1)

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (20)

Jardineiro (2)

Mecânico (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mestre de obras (1)

Montador de instrumentos elétricos de medição (2)

Montador de vidros (1)

Montador soldador (1)

Oficial de manutenção (1)

Operador de máquina de empacotar (1)

Operador de patrol - niveladora (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de rolo compactador (1)

Padeiro (1)

Panfleteiro (50)

Pedreiro (6)

Pedreiro de acabamento (3)

Pintor de automóveis (2)

Pizzaiolo (1)

Preparador de massas alimentícias - na fabricação (1)

Programador e controlador de materiais (2)

Publicitário (5)

Recuperador de crédito (15)

Serralheiro (1)

Subchefe de cozinha (1)

Subencarregado de terraplenagem (1)

Subgerente de loja - operações comerciais ( 1)

Supervisor administrativo (1)

Técnico em segurança do trabalho (10)

Vendedor - no comércio de mercadorias (1)

Vendedor de serviços (101)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 483

483 Açougueiro (10)

Ajudante (20)

Ajudante de carga e descarga (15)

Ajudante de cargas (1)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de obras (4)

Ajudante de padaria (2)

Ajudante de produção (5)

Ajudante prático (3)

Analista de departamento de pessoal (3)

Analista fiscal (1)

Armador (7)

Assistente de marketing (1)

Assistente de vendas (2)

Auxiliar administrativo (6)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de depósito (20)

Auxiliar de frente de loja (1)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de obras (15)

Auxiliar de produção (13)

Auxiliar de serviços (1)

Auxiliar de serviços gerais (9)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar de vendas (2)

Balconista (5)

Balconista de açougue (6)

Balconista de farmácia (2)

Balconista/atendente (3)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro (2)

Camareira (15)

Carpinteiro (2)

Caseiro (1)

Conferente (20)

Consultor comercial - pj (5)

Consultor comercial externo (3)

Consultor de vendas (10)

Controlador de pragas (3)

Controlador de pragas (3)

Doméstica (1)

Eletricista (1)

Eletricista de distribuição de rede (4)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de departamento de pessoal (1)

Encarregado de obra (2)

Encarregado de produção (1)

Engenheiro mecânico (1)

Estágio de Engenharia Civil (2)

Estágio nível superior (1)

Garçom (10)

Gerente de loja (1)

Gerente fiscal e contábil (1)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Instalador de som e acessórios (3)

Lavadeira (1)

Mecânico de máquinas pesadas (2)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico sênior (1)

Meio oficial de manutenção (1)

Moleiro (1)

Moleiro de caminhão (2)

Montador industrial (1)

Motorista - AB (1)

Motorista – cnh D (5)

Motorista carreteiro – cnh E (16)

Motorista carreteiro bitrem - cnh E (1)

Motorista de guincho pesado – lança - cnh e (1)

Oficial (4)

Oficial de manutenção (2)

Oficial de obras (10)

Oficial pedreiro (3)

Oficial pleno (4)

Pedreiro (3)

Pedreiro oficial (2)

Pintor industrial/automotivo (1)

Professor de inglês (1)

Programador de sistemas (1)

Projetista (1)

Recepcionista/auxiliar administrativo (1)

Recuperador de crédito (30)

Representante de atendimento (20)

Secretaria executiva (1)

Soldador (1)

Técnico ambiental (1)

Técnico de manutenção (4)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador polivalente (3)

Vendedor/motorista (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de produção (10)

Auxiliar administrativo (19)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de tráfego (1)

Auxiliar serviço apoio (10)

Encarregado de produção (1)

Estágio nível superior (1)

Gari (2)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Merendeira (11)

Oficial de serviços gerais (1)

Porteiro (1)

Representante de atendimento (20)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 165

165 Agente de portaria PCD (4)

Ajudante de elétrica (6)

Ajudante de obra (4)

Armador de ferragens na construção civil (3)

Assistente administrativo (1)

Atendente de telemarketing PCD (50)

Atendente do setor de frios e laticínios (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar administrativo PCD (4)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de limpeza PCD (4)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de logística PCD (1)

Auxiliar de montagem (1)

Auxiliar de padeiro (2)

Conferente (10)

Cortador de roupas (1)

Costureira de máquinas reta (1)

Costureira de reparos de roupas (1)

Cozinheira de restaurante (1)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista (4)

Encarregado de acabamento de chapas e metais (1)

Encarregado de obra (7)

Estoquista (2)

Jardineiro (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de manutenção de automóvel, motocicleta e veículos similares (2)

Mecânico industrial (2)

Mecânico montador (3)

Motorista carreteiro (10)

Motorista de caminhão (1)

Operador de eletromecânico (4)

Operador de empilhadeira (10)

Operador de equipamentos pesados e móveis-mineração (1)

Porteiro PCD (3)

Saladeira (1)

Serralheiro de alumínio (5)

Serralheiro de ferro (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico orçamentista de obras na construção civil (1)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 1 44

44 Alinhador de direção (1)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar de limpeza PCD (2)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)

Confeiteiro (1)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista de instalações (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Enfermeiro do trabalho (1)

Garçom (2)

Lavador de automóveis (1)

Mecânico de máquinas pesadas - manutenção (1)

Montador (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (5)

Pedreiro de acabamento (4)

Pintor de alvenaria (4)

Pintor industrial (100)

Repositor - em supermercados (2)

Serralheiro (1)

Supervisor comercial (1)

Tradutor-intérprete de libras (6)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 17

17 Almoxarife (1)

Auxiliar de eletricista veicular (1)

Auxiliar de obras PCD (2)

Caldeireiro (2)

Carpinteiro PCD (2)

Técnico segurança do trabalho (1)

Soldador (3)

Vendedor panfleteiro (5)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 299

299 Ajudante de elétrica (1)

Almoxarife (1)

Analista de recrutamento e seleção (1)

Armador de ferragens (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Cobrador de ônibus (1)

Consultor de vendas (2)

Encanador (10)

Encarregado de andaimes (5)

Encarregado de pintura (1)

Encarregado de pintura (5)

Engenheiro civil (1)

Engenheiro projeto tubulação naval (1)

Líder de equipe (2)

Mecânico ajustador (25)

Mecânico de manutenção industrial (35)

Mecânico de máquinas tratores (1)

Mecânico de motor a diesel (2)

Mecânico de veículo e máquinas pesadas (3)

Montador de andaimes (60)

Motorista categoria D (4)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de equipamento (3)

Pintor industrial (110)

Pintor letrista (10)

Professor de inglês (1)

Técnico de planejamento (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Técnico de telefonia celular (1)

Técnico em eletromecânica (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (2)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 219

219 Ajudante de aterro (2)

Ajudante de obras (11)

Ajudante de produção (45)

Ajudante de serralheiro (1)

Almoxarife (1)

Analista de recursos humano (1)

Analista de suporte (2)

Artífice encarregado geral (1)

Auxiliar de limpeza (10)

Auxiliar departamento contábil (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de montagem est/met (2)

Auxiliar de expedição (3)

Biomédico (2)

Borracheiro (2)

Borracheiro caminhão (2)

Cadastrador de campo (14)

Caldeireiro (9)

Carpinteiro (4)

Consultor de vendas (14)

Eletricista de veículos (2)

Eletricista caminhão (1)

Encarregado de obras (4)

Encarregado de estruturas/met (1)

Enfermeiro do trabalho (1)

Farmacêutico (1)

Gerente de loja (1)

Lavador de veículos (4)

Locutor (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de caminhão (6)

Mecânico diesel (7)

Montador de móveis (2)

Montador de estruturas metal (36)

Motoboy (1)

Operador (2)

Operador de escavadeira (1)

Operador de escavadeira hidráulica (1)

Pedreiro (15)

Pintor de obras (1)

Pintor industrial (2)

Polidor de veículos (1)

Recepcionista (3)

Serralheiro (1)

Soldador industrial (15)

Subgerente (2)

Técnico em enfermagem do trabalho (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Topógrafo (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor externo (2)

Vendedor interno (1)

Vidraceiro (2)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.