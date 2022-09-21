Agência do Trabalhador de Cariacica tem 134 vagas de emprego em obras

Quem está à procura de emprego deve ficar atento. A Agência do Trabalhador de Cariacica vai selecionar 134 profissionais para atuar em obras. Do total de oportunidades, 62 são voltadas para pessoas com deficiência.
A seleção para recrutamento será feita por uma empresa do ramo de engenharia e construção civil nesta sexta-feira, dia 23 de setembro, das 8h às 15 horas.
Os interessados devem comparecer à agência portando carteira de trabalho, identidade e currículo. A Agência do Trabalhador fica na Avenida Kleber Andrade, 5, no bairro Rio Branco, em Cariacica.
Os postos são para:
- Auxiliar de obras (20)
- Armador (15)
- Técnico em edificações (2)
- Pedreiro (15)
- Encarregado de obras (3)
- Eletricista (2)
- Carpinteiro (15)
Vagas para PCDs:
- Auxiliar de escritório (5)
- Auxiliar de obras (5)
- Armador (15)
- Técnico em edificações (2)
- Pedreiro (15)
- Encarregado de obras (3)
- Eletricista (2)
- Carpinteiro (15).