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Postos de trabalho

Agência do Trabalhador de Cariacica tem 134 vagas de emprego em obras

Recrutamento será feito por uma empresa do ramo de engenharia e construção civil nesta sexta-feira, dia 23 de setembro, das 8h às 15 horas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 set 2022 às 10:42

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 10:42

Pedreiro em obra construção civil
Pedreiro em obra construção civil Crédito: Freepik
Quem está à procura de emprego deve ficar atento. A Agência do Trabalhador de Cariacica vai selecionar 134 profissionais para atuar em obras. Do total de oportunidades, 62 são voltadas para pessoas com deficiência.
A seleção para recrutamento será feita por uma empresa do ramo de engenharia e construção civil nesta sexta-feira, dia 23 de setembro, das 8h às 15 horas.
Os interessados devem comparecer à agência portando carteira de trabalho, identidade e currículo. A Agência do Trabalhador fica na Avenida Kleber Andrade, 5, no bairro Rio Branco, em Cariacica.
Os postos são para:
  • Auxiliar de obras (20)
  • Armador (15)
  • Técnico em edificações (2)
  • Pedreiro (15)
  • Encarregado de obras (3)
  • Eletricista  (2)
  • Carpinteiro (15)
Vagas para PCDs:
  • Auxiliar de escritório (5)
  • Auxiliar de obras (5)
  • Armador (15)
  • Técnico em edificações (2)
  • Pedreiro (15)
  • Encarregado de obras (3)
  • Eletricista (2)
  • Carpinteiro (15).

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