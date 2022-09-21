Agência do Trabalhador de Cariacica tem 134 vagas de emprego em obras

Pedreiro em obra construção civil Crédito: Freepik

Quem está à procura de emprego deve ficar atento. A Agência do Trabalhador de Cariacica vai selecionar 134 profissionais para atuar em obras. Do total de oportunidades, 62 são voltadas para pessoas com deficiência.

A seleção para recrutamento será feita por uma empresa do ramo de engenharia e construção civil nesta sexta-feira, dia 23 de setembro, das 8h às 15 horas.

Os interessados devem comparecer à agência portando carteira de trabalho, identidade e currículo. A Agência do Trabalhador fica na Avenida Kleber Andrade, 5, no bairro Rio Branco, em Cariacica.

Os postos são para:

Auxiliar de obras (20)

Armador (15)

Técnico em edificações (2)

Pedreiro (15)

Encarregado de obras (3)

Eletricista (2)

Carpinteiro (15)

Vagas para PCDs: