Adeus, desemprego! Sines têm 1.861 vagas de trabalho abertas no ES

Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Gabriel Jabur/Ministério do Trabalho

Ajudante de obras, analista de marketing, vendedor, mecânico, soldador, eletricista e costureira. Estas são algumas profissões com vagas de emprego disponíveis nas agência do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo . A oferta é de 1.861 oportunidades para quem quer trabalhar em diversos ramos da economia. Há ainda chances de estágio.

De acordo com as unidades, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio. Os interessados devem ficar atentos se o currículo precisa ser enviado por e-mail ou se os cadastros deverão ser feitos de forma presencial. O atendimento fica a critério de cada agência.

O maior volume de vagas está disponível na Grande Vitória. Na Agência do Trabalhador de Cariacica , são 543 postos de trabalho, sendo 126 para pessoas com deficiência. Já o Sine da Serra reúne 391 vagas, enquanto que o de Vila Velha, 240. A agência de Vitória conta com nove chances e o Sine de Cariacica com 46.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se cadastrar: os interessados devem agendar o atendimento pelo os interessados devem agendar o atendimento pelo site.

Vagas: 240

240 Ajudante de obras (6)

Almoxarife (1)

Analista de marketing (2)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Bombeiro hidráulico (2)

Carpinteiro (3)

Chapeiro (2)

Consultor de vendas (20)

Controlador de pragas (1)

Cortador de roupas (1)

Costureira em geral (2)

Cozinheiro geral (2)

Desenvolvedor de TI (100)

Eletricista (2)

Eletrotécnico na fabricação, montagem e instalação de máquinas e equipamentos (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de obras (1)

Estofador de móveis (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de auto em geral (1)

Montador mecânico - máquinas industriais (3)

Motorista carreteiro (17)

Motorista de caminhão (2)

Pedreiro (13)

Porteiro (1)

Serralheiro (2)

Supervisor comercial (2)

Técnico em administração (1)

Vendedor interno (36)

Vendedor porta a porta (10)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário disponível no [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função. : os candidatos devem preencher o formulário disponível no site da prefeitura e encaminhá-lo para o e-mailcolocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas : 543

: 543 Açougueiro (8)

Agente de registro externo (1)

Ajudante de churrasqueiro (1)

Ajudante de cozinha (1)

Amarrador (10)

Analista ambiental (1)

Analista de rede e de comunicação de dados (1)

Analista fiscal (1)

Arrematadeira (4)

Assistente comercial (1)

Assistente de contas a receber (1)

Assistente de logística (8)

Assistente de marketing (1)

Assistente pessoal (1)

Assistente setor de pessoal (1)

Assistente de vendas – autopeças diesel (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de câmara fria (2)

Auxiliar de corte (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de mecânico diesel (2)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de qualidade (1)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar fiscal (1)

Cadista (1)

Caldeireiro (1)

Caldeireiro de chaparia (1)

Carpinteiro (4)

Conferente (16)

Consultor de vendas (2)

Coordenador(a) de marketing (2)

Cortadores (3)

Costureira pilotista (13)

Costureira retista (14)

Cozinheiro de forno e fogão (1)

Eletricista (1)

Empregada doméstica (1)

Encapsulador (1)

Escrevente administrativo (1)

Estágio administração/tecnólogo RH (1)

Estágio administrativo financeiro (1)

Estágio arquitetura (1)

Estágio ciências contábeis (1)

Estágio de qualidade (1)

Estágio em administração (6)

Estágio em administração e processo produtivo (1)

Estágio em administração financeira (1)

Estágio em análise de telemarketing (1)

Estágio em atendimento ao cliente (3)

Estágio em atendimento ao cliente recepção (1)

Estágio em ciências contábeis (2)

Estágio em clipping de notícias (5)

Estágio em contabilidade (1)

estágio em departamento de pessoal (2)

Estágio em desenvolvimento (1)

Estágio em direito (1)

Estágio em e-commerce (1)

Estágio em estética (1)

Estágio em marketing digital (1)

Estágio em moda (1)

Estágio em planejamento de produção (1)

Estágio em radiologia (1)

Estágio em sistema de informação (1)

Estágio em social media (2)

Estágio em telemarketing (5)

Estágio engenharia (1)

Estágio ensino superior (3)

Estágio no ensino médio (1)

Estágio suporte técnico (1)

Estágio técnico em elétrica (1)

Esteticista (1)

Estoquista (2)

Fisioterapeuta (1)

Frentista (1)

Gerente comercial e operacional (1)

Gerente de loja (1)

Inspetor de cqpa (4)

Instalador predial – bombeiro hidráulico (1)

Lavador de veículos (2)

Marceneiro ou oficial marcenaria (2)

Mecânico de carreta (2)

Mecânico de máquinas (1)

Mecânico diesel (4)

Modelista (3)

Montador de esquadrias (2)

Montador de varanda (2)

Mosqueadeira (4)

Motorista – cnh B (1)

Motorista – cnh D (3)

Motorista (8)

Motorista cegonheiro – cnh E (20)

Oficial de obras (8)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de guindaste de 35 á 135 ton. (22)

Operador de logística (5)

Operador logístico (3)

Pedreiro (10)

Projetista (1)

Promotor de vendas (2)

Relacionamento com clientes (1)

Representante de atendimento (50)

Secretária – clínica médica (2)

Secretária (1)

Separador (2)

Serralheiro (2)

Soldador (1)

Soldador de chaparia (10)

Supervisor (1)

Técnico elétrico (1)

Técnico em eletrotécnica (3)

Técnico em informática (1)

Vendedor (7)

Vendedor de autopeças (2)

Vendedor de carro (1)

Vendedor de externo (2)

Vendedor externo (41)

Vigia (10)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (20)

Ajudante de produção (5)

Ajudante serviço de apoio (20)

Atendente de relacionamento (20)

Auxiliar de logística operacional (2)

Auxiliar de mecânico diesel (2)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Estágio ensino superior (1)

Lavador de veículos (1)

Mecânico diesel (2)

Representante de atendimento (25)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência do Sine, que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe. Por conta da pandemia, o atendimento ocorre em horário reduzido, das 8 às 14 horas.

Vagas:

Açougueiro (4)

Administração financeira (1)

Advogado(a) tributarista e civil (1)

Ajudante de mecânica de empilhadeira (4)

Ajudante de padeiro (3)

Analista de atração e seleção (1)

Analista de desenvolvimento de sistemas (1)

Analista de redes e de comunicação de dados (1)

Analista desenvolvedor /arquiteto (1)

Analista fiscal (1)

Aplicador de material isolante (1)

Aprendiz de ceramista (20)

Artífice (1)

Atendente de lanchonete (4)

Atendimento ao cliente (11)

Atendimento ao cliente - recepção (1)

Auditor contábil (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de armazenista PCD (1)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de marcenaria (1)

Auxiliar de mesa (2)

Auxiliar de montagem (6)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de qualidade (1)

Auxiliar de TI (1)

Back -end developer.net pi - fabrica (3)

Back-end developer.net sr. - produto (2)

Balconista de açougue (4)

Balconista de frios (4)

Borracheiro (2)

Chapista (1)

Churrasqueiro (2)

Clipping de notícias (5)

Colador de outdoor (3)

Conferente (1)

Consultor de vendas de telecom (10)

Cozinheira(o) (1)

Design (2)

E-commerce (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de força e controle (14)

Eletricista de caminhões - caminhão marca scania PCD (3)

Empacotador (30)

Encarregado de fiscal de loja (1)

Encarregado de mercearia (1)

Encarregado de padaria (1)

Encarregado de produção de poliuretano (1)

Encarregado geral (2)

Escrevente administrativo (1)

Estagiário em arquitetura (1)

Estágio ciências contábeis (1)

Estágio de administração (1)

Estágio de ciências contábeis/direito (1)

Estágio em administração (3)

Estágio em administração /tecnólogo rh (1)

Estágio em arquitetura (2)

Estágio em atendimento ao cliente (3)

Estágio em contabilidade (1)

Estágio em direito (1)

Estágio em governança,risco e conformidade (1)

Estágio em moda (1)

Estágio em radiologia (1)

Estágio ensino médio (4)

Estágio qualidade (2)

Estética (1)

Esteticista (1)

Estofador (6)

Faturista (1)

Fiscal de caixa (4)

Fiscal de loja (6)

Fisioterapeuta (2)

Gerente de loja (1)

Instalador de ar condicionado automotivo (2)

Líder de equipe (1)

Masseiro (1)

Mecânico automotivo (4)

Mecânico de automóveis (2)

Mecânico de manutenção (4)

Mecânico de manutenção industrial (2)

Mecânico diesel (4)

Mecânico montador (6)

Motorista (1)

Motorista betoneira (3)

Motorista carreteiro (10)

Motorista op. munck (1)

Operador de câmara fria (2)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de motoniveladora - patrol (1)

Operador de rolo compactador - pé de carneiro (1)

Operador(a) de caixa (40)

Padeiro (1)

Pizzaiolo (1)

Plotador (3)

Promotor de vendas (1)

Relacionamento com clientes (1)

Repositor - mercearia (12)

Repositor de flv (8)

Repositor de frios (2)

Repositor em restaurante (2)

Representante comercial autônomo (2)

Secretaria (2)

Social media (1)

Suporte técnico (1)

Técnico de instalação (4)

Técnico de segurança do trabalho (5)

Técnico eletrotécnica (1)

Técnico em edificações (3)

Técnico em empilhadeira / mecânico de empilhadeira (1)

Técnico em equipamentos biomédicos (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em mecânica (1)

Técnico mecânico em refrigeração industrial (1)

Telemarketing (15)

Tesoureiro(a) (1)

Vendedor de autopeças (2)

Vendedor externo (12)

Vendedor pronta entrega (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no site Trabalha Vix . Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil.

Vagas: 9

9 Auxiliar de mecânico de autos (1)

Confeiteiro (1)

Mecânico (1)

Mecânico de automóvel (1)

Oficial de manutenção (2)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Oficial de manutenção civil (2)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: a unidade funciona no Faça Fácil e os atendimentos são feitos por agendamento. Mais informações no a unidade funciona no Faça Fácil e os atendimentos são feitos por agendamento. Mais informações no site.

Vagas: 47

47 Açougueiro (1)

Administrador de marketing (1)

Analista fiscal (1)

Armador de ferros (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de manutenção predial PCD (2)

Carpinteiro (2)

Controlador de tráfego (1)

Eletricista de veículos (1)

Lanterneiro (1)

Mecânico diesel (2)

Motorista carreteiro (16)

Pedreiro (4)

Pintor de automóveis (1)

Recuperador de crédito (1)

Representante comercial (1)

Serralheiro (1)

Técnico de informática (1)

Técnico de eletrônica (1)

Vendedor de serviços (3)

Vendedor interno (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro. Também é possível enviar o currículo para o e-mail: a[email protected]. os interessados devem procurar a agência, das 8 às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro. Também é possível enviar o currículo para o e-mail: a

Vagas: 10

10 Assistente fiscal (1)

Auxiliar de elétrica industrial (1)

Eletricista industrial (2)

Carpinteiro (1)

Terapeuta ocupacional (1)

Líder de expedição (1)

Projetista (1)

Técnico em instrumentação (1)

Resgatista (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Rua Alegria 795, bairro Polivalente.

Vagas : 9

: 9 Auxiliar administrativo (1)

Mecânico de motor a diesel (2)

Auxiliar de produção de coco e cacau (2)

Soldador TIG,MIG E ER (3)

Bombeiro hidráulico (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:com o número de CPF.

Vagas: 13

13 Auxiliar de faturamento (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Açougueiro (1)

Auxiliar administrativo (3)

Garçom (1)

Motoristas de veículos de pequeno e médio porte (1)

Serralheiro (1)

Técnico agrícola (1)

Técnico em informática (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, bairro Guandu.

Vagas: 331

331 Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de serralheiro (1)

Almoxarife (3)

Analista administrativo (25)

Analista de laboratório de controle de qualidade PCD (2)

Analista de negócios PCD (3)

Aplicador de resinas em pisos (1)

Apontador de mão de obra PCD (4)

Atendente de lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de limpeza (6)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de sushiman/ auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de operação (1)

Balanceiro (8)

Borracheiro (3)

Caldeireiro de manutenção (2)

Chefe de seção de expedição (5)

Confeiteiro (1)

Conferente de controle de produção PCD (1)

Cozinheiro geral (1)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores PCD (2)

Empacotador, a máquina PCD (15)

Encarregado de seção de empacotamento PCD (5)

Encarregado de serraria (1)

Estivador (30)

Fermentador (1)

Instalador - reparador de rede elétrica (2)

Instalador - reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (4)

Jardineiro (1)

Lubrificador industrial (2)

Mecânico de automóvel (3)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)

Motorista de caminhão (1)

Oficial de manutenção (1)

Operador de caldeira (3)

Operador de centrífuga (9)

Operador de cozedor a vácuo na refinação de açúcar (5)

Operador de cristalização na refinação de açúcar P(32)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de equipamento de destilação de álcool (12)

Operador de estação de tratamento de água (7)

Operador de evaporador na destilação (3)

Operador de filtro de secagem (2)

Operador de máquina agrícola (11)

Operador de moenda na fabricação de açúcar (23)

Operador de pá carregadeira (4)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de ponte rolante (7)

Operador de sonda manual (6)

Operador de tratamento de calda na refinação de açúcar (4)

Padeiro (1)

Pedreiro (2)

Recepcionista, em geral (1)

Servente de obras (13)

Soldador (14)

Sushiman (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar (2)

Vendedor de serviços (3)

Vendedor interno (1)

Vigia (14)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 46

46 Ajudante de motorista - entrega (6)

Armador de ferragens (1)

Auxiliar administrativo (2)

Consultor técnico de oficina (1)

Cozinheira (1)

Eletricista (1)

Motorista de caminhão (3)

Movimentador de mercadorias (20)

Operador de caldeira (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor de consórcio (10)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro. O atendimento ocorre das 8 às 13 horas.

Vagas: 132

132 Ajudante de laboratório - asfalto (2)

Ajudante ferramenteiro (1)

Ajudante serv. gerais - asfalto (1)

Almoxarife (1)

Apontador (1)

Apropriador (1)

Assistente administrativo (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar operação (3)

Borracheiro (3)

Caldeireiro (12)

Carpinteiro (1)

Consultor de vendas (3)

Controlador de pragas (1)

Encarregado de asfalto (1)

Encarregado laboratório - asfalto (1)

Gerente de vendas (2)

Irrigador (2)

Impressor flexografico (6)

Lanterneiro (1)

Laboratorista (2)

Lubrificador (1)

Mecânico (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico máquinas pesadas (1)

Mecânico manutenção caminhão diesel (1)

Mecânico válvula (1)

Mecatrônico (1)

Motorista administrativo (1)

Motorista basculante (15)

Motorista caminhão pintura (1)

Motorista de ônibus (1)

Motorista de caminhão munck (1)

Motorista de sinalização (1)

Motorista veiculo esp.-prancha (2)

Motorista op. guindaste (1)

Motorista op. munck (1)

Operador bob cat (1)

Operador de co2 (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de rolo chapa (1)

Operador de rolo pneu (1)

Operador de vibro acabadora (1)

Operador fresa (1)

Operador rolo de pintura (1)

Pedreiro (1)

Pintor automotivo (1)

Pintor alpinista (1)

Pintor industrial (3)

Rasteleiro (4)

Servente sinalização (9)

Soldador tig / eletrodo (2)

Soldador caminhão (2)

Técnico de enfermagem (2)

Técnico de segurança trabalho (1)

Técnico de meio ambiente (1)

Técnico em instrumentação (1)

Trabalhador rural (6)

Tratorista (2)

Vidraceiro instalador (1)

Vigia (3)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 74

74 Acabador de mármores e granitos (1)

Ajudante de padaria (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Ajudante de eletricista (3)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar de produção (21)

Caseiro (1)

Consultor de vendas (1)

Dentista (1)

Eletromecânico (1)

Instrutor de francês (1)

Mecânico em geral (20)

Mecânico alinhador (1)

Motorista carreteiro (1)

Oficial de manutenção (2)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Pintor de automóveis (2)

Representante comercial (1)

Soldador (1)

Técnico em refrigeração automotiva (1)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor interno (2)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.