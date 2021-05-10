Adeus, desemprego! Sines têm 1.861 vagas de trabalho abertas no ES

Ajudante de obras, analista de marketing, vendedor, mecânico, soldador, eletricista e costureira. Estas são algumas profissões com vagas de emprego disponíveis nas agência do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. A oferta é de 1.861 oportunidades para quem quer trabalhar em diversos ramos da economia. Há ainda chances de estágio.
De acordo com as unidades, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio. Os interessados devem ficar atentos se o currículo precisa ser enviado por e-mail ou se os cadastros deverão ser feitos de forma presencial. O atendimento fica a critério de cada agência.
O maior volume de vagas está disponível na Grande Vitória. Na Agência do Trabalhador de Cariacica, são 543 postos de trabalho, sendo 126 para pessoas com deficiência. Já o Sine da Serra reúne 391 vagas, enquanto que o de Vila Velha, 240. A agência de Vitória conta com nove chances e o Sine de Cariacica com 46.
No interior do Estado, os Sines de Cachoeiro de Itapemirim e Linhares têm disponível o maior número de vagas. São 331 e 132 oportunidades, respectivamente. Há ainda postos de trabalho em Anchieta (10), Aracruz (9), Barra de São Francisco (13), Colatina (47), Nova Venécia (16) e São Mateus (74).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se cadastrar: os interessados devem agendar o atendimento pelo site.
- Vagas: 240
- Ajudante de obras (6)
- Almoxarife (1)
- Analista de marketing (2)
- Auxiliar de manutenção predial (2)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Carpinteiro (3)
- Chapeiro (2)
- Consultor de vendas (20)
- Controlador de pragas (1)
- Cortador de roupas (1)
- Costureira em geral (2)
- Cozinheiro geral (2)
- Desenvolvedor de TI (100)
- Eletricista (2)
- Eletrotécnico na fabricação, montagem e instalação de máquinas e equipamentos (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Encarregado de obras (1)
- Estofador de móveis (1)
- Marceneiro (2)
- Mecânico de auto em geral (1)
- Montador mecânico - máquinas industriais (3)
- Motorista carreteiro (17)
- Motorista de caminhão (2)
- Pedreiro (13)
- Porteiro (1)
- Serralheiro (2)
- Supervisor comercial (2)
- Técnico em administração (1)
- Vendedor interno (36)
- Vendedor porta a porta (10)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário disponível no site da prefeitura e encaminhá-lo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
- Vagas: 543
- Açougueiro (8)
- Agente de registro externo (1)
- Ajudante de churrasqueiro (1)
- Ajudante de cozinha (1)
- Amarrador (10)
- Analista ambiental (1)
- Analista de rede e de comunicação de dados (1)
- Analista fiscal (1)
- Arrematadeira (4)
- Assistente comercial (1)
- Assistente de contas a receber (1)
- Assistente de logística (8)
- Assistente de marketing (1)
- Assistente pessoal (1)
- Assistente setor de pessoal (1)
- Assistente de vendas – autopeças diesel (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de câmara fria (2)
- Auxiliar de corte (2)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de mecânico diesel (2)
- Auxiliar de obras (10)
- Auxiliar de qualidade (1)
- Auxiliar de vendas (2)
- Auxiliar financeiro (1)
- Auxiliar fiscal (1)
- Cadista (1)
- Caldeireiro (1)
- Caldeireiro de chaparia (1)
- Carpinteiro (4)
- Conferente (16)
- Consultor de vendas (2)
- Coordenador(a) de marketing (2)
- Cortadores (3)
- Costureira pilotista (13)
- Costureira retista (14)
- Cozinheiro de forno e fogão (1)
- Eletricista (1)
- Empregada doméstica (1)
- Encapsulador (1)
- Escrevente administrativo (1)
- Estágio administração/tecnólogo RH (1)
- Estágio administrativo financeiro (1)
- Estágio arquitetura (1)
- Estágio ciências contábeis (1)
- Estágio de qualidade (1)
- Estágio em administração (6)
- Estágio em administração e processo produtivo (1)
- Estágio em administração financeira (1)
- Estágio em análise de telemarketing (1)
- Estágio em atendimento ao cliente (3)
- Estágio em atendimento ao cliente recepção (1)
- Estágio em ciências contábeis (2)
- Estágio em clipping de notícias (5)
- Estágio em contabilidade (1)
- estágio em departamento de pessoal (2)
- Estágio em desenvolvimento (1)
- Estágio em direito (1)
- Estágio em e-commerce (1)
- Estágio em estética (1)
- Estágio em marketing digital (1)
- Estágio em moda (1)
- Estágio em planejamento de produção (1)
- Estágio em radiologia (1)
- Estágio em sistema de informação (1)
- Estágio em social media (2)
- Estágio em telemarketing (5)
- Estágio engenharia (1)
- Estágio ensino superior (3)
- Estágio no ensino médio (1)
- Estágio suporte técnico (1)
- Estágio técnico em elétrica (1)
- Esteticista (1)
- Estoquista (2)
- Fisioterapeuta (1)
- Frentista (1)
- Gerente comercial e operacional (1)
- Gerente de loja (1)
- Inspetor de cqpa (4)
- Instalador predial – bombeiro hidráulico (1)
- Lavador de veículos (2)
- Marceneiro ou oficial marcenaria (2)
- Mecânico de carreta (2)
- Mecânico de máquinas (1)
- Mecânico diesel (4)
- Modelista (3)
- Montador de esquadrias (2)
- Montador de varanda (2)
- Mosqueadeira (4)
- Motorista – cnh B (1)
- Motorista – cnh D (3)
- Motorista (8)
- Motorista cegonheiro – cnh E (20)
- Oficial de obras (8)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de empilhadeira elétrica (1)
- Operador de guindaste de 35 á 135 ton. (22)
- Operador de logística (5)
- Operador logístico (3)
- Pedreiro (10)
- Projetista (1)
- Promotor de vendas (2)
- Relacionamento com clientes (1)
- Representante de atendimento (50)
- Secretária – clínica médica (2)
- Secretária (1)
- Separador (2)
- Serralheiro (2)
- Soldador (1)
- Soldador de chaparia (10)
- Supervisor (1)
- Técnico elétrico (1)
- Técnico em eletrotécnica (3)
- Técnico em informática (1)
- Vendedor (7)
- Vendedor de autopeças (2)
- Vendedor de carro (1)
- Vendedor de externo (2)
- Vendedor externo (41)
- Vigia (10)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Agente de vendas (20)
- Ajudante de produção (5)
- Ajudante serviço de apoio (20)
- Atendente de relacionamento (20)
- Auxiliar de logística operacional (2)
- Auxiliar de mecânico diesel (2)
- Auxiliar de produção (2)
- Auxiliar de serviços gerais (6)
- Estágio ensino superior (1)
- Lavador de veículos (1)
- Mecânico diesel (2)
- Representante de atendimento (25)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência do Sine, que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe. Por conta da pandemia, o atendimento ocorre em horário reduzido, das 8 às 14 horas.
- Vagas:
- Açougueiro (4)
- Administração financeira (1)
- Advogado(a) tributarista e civil (1)
- Ajudante de mecânica de empilhadeira (4)
- Ajudante de padeiro (3)
- Analista de atração e seleção (1)
- Analista de desenvolvimento de sistemas (1)
- Analista de redes e de comunicação de dados (1)
- Analista desenvolvedor /arquiteto (1)
- Analista fiscal (1)
- Aplicador de material isolante (1)
- Aprendiz de ceramista (20)
- Artífice (1)
- Atendente de lanchonete (4)
- Atendimento ao cliente (11)
- Atendimento ao cliente - recepção (1)
- Auditor contábil (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de armazenista PCD (1)
- Auxiliar de contabilidade (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de marcenaria (1)
- Auxiliar de mesa (2)
- Auxiliar de montagem (6)
- Auxiliar de pizzaiolo (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de qualidade (1)
- Auxiliar de TI (1)
- Back -end developer.net pi - fabrica (3)
- Back-end developer.net sr. - produto (2)
- Balconista de açougue (4)
- Balconista de frios (4)
- Borracheiro (2)
- Chapista (1)
- Churrasqueiro (2)
- Clipping de notícias (5)
- Colador de outdoor (3)
- Conferente (1)
- Consultor de vendas de telecom (10)
- Cozinheira(o) (1)
- Design (2)
- E-commerce (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista de força e controle (14)
- Eletricista de caminhões - caminhão marca scania PCD (3)
- Empacotador (30)
- Encarregado de fiscal de loja (1)
- Encarregado de mercearia (1)
- Encarregado de padaria (1)
- Encarregado de produção de poliuretano (1)
- Encarregado geral (2)
- Escrevente administrativo (1)
- Estagiário em arquitetura (1)
- Estágio ciências contábeis (1)
- Estágio de administração (1)
- Estágio de ciências contábeis/direito (1)
- Estágio em administração (3)
- Estágio em administração /tecnólogo rh (1)
- Estágio em arquitetura (2)
- Estágio em atendimento ao cliente (3)
- Estágio em contabilidade (1)
- Estágio em direito (1)
- Estágio em governança,risco e conformidade (1)
- Estágio em moda (1)
- Estágio em radiologia (1)
- Estágio ensino médio (4)
- Estágio qualidade (2)
- Estética (1)
- Esteticista (1)
- Estofador (6)
- Faturista (1)
- Fiscal de caixa (4)
- Fiscal de loja (6)
- Fisioterapeuta (2)
- Gerente de loja (1)
- Instalador de ar condicionado automotivo (2)
- Líder de equipe (1)
- Masseiro (1)
- Mecânico automotivo (4)
- Mecânico de automóveis (2)
- Mecânico de manutenção (4)
- Mecânico de manutenção industrial (2)
- Mecânico diesel (4)
- Mecânico montador (6)
- Motorista (1)
- Motorista betoneira (3)
- Motorista carreteiro (10)
- Motorista op. munck (1)
- Operador de câmara fria (2)
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador de motoniveladora - patrol (1)
- Operador de rolo compactador - pé de carneiro (1)
- Operador(a) de caixa (40)
- Padeiro (1)
- Pizzaiolo (1)
- Plotador (3)
- Promotor de vendas (1)
- Relacionamento com clientes (1)
- Repositor - mercearia (12)
- Repositor de flv (8)
- Repositor de frios (2)
- Repositor em restaurante (2)
- Representante comercial autônomo (2)
- Secretaria (2)
- Social media (1)
- Suporte técnico (1)
- Técnico de instalação (4)
- Técnico de segurança do trabalho (5)
- Técnico eletrotécnica (1)
- Técnico em edificações (3)
- Técnico em empilhadeira / mecânico de empilhadeira (1)
- Técnico em equipamentos biomédicos (1)
- Técnico em informática (1)
- Técnico em mecânica (1)
- Técnico mecânico em refrigeração industrial (1)
- Telemarketing (15)
- Tesoureiro(a) (1)
- Vendedor de autopeças (2)
- Vendedor externo (12)
- Vendedor pronta entrega (1)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no site Trabalha Vix. Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil.
- Vagas: 9
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Confeiteiro (1)
- Mecânico (1)
- Mecânico de automóvel (1)
- Oficial de manutenção (2)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Oficial de manutenção civil (2)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: a unidade funciona no Faça Fácil e os atendimentos são feitos por agendamento. Mais informações no site.
- Vagas: 47
- Açougueiro (1)
- Administrador de marketing (1)
- Analista fiscal (1)
- Armador de ferros (2)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar contábil (1)
- Auxiliar de manutenção predial PCD (2)
- Carpinteiro (2)
- Controlador de tráfego (1)
- Eletricista de veículos (1)
- Lanterneiro (1)
- Mecânico diesel (2)
- Motorista carreteiro (16)
- Pedreiro (4)
- Pintor de automóveis (1)
- Recuperador de crédito (1)
- Representante comercial (1)
- Serralheiro (1)
- Técnico de informática (1)
- Técnico de eletrônica (1)
- Vendedor de serviços (3)
- Vendedor interno (1)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro. Também é possível enviar o currículo para o e-mail: a[email protected].
- Vagas: 10
- Assistente fiscal (1)
- Auxiliar de elétrica industrial (1)
- Eletricista industrial (2)
- Carpinteiro (1)
- Terapeuta ocupacional (1)
- Líder de expedição (1)
- Projetista (1)
- Técnico em instrumentação (1)
- Resgatista (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Rua Alegria 795, bairro Polivalente.
- Vagas: 9
- Auxiliar administrativo (1)
- Mecânico de motor a diesel (2)
- Auxiliar de produção de coco e cacau (2)
- Soldador TIG,MIG E ER (3)
- Bombeiro hidráulico (1)
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
- Vagas: 13
- Auxiliar de faturamento (1)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Açougueiro (1)
- Auxiliar administrativo (3)
- Garçom (1)
- Motoristas de veículos de pequeno e médio porte (1)
- Serralheiro (1)
- Técnico agrícola (1)
- Técnico em informática (1)
- Vendedor interno (1)
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, bairro Guandu.
- Vagas: 331
- Ajudante de cozinha (2)
- Ajudante de serralheiro (1)
- Almoxarife (3)
- Analista administrativo (25)
- Analista de laboratório de controle de qualidade PCD (2)
- Analista de negócios PCD (3)
- Aplicador de resinas em pisos (1)
- Apontador de mão de obra PCD (4)
- Atendente de lanchonete (1)
- Auxiliar administrativo (3)
- Auxiliar de limpeza (6)
- Auxiliar de linha de produção (1)
- Auxiliar de sushiman/ auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de operação (1)
- Balanceiro (8)
- Borracheiro (3)
- Caldeireiro de manutenção (2)
- Chefe de seção de expedição (5)
- Confeiteiro (1)
- Conferente de controle de produção PCD (1)
- Cozinheiro geral (1)
- Cozinheiro geral (1)
- Eletricista de instalações de veículos automotores PCD (2)
- Empacotador, a máquina PCD (15)
- Encarregado de seção de empacotamento PCD (5)
- Encarregado de serraria (1)
- Estivador (30)
- Fermentador (1)
- Instalador - reparador de rede elétrica (2)
- Instalador - reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (4)
- Jardineiro (1)
- Lubrificador industrial (2)
- Mecânico de automóvel (3)
- Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Oficial de manutenção (1)
- Operador de caldeira (3)
- Operador de centrífuga (9)
- Operador de cozedor a vácuo na refinação de açúcar (5)
- Operador de cristalização na refinação de açúcar P(32)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de equipamento de destilação de álcool (12)
- Operador de estação de tratamento de água (7)
- Operador de evaporador na destilação (3)
- Operador de filtro de secagem (2)
- Operador de máquina agrícola (11)
- Operador de moenda na fabricação de açúcar (23)
- Operador de pá carregadeira (4)
- Operador de ponte rolante (1)
- Operador de ponte rolante (1)
- Operador de ponte rolante (7)
- Operador de sonda manual (6)
- Operador de tratamento de calda na refinação de açúcar (4)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (2)
- Recepcionista, em geral (1)
- Servente de obras (13)
- Soldador (14)
- Sushiman (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar (2)
- Vendedor de serviços (3)
- Vendedor interno (1)
- Vigia (14)
SINE DE COLATINA
- Vagas: 46
- Ajudante de motorista - entrega (6)
- Armador de ferragens (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Consultor técnico de oficina (1)
- Cozinheira (1)
- Eletricista (1)
- Motorista de caminhão (3)
- Movimentador de mercadorias (20)
- Operador de caldeira (1)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor de consórcio (10)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro. O atendimento ocorre das 8 às 13 horas.
- Vagas: 132
- Ajudante de laboratório - asfalto (2)
- Ajudante ferramenteiro (1)
- Ajudante serv. gerais - asfalto (1)
- Almoxarife (1)
- Apontador (1)
- Apropriador (1)
- Assistente administrativo (2)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de produção (2)
- Auxiliar operação (3)
- Borracheiro (3)
- Caldeireiro (12)
- Carpinteiro (1)
- Consultor de vendas (3)
- Controlador de pragas (1)
- Encarregado de asfalto (1)
- Encarregado laboratório - asfalto (1)
- Gerente de vendas (2)
- Irrigador (2)
- Impressor flexografico (6)
- Lanterneiro (1)
- Laboratorista (2)
- Lubrificador (1)
- Mecânico (1)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico máquinas pesadas (1)
- Mecânico manutenção caminhão diesel (1)
- Mecânico válvula (1)
- Mecatrônico (1)
- Motorista administrativo (1)
- Motorista basculante (15)
- Motorista caminhão pintura (1)
- Motorista de ônibus (1)
- Motorista de caminhão munck (1)
- Motorista de sinalização (1)
- Motorista veiculo esp.-prancha (2)
- Motorista op. guindaste (1)
- Motorista op. munck (1)
- Operador bob cat (1)
- Operador de co2 (1)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador de rolo chapa (1)
- Operador de rolo pneu (1)
- Operador de vibro acabadora (1)
- Operador fresa (1)
- Operador rolo de pintura (1)
- Pedreiro (1)
- Pintor automotivo (1)
- Pintor alpinista (1)
- Pintor industrial (3)
- Rasteleiro (4)
- Servente sinalização (9)
- Soldador tig / eletrodo (2)
- Soldador caminhão (2)
- Técnico de enfermagem (2)
- Técnico de segurança trabalho (1)
- Técnico de meio ambiente (1)
- Técnico em instrumentação (1)
- Trabalhador rural (6)
- Tratorista (2)
- Vidraceiro instalador (1)
- Vigia (3)
SINE DE SÃO MATEUS
- Vagas: 74
- Acabador de mármores e granitos (1)
- Ajudante de padaria (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Ajudante de eletricista (3)
- Auxiliar financeiro (1)
- Auxiliar de produção (21)
- Caseiro (1)
- Consultor de vendas (1)
- Dentista (1)
- Eletromecânico (1)
- Instrutor de francês (1)
- Mecânico em geral (20)
- Mecânico alinhador (1)
- Motorista carreteiro (1)
- Oficial de manutenção (2)
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pintor de automóveis (2)
- Representante comercial (1)
- Soldador (1)
- Técnico em refrigeração automotiva (1)
- Vendedor de consórcio (5)
- Vendedor interno (2)
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
- Vagas: 16
- Mecânico de manutenção II (3)
- Eletricista manutenção II (1)
- Operador de loja (4)
- Subgerente (1)
- Operador fiscal (2)
- Gerente (1)
- Cozinheira profissional (2)
- Padeiro (1)
- Confeiteiro (1)