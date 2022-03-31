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Oportunidades

Abertas quase 900 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 2,2 mil

Vagas são ofertadas por empresas e instituições de recrutamento especializadas. Veja a lista completa e como se candidatar

Publicado em 31 de Março de 2022 às 09:58

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

31 mar 2022 às 09:58
Estágio
Há vagas de estágio para a área de Marketing e Social Media Crédito: Pixabay
Estudantes de níveis médio, técnico e superior podem se inscrever em uma das 889 vagas de estágio abertas no Espírito Santo. As bolsas podem chegar a R$ 2,2 mil mensais.
As oportunidades estão disponíveis em empresas e instituições de recrutamento de estagiários. Confira a lista completa.
EDUCAVIX
Inscrições: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 39
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1 mil
  • Cursos: 
  • Detalhamento de Projeto
  • Ensino Médio (4)
  • Administração (2)
  • Telemarketing (3)
  • Estética
  • Social Media
  • Moda (2)
  • Marketing Digital
  • Atendimento ao Cliente (3)
  • Radiologia
  • Marketing / social media
  • Gerência de Serviços
  • Técnico em Engenharia Mecânica
  • Técnico em Saúde Bucal
  • Engenharia Civil
  • Logística
  • Pedagogia (2)
  • Odontologia
  • SAP Dev. UX - Frontend
  • SAP Dev. ABAP - Backend
  • Recrutamento e Seleção
  • Marketing
  • Clipping de Notícias
  • Social Media
  • Produção de Indicadores - Analytics
  • Informática (2)
  • Design
  • Gastronomia
JOVEM VALOR
Inscrições: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 94
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil
  • Cursos:
  • Ensino médio (14 vagas em Vitória, 24 vagas em Vila Velha, 16 vagas na Serra. 1 vaga em Cariacica, 4 vagas em Guarapari e 16 vagas em Linhares).
  • Técnico em Administração (1 vaga em Vila Velha).
  • Técnico em Logística (2 vagas em Cariacica).
  • Técnico ou Superior em Engenharia Mecânica (1 vaga na Serra).
  • Superior em Ciências Contábeis (4 vagas em Vitória e 1 vaga em Vila Velha).
  • Superior em Pedagogia (2 vagas em Vila Velha).
  • Superior em Administração (3 vagas em Vila Velha, 1 vaga em Santa Leopoldina e 1 vaga em Linhares).
  • Superior em Educação Física (3 vagas na Serra).

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CIEE-ES
Inscrições: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 355
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200
  • Cursos: 
  • Administração (30)
  • Ciências Contábeis (20)
  • Ciências Econômicas (2)
  • Biblioteconomia
  • Engenharia de Produção (3)
  • Engenharia Química
  • Engenharia Ambiental
  • Engenharia Mecânica
  • Engenharia Civil
  • Tecnologia em Gestão Comercial (5)
  • Logística
  • Pedagogia (30)
  • Licenciatura em Artes Visuais (20)
  • Licenciatura em Artes (20)
  • Licenciatura em História (20)
  • Licenciatura em Geografia (20)
  • Licenciatura em Matemática (20)
  • Educação Física - bacharelado
  • Licenciatura Educação Física / Educação Física (20)
  • Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
  • Licenciatura em Letras Português (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Inglês (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Literatura (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Francês (20)
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (8)
  • Sistemas de Informação / Ciência da Computação (5)
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (5)
  • Ensino Médio (3)
  • Técnico em Administração (10)
  • Técnico em Logística (2)
  • Técnico em Enfermagem (3)
  • Técnico em Edificações (2)

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Sete dicas para fazer um currículo campeão e conquistar um emprego

INSTITUTO FORMAR
Inscrição: o candidato deve se cadastrar no portal iformar.org e enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp da instituição através do número (27) 99251-1629, informando o código da vaga desejada.
Vagas: 30
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 800
  • Ensino médio (7)
  • Técnico em prótese dentária
  • Técnico em mecânica
  • Técnico em administração (4)
  • Técnico em administração/logística (2)
  • Técnico em produção de moda
  • Superior em administração (3)
  • Superior em psicologia
  • Superior em publicidade e propaganda
  • Superior em odontologia
  • Superior em pedagogia (6)
  • Superior em design de moda
  • Superior em administração ou economia
IEL-ES
Inscrições: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 93
Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 1.200
  • Cursos:
  • Publicidade e Propaganda (3)
  • Técnico em Eletrotécnica (3)
  • Administração (18)
  • Pedagogia (24)
  • Contábeis (2)
  • Técnico EM (1)
  • Design Gráfico/ Desenho Industrial (2)
  • Engenharia de Produção (9)
  • Técnico em Automação Industrial (2)
  • Engenharia Civil (5)
  • Técnico em Estradas (1)
  • Técnico em Edificações (4)
  • Engenharia de Controle e Automação
  • Design de Interiores
  • Arquitetura
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Eletrônica
  • Ensino Médio
  • Engenharia da Computação
  • Marketing 
  • Engenharia Sanitária e Ambiental 
  • Técnico em Administração (4)
  • Engenharia Elétrica 
  • Engenharia Química
  • Técnico em Mecânica
  • Química
  • Engenharia Mecânica
  • Design

BRK CACHOEIRO

Inscrições: devem ser feitas pelo site vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/estagiobrk2022.
Vagas: 100
Bolsas: não divulgadas
  • Cursos:
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia Mecatrônica
  • Engenharia Mecânica
  • Engenharia Ambiental
  • Engenharia Ambiental e Sanitária
  • Engenharia Ambiental e Urbana
  • Engenharia Química
  • Química
  • Química Ambiental
  • Ciências Biológicas
  • Saneamento Ambiental
  • Gestão Ambiental
  • Controle Ambiental
  • Engenharia Biotecnológica
  • Engenharia Florestal
  • Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
  • Cursos relacionados à Tecnologia da Informação

SUPER ESTÁGIOS

Inscrições: os interessados devem acessar o site www.superestagios.com.br,
Vagas: 178
Bolsas: variam entre R$ 400 e R$ 2,2 mil
  • Cursos:
  • Ensino médio
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Marketing
  • Técnico em Vendas
  • Técnico em Contabilidade
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Informática
  • Técnico em Secretariado
  • Técnico em Enfermagem
  • Técnico em Gastronomia
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Comércio/ Gestão Comercial
  • Técnico em Assistente de Atendimento e Planejamento Publicitário
  • Superior em Pedagogia
  • Superior em Marketing
  • Superior em Design Gráfico
  • Superior em Publicidade e Propaganda
  • Superior em Administração
  • Superior em Ciências Contábeis
  • Superior em Recursos Humanos
  • Superior em Logística
  • Superior em Marketing Digital
  • Superior em Educação Física e Esporte
  • Superior em Ciências da Computação
  • Superior em Sistemas de Informação
  • Superior em Gastronomia
  • Superior em Comunicação e Marketing
  • Superior em Direito
  • Superior em Engenharia Civil
  • Superior em Letras - Português
  • Superior em Letras – Inglês
  • Superior em Letras
  • Superior em Engenharia Mecânica
  • Superior em Jornalismo
  • Superior em Gestão Recursos Humanos
  • Superior em Gestão Comercial e Marketing
  • Superior em Comunicação Social – Jornalismo
  • Superior em Engenharia de Produção
  • Superior em Engenharia Elétrica
  • Superior em Comunicação em Mídias Digitais
  • Superior em Matemática
  • Superior em Psicologia
  • Superior em Tecnologia da Informação e Comunicação
  • Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
  • Superior em Farmácia
  • Superior em Gestão de Turismo
  • Superior em Ciências Econômicas
  • Superior em Arquivologia
  • Superior em Biblioteconomia
  • Superior em Enfermagem
  • Superior em Contabilidade com Ênfase em Tributos
  • Superior em Gestão Fiscal e Tributária
  • Superior em Artes Plástica
  • Superior em Engenharia de Controle e Automação
  • Superior em Fisioterapia
  • Superior em Tecnologia em Design de Mídias Digitais
  • Superior em Turismo
  • Superior em Engenharia de Produção Mecânica
  • Superior em Educação Especial
  • Superior em Educação especial e Inclusiva
  • Superior em Música
  • Superior em Arquitetura e Urbanismo ou Arquitetura

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