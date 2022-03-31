Abertas quase 900 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 2,2 mil

Estudantes de níveis médio, técnico e superior podem se inscrever em uma das 889 vagas de estágio abertas no Espírito Santo. As bolsas podem chegar a R$ 2,2 mil mensais.
As oportunidades estão disponíveis em empresas e instituições de recrutamento de estagiários. Confira a lista completa.
EDUCAVIX
Vagas: 39
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1 mil
- Cursos:
- Detalhamento de Projeto
- Ensino Médio (4)
- Administração (2)
- Telemarketing (3)
- Estética
- Social Media
- Moda (2)
- Marketing Digital
- Atendimento ao Cliente (3)
- Radiologia
- Marketing / social media
- Gerência de Serviços
- Técnico em Engenharia Mecânica
- Técnico em Saúde Bucal
- Engenharia Civil
- Logística
- Pedagogia (2)
- Odontologia
- SAP Dev. UX - Frontend
- SAP Dev. ABAP - Backend
- Recrutamento e Seleção
- Marketing
- Clipping de Notícias
- Social Media
- Produção de Indicadores - Analytics
- Informática (2)
- Design
- Gastronomia
JOVEM VALOR
Vagas: 94
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil
- Cursos:
- Ensino médio (14 vagas em Vitória, 24 vagas em Vila Velha, 16 vagas na Serra. 1 vaga em Cariacica, 4 vagas em Guarapari e 16 vagas em Linhares).
- Técnico em Administração (1 vaga em Vila Velha).
- Técnico em Logística (2 vagas em Cariacica).
- Técnico ou Superior em Engenharia Mecânica (1 vaga na Serra).
- Superior em Ciências Contábeis (4 vagas em Vitória e 1 vaga em Vila Velha).
- Superior em Pedagogia (2 vagas em Vila Velha).
- Superior em Administração (3 vagas em Vila Velha, 1 vaga em Santa Leopoldina e 1 vaga em Linhares).
- Superior em Educação Física (3 vagas na Serra).
CIEE-ES
Vagas: 355
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200
- Cursos:
- Administração (30)
- Ciências Contábeis (20)
- Ciências Econômicas (2)
- Biblioteconomia
- Engenharia de Produção (3)
- Engenharia Química
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Mecânica
- Engenharia Civil
- Tecnologia em Gestão Comercial (5)
- Logística
- Pedagogia (30)
- Licenciatura em Artes Visuais (20)
- Licenciatura em Artes (20)
- Licenciatura em História (20)
- Licenciatura em Geografia (20)
- Licenciatura em Matemática (20)
- Educação Física - bacharelado
- Licenciatura Educação Física / Educação Física (20)
- Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
- Licenciatura em Letras Português (20)
- Licenciatura em Letras Português e Inglês (20)
- Licenciatura em Letras Português e Literatura (20)
- Licenciatura em Letras Português e Francês (20)
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (8)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (5)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (5)
- Ensino Médio (3)
- Técnico em Administração (10)
- Técnico em Logística (2)
- Técnico em Enfermagem (3)
- Técnico em Edificações (2)
INSTITUTO FORMAR
Inscrição: o candidato deve se cadastrar no portal iformar.org e enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp da instituição através do número (27) 99251-1629, informando o código da vaga desejada.
Vagas: 30
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 800
- Ensino médio (7)
- Técnico em prótese dentária
- Técnico em mecânica
- Técnico em administração (4)
- Técnico em administração/logística (2)
- Técnico em produção de moda
- Superior em administração (3)
- Superior em psicologia
- Superior em publicidade e propaganda
- Superior em odontologia
- Superior em pedagogia (6)
- Superior em design de moda
- Superior em administração ou economia
IEL-ES
Vagas: 93
Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 1.200
- Cursos:
- Publicidade e Propaganda (3)
- Técnico em Eletrotécnica (3)
- Administração (18)
- Pedagogia (24)
- Contábeis (2)
- Técnico EM (1)
- Design Gráfico/ Desenho Industrial (2)
- Engenharia de Produção (9)
- Técnico em Automação Industrial (2)
- Engenharia Civil (5)
- Técnico em Estradas (1)
- Técnico em Edificações (4)
- Engenharia de Controle e Automação
- Design de Interiores
- Arquitetura
- Técnico em Logística
- Técnico em Eletrônica
- Ensino Médio
- Engenharia da Computação
- Marketing
- Engenharia Sanitária e Ambiental
- Técnico em Administração (4)
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Química
- Técnico em Mecânica
- Química
- Engenharia Mecânica
- Design
BRK CACHOEIRO
Inscrições: devem ser feitas pelo site vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/estagiobrk2022.
Vagas: 100
Bolsas: não divulgadas
- Cursos:
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Mecatrônica
- Engenharia Mecânica
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Ambiental e Sanitária
- Engenharia Ambiental e Urbana
- Engenharia Química
- Química
- Química Ambiental
- Ciências Biológicas
- Saneamento Ambiental
- Gestão Ambiental
- Controle Ambiental
- Engenharia Biotecnológica
- Engenharia Florestal
- Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
- Cursos relacionados à Tecnologia da Informação
SUPER ESTÁGIOS
Inscrições: os interessados devem acessar o site www.superestagios.com.br,
Vagas: 178
Bolsas: variam entre R$ 400 e R$ 2,2 mil
- Cursos:
- Ensino médio
- Técnico em Administração
- Técnico em Marketing
- Técnico em Vendas
- Técnico em Contabilidade
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Logística
- Técnico em Informática
- Técnico em Secretariado
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Gastronomia
- Técnico em Edificações
- Técnico em Comércio/ Gestão Comercial
- Técnico em Assistente de Atendimento e Planejamento Publicitário
- Superior em Pedagogia
- Superior em Marketing
- Superior em Design Gráfico
- Superior em Publicidade e Propaganda
- Superior em Administração
- Superior em Ciências Contábeis
- Superior em Recursos Humanos
- Superior em Logística
- Superior em Marketing Digital
- Superior em Educação Física e Esporte
- Superior em Ciências da Computação
- Superior em Sistemas de Informação
- Superior em Gastronomia
- Superior em Comunicação e Marketing
- Superior em Direito
- Superior em Engenharia Civil
- Superior em Letras - Português
- Superior em Letras – Inglês
- Superior em Letras
- Superior em Engenharia Mecânica
- Superior em Jornalismo
- Superior em Gestão Recursos Humanos
- Superior em Gestão Comercial e Marketing
- Superior em Comunicação Social – Jornalismo
- Superior em Engenharia de Produção
- Superior em Engenharia Elétrica
- Superior em Comunicação em Mídias Digitais
- Superior em Matemática
- Superior em Psicologia
- Superior em Tecnologia da Informação e Comunicação
- Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Superior em Farmácia
- Superior em Gestão de Turismo
- Superior em Ciências Econômicas
- Superior em Arquivologia
- Superior em Biblioteconomia
- Superior em Enfermagem
- Superior em Contabilidade com Ênfase em Tributos
- Superior em Gestão Fiscal e Tributária
- Superior em Artes Plástica
- Superior em Engenharia de Controle e Automação
- Superior em Fisioterapia
- Superior em Tecnologia em Design de Mídias Digitais
- Superior em Turismo
- Superior em Engenharia de Produção Mecânica
- Superior em Educação Especial
- Superior em Educação especial e Inclusiva
- Superior em Música
- Superior em Arquitetura e Urbanismo ou Arquitetura