Abertas mais de 600 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,2 mil

Estudantes de níveis médio, técnico e superior podem se inscrever em uma das 649 vagas de estágio abertas no Espírito Santo. As bolsas podem chegar a R$ 1,2 mil mensais.
As oportunidades estão disponíveis em empresas e instituições de recrutamento de estagiários. Confira a lista completa.
EDUCAVIX
Vagas: 58
Bolsas: variam de R$ 550 a R$ 1.200.
- Cursos:
- Técnico de Informática
- Técnico em Saúde Bucal
- Engenharia Civil
- Logística
- Pedagogia (2)
- Setor Comercial
- Móveis Planejados e Marcenaria
- Atendimento ao cliente (4)
- Odontologia (2)
- Rotinas Administrativas
- Direito (Civil e Trabalhista)
- SAP Dev. UX (Frontend)
- SAP Dev. ABAP (Backend)
- Ensino Médio (6)
- Recrutamento e Seleção (2)
- Edição de Imagens
- Administração (5)
- Comercial (3)
- Comunicação
- Marketing (2)
- Financeiro | Controladoria
- Relacionamento com o Cliente
- Clipping de Notícias
- Moda
- Social Media
- Produção de Indicadores (Analytics)
- Auxiliar de Criação (redes sociais)
- Auxiliar de Atendimento (Tráfego)
- Educação Corporativa
- Telemarketing (3)
- Informática (2)
- Compras
- Suporte Técnico
- Design
- Gastronomia (Cafeteria)
- Gerência de Serviços (Administração ou Engenharia Mecânica)
- Técnico em Engenharia Mecânica
JOVEM VALOR
Vagas: 112
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
- Cursos:
- Ensino médio (12 vagas em Vitória, 14 vagas em Vila Velha, 14 vagas na Serra, 6 vagas em Cariacica e 13 vagas em Linhares).
- Técnico em Saúde Bucal (2 vagas em Vitória, 2 vagas em Vila Velha, 2 vagas em Cariacica).
- Técnico em Administração (3 vagas em Vitória, 3 vagas em Vila Velha e 2 vagas na Serra).
- Pedagogia (2 vagas em Vitória, 2 vagas em Vila Velha e 4 vagas na Serra).
- Administração (5 vagas em Vitória, 1 vaga na Serra, 1 vaga em Vila Velha, 1 vaga em Santa Maria de Jetibá e 1 vaga em Linhares).
- Sistemas de Informação (2 vagas em Vitória).
- Educação Física (3 vagas em Vitória e 4 vagas em Linhares).
- Gastronomia (3 vagas em Vitória, 2 vagas em Vila Velha e 1 vaga na Serra).
- Marketing (2 vagas em Vitória, 2 vagas em Vila Velha e 1 vaga na Serra).
- Engenharia de Produção (2 vagas em Vitória).
CIEE-ES
Vagas: 348
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.
- Cursos:
- Administração (30)
- Ciências Contábeis (10)
- Ciências Econômicas (5)
- Enfermagem
- Engenharia de Produção (5)
- Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
- Tecnologia em Gestão Comercial (5)
- Logística
- Pedagogia (20)
- Licenciatura em Artes Visuais (20)
- Licenciatura em Artes (20)
- Licenciatura em História (20)
- Licenciatura em Geografia (20)
- Licenciatura em Matemática (20)
- Educação Física - bacharelado
- Licenciatura Educação Física / Educação Física (20)
- Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
- Licenciatura em Letras Português (20)
- Licenciatura em Letras Português e Inglês (20)
- Licenciatura em Letras Português e Literatura (20)
- Licenciatura em Letras Português e Francês (20)
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (15)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (6)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (6)
- Ensino Médio (3)
- Técnico em Administração (15)
- Técnico em Logística (3)
- Técnico em Edificações
- Técnico em Eletrotécnica
INSTITUTO FORMAR
Inscrição: o candidato deve se cadastrar no portal iformar.org e enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp da instituição através do número (27) 99251-1629, informando o código da vaga desejada.
Vagas: 29
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 800.
- Cursos:
- Ensino Médio (9)
- Técnico em Administração (6)
- Técnico em Produção de Moda
- Farmácia
- Administração (6)
- Direito
- Pedagogia (4)
- Design de Moda
IEL-ES
Vagas: 102
Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 1.200.
- Cursos:
- Publicidade e Propaganda (2)
- Técnico em Eletrotécnica (3)
- Administração (17)
- Jornalismo (2)
- Pedagogia (18)
- Contábeis (2)
- Técnico EM (4)
- Design Gráfico/ Desenho Industrial (2)
- Engenharia de Produção (9)
- Técnico em Automação Industrial (2)
- Engenharia Civil (11)
- Técnico em Estradas (4)
- Técnico em Edificações (6)
- Engenharia de Controle e Automação
- Design de Interiores
- Arquitetura
- Técnico em Logística
- Técnico em Eletrônica
- Ensino Médio
- Engenharia da Computação
- Marketing (2)
- Engenharia Sanitária e Ambiental (2)
- Direito
- Técnico em Administração (3)
- Técnico em Química (3)
- Técnico em Elétrica (2)
LUME ROBOTICS
Inscrições: devem ser feitas pelo e-mail [email protected]
Vagas: não divulgadas
Bolsas: não divulgadas
- Cursos:
- Cursando a partir do 5º período de Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e afins (sem necessidade de experiência prévia).