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Mercado de trabalho

Abertas mais de 600 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,2 mil

Oportunidades de estágio estão disponíveis em empresas e instituições de recrutamento; confira a lista e como se candidatar
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 mar 2022 às 16:07

Publicado em 17 de Março de 2022 às 16:07

Estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior
Estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior Crédito: Freepik
Estudantes de níveis médio, técnico e superior podem se inscrever em uma das 649 vagas de estágio abertas no Espírito Santo. As bolsas podem chegar a R$ 1,2 mil mensais.
As oportunidades estão disponíveis em empresas e instituições de recrutamento de estagiários. Confira a lista completa.
EDUCAVIX
Inscrições: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 58
Bolsas: variam de R$ 550 a R$ 1.200.
  • Cursos: 
  • Técnico de Informática
  • Técnico em Saúde Bucal
  • Engenharia Civil
  • Logística
  • Pedagogia (2)
  • Setor Comercial
  • Móveis Planejados e Marcenaria
  • Atendimento ao cliente (4)
  • Odontologia (2)
  • Rotinas Administrativas
  • Direito (Civil e Trabalhista)
  • SAP Dev. UX (Frontend)
  • SAP Dev. ABAP (Backend)
  • Ensino Médio (6)
  • Recrutamento e Seleção (2)
  • Edição de Imagens
  • Administração (5)
  • Comercial (3)
  • Comunicação
  • Marketing (2)
  • Financeiro | Controladoria
  • Relacionamento com o Cliente
  • Clipping de Notícias
  • Moda
  • Social Media
  • Produção de Indicadores (Analytics)
  • Auxiliar de Criação (redes sociais)
  • Auxiliar de Atendimento (Tráfego)
  • Educação Corporativa
  • Telemarketing (3)
  • Informática (2)
  • Compras
  • Suporte Técnico
  • Design
  • Gastronomia (Cafeteria)
  • Gerência de Serviços (Administração ou Engenharia Mecânica)
  • Técnico em Engenharia Mecânica
JOVEM VALOR
Inscrições: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 112
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
  • Cursos:
  • Ensino médio (12 vagas em Vitória, 14 vagas em Vila Velha, 14 vagas na Serra, 6 vagas em Cariacica e 13 vagas em Linhares).
  • Técnico em Saúde Bucal (2 vagas em Vitória, 2 vagas em Vila Velha, 2 vagas em Cariacica).
  • Técnico em Administração (3 vagas em Vitória, 3 vagas em Vila Velha e 2 vagas na Serra).
  • Pedagogia (2 vagas em Vitória, 2 vagas em Vila Velha e 4 vagas na Serra).
  • Administração (5 vagas em Vitória, 1 vaga na Serra, 1 vaga em Vila Velha, 1 vaga em Santa Maria de Jetibá e 1 vaga em Linhares).
  • Sistemas de Informação (2 vagas em Vitória).
  • Educação Física (3 vagas em Vitória e 4 vagas em Linhares).
  • Gastronomia (3 vagas em Vitória, 2 vagas em Vila Velha e 1 vaga na Serra).
  • Marketing (2 vagas em Vitória, 2 vagas em Vila Velha e 1 vaga na Serra).
  • Engenharia de Produção (2 vagas em Vitória).

Veja Também

Semana começa com quase 2 mil vagas de emprego e estágio abertas nos Sines do ES

CIEE-ES
Inscrições: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 348
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.
  • Cursos: 
  • Administração (30)
  • Ciências Contábeis (10)
  • Ciências Econômicas (5)
  • Enfermagem
  • Engenharia de Produção (5)
  • Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 
  • Tecnologia em Gestão Comercial (5)
  • Logística
  • Pedagogia (20)
  • Licenciatura em Artes Visuais (20)
  • Licenciatura em Artes (20)
  • Licenciatura em História (20)
  • Licenciatura em Geografia (20)
  • Licenciatura em Matemática (20)
  • Educação Física - bacharelado
  • Licenciatura Educação Física / Educação Física (20)
  • Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
  • Licenciatura em Letras Português (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Inglês (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Literatura (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Francês (20)
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (15)
  • Sistemas de Informação / Ciência da Computação (6)
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (6)
  • Ensino Médio (3)
  • Técnico em Administração (15)
  • Técnico em Logística (3)
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Eletrotécnica 

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8 erros no currículo que podem comprometer sua vaga de emprego

INSTITUTO FORMAR
Inscrição: o candidato deve se cadastrar no portal iformar.org e enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp da instituição através do número (27) 99251-1629, informando o código da vaga desejada.
Vagas: 29
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 800.
  • Cursos: 
  • Ensino Médio (9)
  • Técnico em Administração (6)
  • Técnico em Produção de Moda
  • Farmácia
  • Administração (6)
  • Direito
  • Pedagogia (4)
  • Design de Moda
IEL-ES
Inscrições: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 102
Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 1.200.
  • Cursos:
  • Publicidade e Propaganda (2)
  • Técnico em Eletrotécnica (3)
  • Administração (17)
  • Jornalismo (2)
  • Pedagogia (18)
  • Contábeis (2)
  • Técnico EM (4)
  • Design Gráfico/ Desenho Industrial (2)
  • Engenharia de Produção (9)
  • Técnico em Automação Industrial (2)
  • Engenharia Civil (11)
  • Técnico em Estradas (4)
  • Técnico em Edificações (6)
  • Engenharia de Controle e Automação
  • Design de Interiores
  • Arquitetura
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Eletrônica
  • Ensino Médio
  • Engenharia da Computação
  • Marketing (2)
  • Engenharia Sanitária e Ambiental (2)
  • Direito
  • Técnico em Administração (3)
  • Técnico em Química (3)
  • Técnico em Elétrica (2)

LUME ROBOTICS

Inscrições: devem ser feitas pelo e-mail [email protected]
Vagas: não divulgadas
Bolsas: não divulgadas
  • Cursos:
  • Cursando a partir do 5º período de Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e afins (sem necessidade de experiência prévia).

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