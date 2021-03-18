Abertas mais de 600 vagas de emprego em hospitais públicos do ES

Os candidatos devem certificar-se de que todas as informações estejam atualizadas e que tenham a documentação previamente selecionada, já que as vagas são para início imediato. A coordenadora de Recursos Humanos do hospital, Almira Fraga Tozzi, ressaltou que a remuneração é compatível com o mercado de trabalho e os detalhes relativos à carga horária e outros benefícios serão informados no momento da entrevista.