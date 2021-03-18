Dois hospitais públicos da Grande Vitória estão com mais de 600 vagas de emprego abertas para profissionais de saúde e demais áreas. As oportunidades são para atuação no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória, e no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
Abertas mais de 600 vagas de emprego em hospitais públicos do ES
No HEUE, as 287 vagas disponíveis são para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços de apoio (PCD) e auxiliar administrativo.
O processo seletivo será feito de forma remota e os candidatos podem se candidatar através do site do Hospital Evangélico, que é o atual responsável pela gestão do São Lucas. Os currículos devem ser enviados na aba "Trabalhe Conosco".
Os candidatos devem certificar-se de que todas as informações estejam atualizadas e que tenham a documentação previamente selecionada, já que as vagas são para início imediato. A coordenadora de Recursos Humanos do hospital, Almira Fraga Tozzi, ressaltou que a remuneração é compatível com o mercado de trabalho e os detalhes relativos à carga horária e outros benefícios serão informados no momento da entrevista.
Já no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, há 335 vagas disponíveis para auxiliar de serviços gerais para o setor de higienização e limpeza; auxiliar administrativo em diversos setores; técnico de enfermagem em diversos setores; enfermeiro em diversos setores; e médico do trabalho.
As oportunidades também são para início imediato. Candidatos com nível fundamental, técnico ou superior de ensino podem enviar o currículo através do site www.evangelicovv.com.br, por meio do link "Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves" e clicando na aba "Trabalhe Conosco".
CONFIRA AS VAGAS DISPONÍVEIS
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE)
- Enfermeiro
- Técnico de enfermagem
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar de serviços de apoio (PCD)
- Auxiliar administrativo
Hospital Dr. Jayme Santos Neves
- Auxiliar de serviços gerais, para o setor de Higienização e Limpeza - 100 vagas
- Auxiliar administrativo - 78 vagas
- Técnico de Enfermagem - 100 vagas
- Enfermeiro - 56 vagas
- Médico do trabalho, para o setor de Medicina do Trabalho - 1 vaga