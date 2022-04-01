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Oportunidades

Abertas mais de 60 vagas de emprego e estágio em grandes empresas no ES

As oportunidades são para cargos como auxiliar de produção, analista de dados, assistente de marketing e mecânico. Elas estão disponíveis em indústrias da Grande Vitória e no interior do Estado

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 12:08

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 abr 2022 às 12:08
Grandes empresas e indústrias estão com 68 vagas de emprego e estágio abertas no Espírito Santo. Os postos estão disponíveis em 13 indústrias para profissionais de vários níveis de escolaridade.
As chances estão disponíveis nas cidades de VianaVitóriaSerraSão MateusLinharesAracruz e Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, há vagas que são desejáveis residir em João NeivaIbiraçuGovernador LindenbergVila PavãoVila Valério ou Pinheiros.
Para participar de uma das seleções, basta o candidato fazer um cadastro nos sites de carreira das companhias ou enviar o currículo por e-mail.
A Viminas Vidros Especiais, beneficiadora e transformadora de vidros cujo parque industrial fica no bairro Civit II, na Serra, está com duas oportunidades para os cargos de assistente de Marketing e estagiário de Engenharia. 
Fábrica da Suzano, em Aracruz
Há oportunidade de emprego na fábrica da Suzano, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
Já a Imetame, empresa empresa capixaba de fabricação, montagem e manutenção industrial, tem 14 vagas de emprego abertas. Há oportunidades para eletricista, assistente de produção, operador de equipamentos, mecânico, dentre outros. As vagas são das empresas Imetame Metalmecânica, Imetame Energia e Imetame Porto Aracruz.
Há ainda vagas de trabalho na NavSupply, Zucchi Luxury Stones, Suzano, Fortlev, Estaleiro Jurong, Brinox, Realcafé, entre outras.

CONFIRA AS VAGAS

Viminas Vidros Especiais
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.
  • Vagas: 2 para Serra
  • Assistente de Marketing
  • Estagiário de Engenharia

Veja Também

Quase 2,5 mil vagas de emprego e estágio abertas nos Sines do ES

NavSupply
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para v[email protected], com o título da vaga no assunto.
  • Vagas: 2 para trabalhar na sede em Vitória.
  • Auxiliar Comercial 
  • Auxiliar de Marketing
Zucchi Luxury Stones
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 4 para Serra
  • Auxiliar de produção
  • Analista de dados
  • Assistente de Marketing
  • Gerente de Marketing e Inovação
Suzano
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 2
  • Analista Recebimento Fiscal I (Aracruz)
  • Analista Laboratório I (Cachoeiro de Itapemirim)
Imetame
Como se candidatar: Para as empresas Imetame Metalmecânica e Imetame Energia, os interessados devem fazer o cadastro no site. Já para a empresa Imetame Porto Aracruz, os interessados devem se apresentar ao Sine Aracruz para realizar o cadastro.
  • Vagas: 14
Empresa: Imetame Metalmecânica (Desejável residir em Aracruz, João Neiva ou Ibiraçu)
  • Técnico Meio Ambiente
  • Técnico (Inspetor de Solda)
  • Mecânico (Transportes)
  • Vagas disponíveis também para PCD
Empresa: Imetame Energia
  • Assistente Técnico - Trainee (Disponibilidade para residir em Aracruz)
  • Assistente de Produção – Plataformista de Produção - Onshore (Disponibilidade para residir no Estado do Espírito Santo)
  • Operador de Equipamentos – Torrista - Onshore (Disponibilidade para residir no estado do Espírito Santo)
  • Eletricista de Sonda - Onshore (Disponibilidade residir no Estado do Espírito Santo)
  • Assistente técnico - Perfuração Direcional (Desejável residir no estado do Espírito Santo)
  • Especialista em operações - Perfuração Onshore (Desejável residir no estado do Espírito Santo)
  • Vagas disponíveis também para PCD
Empresa: Imetame Porto Aracruz (Desejável residir em Aracruz)
  • Assistente de Produção (Transporte)
  • Encarregado de Manutenção (Transporte)
  • Mecânico (Diesel)
  • Assistente de Produção (Elétrica)
  • Eletricista

Veja Também

Como aumentar as chances de conseguir emprego em 2022

Fortlev
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 10 para Serra
  • Analista de Marketing de Produtos
  • Analista de Sistemas Sênior - SAP HCM
  • Analista de Sistemas Sênior - SAP MM
  • Analista de Sistemas Sênior - SAP SD
  • Analista de Sistemas Sênior - SAP TM
  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Coordenador de Manutenção
  • Estagiário de TI Sistemas ABAP
  • Estagiário de TI Sistemas Automação
  • Técnico de Suporte I
Estaleiro Jurong
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 3 para Aracruz
  • Analista de Sistema Desenvolvedor
  • Engenheiro de Segurança do Trabalho
  • Analista de Contratos
Brinox
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 6
  • Analista de Métodos e Processos Pleno - Ênfase em Logística (Linhares)
  • Auxiliar Administrativo Logística - E-commerce (Serra)
  • Coordenador de Almoxarifado (Linhares)
  • Técnico de Segurança do Trabalho (Linhares)
  • Vaga Banco PCD (Linhares)
  • Vendedor Comercial Externo (Vitória)
Realcafé
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 6 para Viana
  • Analista de Administração de pessoal
  • Assistente de Inspeção de Embalagem
  • Assistente de RH - Treinamento e Desenvolvimento
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Estágio em Direito
  • Profissional da área comercial

Veja Também

Privatização da Codesa e nova ferrovia vão atrair empresas e criar empregos no ES

Biancogrês
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 10 para Serra
  • Auxiliar de Almoxarife
  • Estagiário(a) Engenharia (2)
  • Estagiário(a) Engenharia Química
  • Estagiário(a) Administração
  • Estagiário(a) Engenharia de Produção
  • Operador(a) Industrial PCD (4)
Agrele
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 1 para São Mateus
  • Operador de montagem
Coopeavi
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 1 (Disponibilidade de residir em Governador Lindenberg, Vila Pavão, Vila Valério ou Pinheiros – ES)
  • Consultor de Cultivo e Relacionamento
Marcopolo
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 7 em São Mateus
  • Almoxarife (movimentações)
  • Auxiliar produção 
  • Inspetor de qualidade
  • Operador(a) de máquinas automatizadas 
  • Pintor(a) de veículos 
  • Projetista de produto
  • Soldador(a) montador(a) de produção 

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