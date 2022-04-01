Abertas mais de 60 vagas de emprego e estágio em grandes empresas no ES

Grandes empresas e indústrias estão com 68 vagas de emprego e estágio abertas no Espírito Santo. Os postos estão disponíveis em 13 indústrias para profissionais de vários níveis de escolaridade.
As chances estão disponíveis nas cidades de Viana, Vitória, Serra, São Mateus, Linhares, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, há vagas que são desejáveis residir em João Neiva, Ibiraçu, Governador Lindenberg, Vila Pavão, Vila Valério ou Pinheiros.
Para participar de uma das seleções, basta o candidato fazer um cadastro nos sites de carreira das companhias ou enviar o currículo por e-mail.
A Viminas Vidros Especiais, beneficiadora e transformadora de vidros cujo parque industrial fica no bairro Civit II, na Serra, está com duas oportunidades para os cargos de assistente de Marketing e estagiário de Engenharia.
Já a Imetame, empresa empresa capixaba de fabricação, montagem e manutenção industrial, tem 14 vagas de emprego abertas. Há oportunidades para eletricista, assistente de produção, operador de equipamentos, mecânico, dentre outros. As vagas são das empresas Imetame Metalmecânica, Imetame Energia e Imetame Porto Aracruz.
Há ainda vagas de trabalho na NavSupply, Zucchi Luxury Stones, Suzano, Fortlev, Estaleiro Jurong, Brinox, Realcafé, entre outras.
CONFIRA AS VAGAS
Viminas Vidros Especiais
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.
- Vagas: 2 para Serra
- Assistente de Marketing
- Estagiário de Engenharia
NavSupply
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para v[email protected], com o título da vaga no assunto.
- Vagas: 2 para trabalhar na sede em Vitória.
- Auxiliar Comercial
- Auxiliar de Marketing
Zucchi Luxury Stones
- Vagas: 4 para Serra
- Auxiliar de produção
- Analista de dados
- Assistente de Marketing
- Gerente de Marketing e Inovação
Suzano
- Vagas: 2
- Analista Recebimento Fiscal I (Aracruz)
- Analista Laboratório I (Cachoeiro de Itapemirim)
Imetame
Como se candidatar: Para as empresas Imetame Metalmecânica e Imetame Energia, os interessados devem fazer o cadastro no site. Já para a empresa Imetame Porto Aracruz, os interessados devem se apresentar ao Sine Aracruz para realizar o cadastro.
- Vagas: 14
- Técnico Meio Ambiente
- Técnico (Inspetor de Solda)
- Mecânico (Transportes)
- Vagas disponíveis também para PCD
- Assistente Técnico - Trainee (Disponibilidade para residir em Aracruz)
- Assistente de Produção – Plataformista de Produção - Onshore (Disponibilidade para residir no Estado do Espírito Santo)
- Operador de Equipamentos – Torrista - Onshore (Disponibilidade para residir no estado do Espírito Santo)
- Eletricista de Sonda - Onshore (Disponibilidade residir no Estado do Espírito Santo)
- Assistente técnico - Perfuração Direcional (Desejável residir no estado do Espírito Santo)
- Especialista em operações - Perfuração Onshore (Desejável residir no estado do Espírito Santo)
- Vagas disponíveis também para PCD
- Assistente de Produção (Transporte)
- Encarregado de Manutenção (Transporte)
- Mecânico (Diesel)
- Assistente de Produção (Elétrica)
- Eletricista
Fortlev
- Vagas: 10 para Serra
- Analista de Marketing de Produtos
- Analista de Sistemas Sênior - SAP HCM
- Analista de Sistemas Sênior - SAP MM
- Analista de Sistemas Sênior - SAP SD
- Analista de Sistemas Sênior - SAP TM
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Coordenador de Manutenção
- Estagiário de TI Sistemas ABAP
- Estagiário de TI Sistemas Automação
- Técnico de Suporte I
Estaleiro Jurong
- Vagas: 3 para Aracruz
- Analista de Sistema Desenvolvedor
- Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Analista de Contratos
Brinox
- Vagas: 6
- Analista de Métodos e Processos Pleno - Ênfase em Logística (Linhares)
- Auxiliar Administrativo Logística - E-commerce (Serra)
- Coordenador de Almoxarifado (Linhares)
- Técnico de Segurança do Trabalho (Linhares)
- Vaga Banco PCD (Linhares)
- Vendedor Comercial Externo (Vitória)
Realcafé
- Vagas: 6 para Viana
- Analista de Administração de pessoal
- Assistente de Inspeção de Embalagem
- Assistente de RH - Treinamento e Desenvolvimento
- Auxiliar de serviços gerais
- Estágio em Direito
- Profissional da área comercial
Biancogrês
- Vagas: 10 para Serra
- Auxiliar de Almoxarife
- Estagiário(a) Engenharia (2)
- Estagiário(a) Engenharia Química
- Estagiário(a) Administração
- Estagiário(a) Engenharia de Produção
- Operador(a) Industrial PCD (4)
Agrele
- Vagas: 1 para São Mateus
- Operador de montagem
Coopeavi
- Vagas: 1 (Disponibilidade de residir em Governador Lindenberg, Vila Pavão, Vila Valério ou Pinheiros – ES)
- Consultor de Cultivo e Relacionamento
Marcopolo
- Vagas: 7 em São Mateus
- Almoxarife (movimentações)
- Auxiliar produção
- Inspetor de qualidade
- Operador(a) de máquinas automatizadas
- Pintor(a) de veículos
- Projetista de produto
- Soldador(a) montador(a) de produção