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Inclusão

Abertas inscrições no ES para os interessados em participar do Reconecta

Formulário deve ser preenchido por quem quer atuar como palestrante, expositor, instrutor de cursos, workshops ou treinamentos; apresentar atividade esportiva ou cultural
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jul 2022 às 13:26

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 13:26

Reconecta 2022 - Conferência e Exposição Estadual de Inclusão e Acessibilidade
Reconecta 2022 - Conferência e Exposição Estadual de Inclusão e Acessibilidade Crédito: MPT/Divulgação
Já estão abertas as inscrições para quem quer participar do Reconecta 2022 - Conferência e Exposição Estadual de Inclusão e Acessibilidade como palestrante, expositor, instrutor de cursos, workshops ou treinamentos; apresentar atividade esportiva ou cultural; ou qualquer outra ideia que possa beneficiar ou mostrar conhecimento ao público do evento.
Também é permitido cadastro de quem quer solicitar um estande na praça de alimentação. O formulário de participação deve ser preenchido até 27 de julho. 
O evento visa reunir e dar oportunidade para instituições, entidades, empresas, órgãos públicos, bem como empreendedores e pessoas físicas atuarem em prol das pessoas com deficiência e reabilitadas.

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O encontro é promovido pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) e acontece de 19 e 24 de setembro, durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, na Praça do Papa, Vitória.
O Reconecta será dividido em quatro eixos temáticos: cultura, esporte, turismo e lazer; saúde, reabilitação e moradia; educação, trabalho, acesso à justiça, ciência e tecnologia; e acessibilidade, transporte e mobilidade, além de informação e comunicação.
O evento contará com uma extensa programação, dividida entre manhã e tarde, podendo sofrer ajustes de acordo com a necessidade e demandas dos organizadores. Serão abordados vários temas relacionados a ações inclusivas; acessibilidade predial e como direito fundamental; reabilitação profissional e Benefício de Prestação Continuada (BPC), empreendedorismo; educação inclusiva, audiodescrição e vídeo em Libras; além de relatos e experiências sobre a importância do esporte, cultura e tecnologia para a inclusão na sociedade.
Segundo a procuradora do Trabalho e titular regional da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade), Fernanda Barreto Naves, o evento é extremamente relevante, tendo em vista que “somente com a mobilização e participação da sociedade capixaba será possível fortalecer o processo de inclusão das pessoas com deficiência, garantindo-lhes dignidade, concretizando o princípio da igualdade e realizando o objetivo constitucional de construir uma sociedade livre, justa e solidária”, declarou.
SAIBA MAIS DETALHES SOBRE O RECONECTA
Quem pode se cadastrar: os interessados em atuar como palestrantes, expositores, instrutores de cursos, workshops ou treinamentos; apresentar atividade esportiva ou cultural; ou qualquer outra ideia que possa beneficiar ou mostrar conhecimento ao público do evento. Quem quiser pleitear um estande na praça de alimentação também pode se cadastrar.
Inscrições no formulário: até 27 de julho
Link para cadastramento: link.mpt.mp.br/uaYNHeR

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