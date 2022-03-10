Abertas 646 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,2 mil

Estudantes de níveis médio, técnico e superior podem se inscrever em uma das 646 vagas de estágio abertas no Espírito Santo. As bolsas podem chegar a R$ 1,2 mil mensais.
As oportunidades estão disponíveis em empresas e instituições de recrutamento de estagiários. Confira a lista completa.
EDUCAVIX
Inscrição: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 47
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.
- Cursos:
- Ensino Médio (5)
- Recrutamento e Seleção (2)
- Edição de Imagens
- Administração (6)
- Comercial (3)
- Comunicação
- Marketing (2)
- Financeiro
- Relacionamento com o Cliente
- Clipping de Notícias
- Moda
- Social Media
- Pedagogia
- Produção de Indicadores (Analytics)
- Odontologia (2)
- Criação (redes sociais)
- Atendimento (4)
- Educação Corporativa
- Telemarketing (3)
- Informática (2)
- Compras
- Suporte Técnico
- Design
- Gastronomia
- Engenharia Mecânica (2)
JOVEM VALOR
Vagas: 119
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
- Cursos:
- Ensino médio (20 para Vitória, 20 para Vila Velha, 15 para a Serra, 12 para Linhares e 2 para Aracruz).
- Técnico em Saúde Bucal (3 vagas em Vitória, 3 vagas em Vila Velha e 3 vagas em Cariacica).
- Técnico em Administração (3 vagas em Vitória, 2 vagas em Vila Velha e 1 vaga na Serra).
- Pedagogia (3 vagas em Vitória, 3 vagas em Vila Velha e 5 vagas na Serra).
- Administração (5 vagas em Vitória, 1 vaga em Vila Velha, 1 vaga em Santa Maria de Jetibá e 1 vaga em Linhares).
- Educação Física (3 vagas em Vitória e 2 vagas em Linhares).
- Gastronomia (3 vagas em Vitória, 2 vagas em Vila Velha e 1 vaga na Serra).
- Marketing (2 vagas em Vitória, 2 vagas em Vila Velha e 1 vaga na Serra).
CIEE-ES
Inscrições: podem ser feitas no da instituição.
Vagas: 352
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.
- Cursos:
- Administração (30)
- Ciências Contábeis (15)
- Ciências Econômicas (5)
- Engenharia de Produção (5)
- Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
- Tecnologia em Gestão Comercial (5)
- Logística
- Pedagogia (20)
- Licenciatura em Artes Visuais (20)
- Licenciatura em Artes (20)
- Licenciatura em História (20)
- Licenciatura em Geografia (20)
- Licenciatura em Matemática (20)
- Educação Física - bacharelado
- Licenciatura Educação Física / Educação Física (20)
- Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
- Licenciatura em Letras Português (20)
- Licenciatura em Letras Português e Inglês (20)
- Licenciatura em Letras Português e Literatura (20)
- Licenciatura em Letras Português e Francês (20)
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (15)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (6)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (6)
- Ensino Médio (3)
- Técnico em Administração (15)
- Técnico em Logística (3)
- Técnico em Edificações
INSTITUTO FORMAR
Inscrição: o candidato deve se cadastrar no portal iformar.org e enviar o currículo para [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp da instituição através do número (27) 99251-1629, informando o código da vaga desejada.
Vagas: 39
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.212.
- Cursos:
- Ensino médio (12)
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Administração (6)
- Técnico em Produção de Moda
- Técnico em Mecânica ou Elétrica
- Técnico Administração ou Logística (2)
- Direito
- Administração (2)
- Pedagogia (7)
- Design de moda
- Ciências Contábeis (2)
- Administração ou Economia
- Publicidade/Marketing
IEL-ES
Vagas: 89
Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 1.200.
- Cursos:
- Publicidade e Propaganda
- Técnico em Eletrotécnica (3)
- Administração (13)
- Jornalismo (2)
- Pedagogia (11)
- Contábeis (7)
- Técnico EM (2)
- Design Gráfico/ Desenho Industrial (2)
- Engenharia de Produção (9)
- Técnico em Automação Industrial (2)
- Engenharia Civil (11)
- Técnico em Estradas (2)
- Técnico em Edificações (6)
- Engenharia de Controle e Automação
- Design de Interiores
- Arquitetura
- Técnico em Logística
- Técnico em Eletrônica
- Ensino Médio
- Engenharia da Computação
- Marketing (2)
- Engenharia Sanitária e Ambiental (2)
- Direito
- Psicologia
- Técnico em Administração (3)
- Técnico em Química (2)
LUME ROBOTICS
Inscrições: devem ser feitas pelo e-mail [email protected]
Vagas: não divulgadas
Bolsas: não divulgadas
- Cursos:
- Cursando a partir do 5º período de Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e afins (sem necessidade de experiência prévia).