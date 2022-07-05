26 mil vagas abertas em cursos para se qualificar sem sair de casa

Quem quer aprender uma profissão para conseguir uma oportunidade de emprego , melhorar o currículo ou ainda trabalhar por conta própria já pode se inscrever em uma das 26 mil vagas oferecidas pelo programa Qualificar ES. As aulas serão gratuitas e os participantes vão se qualificar sem sair de casa.

As oportunidades são para os seguintes cursos:

Agente Epidemiológico

Assistente de Contabilidade

Auxiliar Administrativo

E-Commerce

Formação de Tutores Ead

Inglês Básico

Inglês Intermediário

Inspetor de Qualidade

Recepcionista

Redação para o Enem

Secretaria Escolar

Segurança do Trabalho

Word e Excel

Candidatos vão fazer curso on-line Crédito: Pexels

São duas mil chances para cada uma das opções e a duração será de 120 horas.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, ter acesso à internet e ter noções básicas de informática e de navegação na internet. Para os cursos da área da Saúde, há exigência de que o candidato tenha 18 anos.

As inscrições podem ser feitas até 14 de julho de 2022. O candidato deve acessar o site Inovação e Desenvolvimento (menu Sistema UniversidadES > Qualificar ES > Editais Qualificar ES) e ler as orientações contidas no Edital. Para efetivação da matrícula, é necessário preencher corretamente o formulário de Cadastro e, em seguida, realizar a inscrição on-line