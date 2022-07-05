26 mil vagas abertas em cursos para se qualificar sem sair de casa

Quem quer aprender uma profissão para conseguir uma oportunidade de emprego, melhorar o currículo ou ainda trabalhar por conta própria já pode se inscrever em uma das 26 mil vagas oferecidas pelo programa Qualificar ES. As aulas serão gratuitas e os participantes vão se qualificar sem sair de casa.
As oportunidades são para os seguintes cursos:
- Agente Epidemiológico
- Assistente de Contabilidade
- Auxiliar Administrativo
- E-Commerce
- Formação de Tutores Ead
- Inglês Básico
- Inglês Intermediário
- Inspetor de Qualidade
- Recepcionista
- Redação para o Enem
- Secretaria Escolar
- Segurança do Trabalho
- Word e Excel
São duas mil chances para cada uma das opções e a duração será de 120 horas.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, ter acesso à internet e ter noções básicas de informática e de navegação na internet. Para os cursos da área da Saúde, há exigência de que o candidato tenha 18 anos.
As inscrições podem ser feitas até 14 de julho de 2022. O candidato deve acessar o site Inovação e Desenvolvimento (menu Sistema UniversidadES > Qualificar ES > Editais Qualificar ES) e ler as orientações contidas no Edital. Para efetivação da matrícula, é necessário preencher corretamente o formulário de Cadastro e, em seguida, realizar a inscrição on-line.
No ato da inscrição, o candidato poderá realizar duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos. A lista dos selecionados será divulgada no dia 21 de julho. Os participantes terão que fazer o curso no período de 26 de julho a 23 de setembro.