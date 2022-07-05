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26 mil vagas abertas em cursos para se qualificar sem sair de casa

Inscrições podem ser feitas até 14 de julho; para participar, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos e noções básicas de informática e navegação na internet
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 jul 2022 às 09:29

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 09:29

Quem quer aprender uma profissão para conseguir uma oportunidade de emprego, melhorar o currículo ou ainda trabalhar por conta própria já pode se inscrever em uma das 26 mil vagas oferecidas pelo programa Qualificar ES. As aulas serão gratuitas e os participantes vão se qualificar sem sair de casa.
As oportunidades são para os seguintes cursos:
  • Agente Epidemiológico 
  • Assistente de Contabilidade
  • Auxiliar Administrativo
  • E-Commerce
  • Formação de Tutores Ead 
  • Inglês Básico 
  • Inglês Intermediário 
  • Inspetor de Qualidade 
  • Recepcionista 
  • Redação para o Enem 
  • Secretaria Escolar
  • Segurança do Trabalho
  • Word e Excel 
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Candidatos vão fazer curso on-line Crédito: Pexels
São duas mil chances para cada uma das opções e a duração será de 120 horas.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, ter acesso à internet e ter noções básicas de informática e de navegação na internet. Para os cursos da área da Saúde, há exigência de que o candidato tenha 18 anos.
As inscrições podem ser feitas até 14 de julho de 2022. O candidato deve acessar o site Inovação e Desenvolvimento (menu Sistema UniversidadES > Qualificar ES > Editais Qualificar ES) e ler as orientações contidas no Edital. Para efetivação da matrícula, é necessário preencher corretamente o formulário de Cadastro e, em seguida, realizar a inscrição on-line.
No ato da inscrição, o candidato poderá realizar duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos. A lista dos selecionados será divulgada no dia 21 de julho. Os participantes terão que fazer o curso no período de 26 de julho a 23 de setembro.

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