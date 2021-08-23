Abertas 1.696 vagas de emprego e estágio nas agência do Sine do ES

Vaga de trabalho com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Trabalhadores de todos os níveis de escolaridade podem se candidatar a uma das 1.696 vagas de emprego disponíveis nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo nesta segunda-feira (23). Os interessados devem procurar uma das unidades para concorrer a uma das chances, observando o modelo de atendimento.

Há postos de trabalho disponíveis para cargos como agrônomo, trabalhador rural, pintor oficial de obras, operador de loja, carpinteiro, mecânico, confeiteiro, pizzaiolo, auxiliar de logística, fisioterapeuta, assistente comercial, garçom, frentista, borracheiro, corretor de imóveis e analista de suprimentos. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

As agências selecionam os candidatos conforme os requisitos exigidos pelas empresas e realizam encaminhamento para entrevista com o empregador.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 203

203 Açougueiro (7)

Ajudante de motorista (1)

Almoxarife (1)

Analista administrativo (7)

Analista de recursos humanos (1)

Armador de estrutura de concreto (1)

Armador de ferragens na construção civil (3)

Atendente de lojas (2)

Auxiliar de almoxarifado (2)

Auxiliar de armazenamento (10)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de eletrotécnico (1)

Auxiliar de engenheiro da construção civil (1)

Auxiliar de logística (6)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão (4)

Barista (2)

Caldeireiro - chapas de cobre (1)

Carpinteiro (1)

Chapeiro (1)

Churrasqueiro (1)

Comprador (1)

Consultor de vendas (50)

Consultor imobiliário (1)

Copeiro (3)

Costureira de máquina reta (2)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (5)

Desossador (5)

Eletricista instalador de alta e baixa tensão (6)

Fisioterapeuta geral (1)

Gerente de operações de serviços de assistência técnica (1)

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (12)

Instalador de som e acessórios de veículos (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de manutenção hidráulica (1)

Montador de andaimes - edificações (1)

Montador de móveis de madeira (2)

Motorista carreteiro (1)

Operador de balancim (10)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de instalação de ar-condicionado (2)

Operador de máquinas de usinar madeira (1)

Pedreiro (4)

Pintor de móveis - a pistola (1)

Pizzaiolo (1)

Preparador fisiocorporal (1)

Salgadeiro (1)

Salgador - em charqueada (1)

Supervisor comercial (1)

Técnico de contabilidade (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico de operações de telecomunicações (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor em comércio atacadista (1)

Vendedor em domicílio (1)

Vendedor interno (3)

Vendedor porta a porta (16)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas : 458

: 458 Açougueiro (13)

Ajudante (10)

Ajudante de caminhão (3)

Ajudante de manutenção (1)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de oficina (1)

Ajudante de padaria (1)

Ajudante de produção (20)

Ajudante geral de mecânica (1)

Almoxarife (1)

Analista contábil (1)

Analista de departamento de pessoal (1)

Analista de infraestrutura (1)

Analista de segurança da informação (1)

Analista de suporte técnico (1)

Analista de tecnologia da informação (1)

Analista fiscal (1)

Assistente administrativo (2)

Assistente comercial (1)

Assistente de compras (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de rastreamento (1)

Assistente de vendas (1)

Assistente fiscal (1)

Atendente de padaria (5)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar administrativo/financeiro (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de armazém (10)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de departamento fiscal (1)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de expedição (9)

Auxiliar de indústria (5)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico industrial (1)

Auxiliar de operações (5)

Auxiliar de produção (6)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar mecânico automotivo e diesel (1)

Balconista (2)

Balconista de açougue (1)

Borracheiro (1)

Caixa (2)

Capoteiro (1)

Chapeiro (1)

Concretista (2)

Confeiteiro (2)

Consultor comercial externo (1)

Coordenador administrativo (1)

Copeiro (2)

Costureira (10)

Costureira pilotista (5)

Costureira retista (10)

Cozinheiro (2)

Cuidador de saúde (5)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista industrial (1)

Emissor de documentos (1)

Empacotador (3)

Empregada doméstica (4)

Encarregado de frota (2)

Estágio ensino médio (2)

Estágio superior (1)

Fiscal de patrimônio (1)

Fresador (1)

Garçom (2)

Líder de equipe - cozinha (1)

Manicure (10)

Mecânico – linha pesada (2)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de automóveis e caminhões (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico industrial (2)

Mecânico profissional (1)

Motorista – cnh B (1)

Motorista – cnh D (21)

Motorista carreteiro - cnh E (20)

Motorista de caminhão cnh D (2)

Motorista munck - cnh D (1)

Motorista truck – cnh D (2)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador de caixa (2)

Operador de empilhadeira – cnh B (4)

Operador de pátio (1)

Operador de perfuratriz (2)

Pintor automotivo/veicular (1)

Promotor de vendas externas (1)

Recepcionista (1)

Repositor (2)

Representante de atendimento (40)

Salgadeira (1)

Supervisor de faturamento (1)

Supervisor de obras (2)

Supervisor de rastreamento (1)

Técnico de manutenção (5)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em administração (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (6)

Tutor de polo - comercial (2)

Vendedor (6)

Vendedor de pneus (1)

Vendedor interno (6)

Vendedor pré-vendas (2)

Vendedora (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante (10)

Ajudante de produção (12)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de armazém (10)

Auxiliar de escritório (2)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de produção (5)

Embalador (2)

Empacotador (3)

Motorista – cnh D (20)

Operador de empilhadeira - cnh b (4)

Operador de telemarketing (2)

Recepcionista (1)

Recepcionista/administrativo (3)

Representante de atendimento (30)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 217

217 Açougueiro (4)

Agente de portaria (1)

Assistente administrativo (2)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de limpeza (43)

Auxiliar de linha de produção pcd (5)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar técnico eletrônico (1)

Borracheiro (1)

Cadista (1)

Consultor de vendas (2)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (2)

Encanador (43)

Engenheiro de automação - estágio (1)

Engenheiro de produção - estágio (3)

Frentista (2)

Fresador (1)

Mecânico de suspensão (1)

Mecânico (1)

Motorista de automóveis PCD (1)

Motorista de caminhão - guincho pesado com munk (9)

Operador de bomba de concreto (5)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de máquina empilhadeira (1)

Operador de máquina extrusora de vidro (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de painel de controle (1)

Operador de processo produção (1)

Soldador (40)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Torneiro mecânico intermediário (1)

Vendedor - comércio de mercadorias (1)

Vendedor de domicílio (20)

Vendedor interno (10)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 68

68 Assistente de contadoria fiscal (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (7)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Borracheiro (1)

Carpinteiro (14)

Corretor de imóveis (5)

Eletricista (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Encarregado de obras (1)

Fonoaudiólogo geral (2)

Gerente de bar, cantina e restaurante (1)

Gerente de restaurante (1)

Mecânico de lavadora e secadora (1)

Mecânico de manutenção de ar condicionado (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de veículos (1)

Oficial de manutenção civil (2)

Pedreiro (1)

Pintor de automóveis (1)

Polidor de automóveis (1)

Serralheiro (1)

Técnico de enfermagem (5)

Técnico de manutenção elétrica (5)

Técnico de saneamento (1)

Técnico eletrônico (2)

Técnico em segurança do trabalho PCD (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Topógrafo (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor - no comércio de mercadorias (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 131

131 Administrador financeiro (1)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar técnico de qualidade (1)

Conferente de logistica (8)

Costureira (10)

Costureira overloque (1)

Carpinteiro (20)

Educador social (1)

Fresador cnc (1)

Lavador de automóveis (2)

Movimentador de mercadoria (22)

Mecânico de motor a diesel (1)

Operador de motoniveladora (3)

Pedreiro (20)

Representante técnico de vendas (1)

Técnico de refrigeração (3)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de serviços (30)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF. os interessados devem enviar o currículos para o e-mail:com o número de CPF.

Vagas: 12

12 Alimentador de linha de produção (1)

Ajudante de soldador (1)

Almoxarife (1)

Analista de departamento pessoal (1)

Auxiliar administrativo PCD (1)

Eletricista de rede de distribuição (1)

Gerente de loja e supermercado (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Operador de caixa (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 78

78 Encanador (24)

Eletricista FC (6)

Gerente manutenção de equipamentos: terraplanagem (1)

Líder de pintura (1)

Mecânico de veículos e máquinas pesadas (6)

Operador de equipamento - caminhão pipa (2)

Operador de equipamento - caçamba (3)

Operador de equipamento - escavadeira (1)

Operador de motosserra (10)

Recepcionista (1)

Trabalhador de extração de floresta - de eucalipto (10)

Técnico em informática (1)

Técnico de comissionamento-mecânico (1)

Técnico de manutenção - eletricista (2)

Vigilante (10)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 150

150 Acabador de mármore e granito (3)

Agente de pátio - Ajudante de pátio (3)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria PCD (1)

Ajudante de serrador - multifios (1)

Almoxarife, com vaga para PCD (15)

Analista contábil (1)

Aplicador de resinas em pisos - resinador (3)

Apontador de mão de obra (2)

Apontador de produção, com vaga para PCD (15)

Atendente de mesa (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de conservação de obras civis - auxiliar de serviços gerais (8)

Auxiliar de laboratório de solo (1)

Auxiliar de limpeza - serviços gerais, com vaga para PCD (15)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar técnico de refrigeração (3)

Balconista (3)

Chefe de cozinha (1)

Cortador de mármore (1)

Costureira de reparação de roupas (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Encarregado de obras (1)

Fisioterapeuta geral (1)

Frentista (1)

Garçom (1)

Greidista (3)

Inspetor de terraplenagem (1)

Instalador-reparador de linha de comunicação de dados (2)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Motorista de ônibus urbano (1)

Operador de escavadeira - hidráulica (2)

Operador de motoniveladora (1)

Operador de ponte rolante (2)

Pedreiro (1)

Polidor de mármore (2)

Polidor de pedras (2)

Porteiro (1)

Recepcionista atendente (1)

Secretária executiva (1)

Serrador de mármore (4)

Soldador (1)

Supervisor de vendas de serviços (1)

Técnico de estradas (1)

Técnico de obras civis - auxiliar técnico (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor no comércio de mercadorias (1)

Vigia, com vagas para PCD (30)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. : o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 51

51 Auxiliar de montagem - serralheria (2)

Auxiliar de produção (3)

Auxiliar de mecânico para automóveis (1)

Auxiliar de edificações, serviços gerais (2)

Atendente de padaria (2)

Camareira de motel (2)

Confeiteira padaria de supermercado (1)

Conferente de carga (4)

Consultor técnico em oficina (1)

Costureira em geral - moda praia (1)

Encarregado administrativo (1)

Lavador de roupas (2)

Pedreiro (1)

Promotor de vendas (2)

Motoboy (3)

Motorista de táxi (1)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de motoniveladora (3)

Recepcionista de motel (2)

Representante comercial (2)

Repositor de supermercado (3)

Técnico de edificações - construção civil (1)

Técnico em meio ambiente/técnico agrícola (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor interno (3)

Vendedor no comércio de mercadorias (3)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 138

138 Agrônomo (1)

Almoxarife (4)

Analista suprimentos (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de pintor (1)

Auxiliar técnico segurança do trabalho (1)

Carpinteiro (6)

Comprador (1)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro (1)

Eletricista automotivo (3)

Eletricista oficial pleno (1)

Eletricista predial (1)

Eletricista de veículos (2)

Encarregado obra e manutenção (1)

Encarregado pintura asfalto (1)

Estoquista (1)

Garçom (2)

Instrutor de trânsito (2)

Mecânico (4)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico caminhão (1)

Mecânico diesel e máquinas pesadas (2)

Motorista operador munck (1)

Motorista de munck (3)

Oficial de manutenção predial (1)

Motorista caminhão (1)

Operador de loja (32)

Operador motoniveladora (4)

Operador retroescavadeira (3)

Operador de rolo (1)

Operador de bob cat (1)

Pedreiro oficial (2)

Pedreiro (8)

Pintor oficial de obras (10)

Rasteleiro (1)

Repositor / entregador (1)

Serralheiro de alumínio (1)

Soldador (4)

Técnico agrícola (2)

Técnico refrigeração (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (11)

Vendedor pronta entrega (2)

Vendedor interno/externo (1)

Vendedor interno (1)

Vidraceiro (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: o atendimento presencial é feito com hora marcada, das 8 às 17 horas, na Alberto Sartório, nº 404, Carapina. Para isto, é necessário enviar o currículo para o e-mail: o atendimento presencial é feito com hora marcada, das 8 às 17 horas, na Alberto Sartório, nº 404, Carapina. Para isto, é necessário enviar o currículo para o e-mail: [email protected]