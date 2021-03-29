Abertas 1.106 vagas de emprego com carteira assinada nos Sines do ES

Carteira de Trabalho: vagas de emprego abertas no ES Crédito: Fernando Madeira

Para quem procura uma chance de ingressar no mercado de trabalho as agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 1.106 vagas de emprego abertas. As oportunidades vão de estágio a trabalho com carteira assinada para profissionais do nível fundamental ao superior, com chances também para pessoas com deficiência.

Na Grande Vitória , a maior oferta de vagas está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica , com 445 oportunidades, sendo 146 vagas para pessoas com deficiência (PCD). O Sine de Vila Velha inicia a semana com um total de 227 vagas, sendo 100 somente para Desenvolvedor de Tecnologia da Informação (TI). Já no Sine de Vitória estão abertas outras 81 vagas. Na Serra , há outras 193 oportunidades.

No interior do Estado, o Sine de Cachoeiro de Itapemirim (61) e de São Mateus (47) também oferecem vagas. Devido às regras de isolamento, as agências seguem fechadas para atendimento. Os interessados podem entrar em contato por telefone ou e-mail, e se candidatar para um cargo.

As oportunidades são atualizadas diariamente, por isso, podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio. Veja abaixo a chances oferecidas:

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: 445

Operador logístico I 3

Operador industrial I (5)

Operador de guindaste de 35 á 135 ton. (22)

Vendedor de autopeças (2)

Vendedor (1)

Motorista entregador (2)

Empregada doméstica (1)

Assistente comercial (1)

Jovem aprendiz (Tarde) (1)

Encarregado/ mestre de obras (1)

Soldador tig - chaparia fina (1)

Projetista (1)

Mecânico de empilhadeira (2)

Mecânico de frota pesada (1)

Ajudante de caminhão (4)

Auxiliar de expedição - noturno (2)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de escritório (1)

Gerente de galpão (1)

Motorista CNH D (1)

Vendedor externo (1)

Mecânico automotivo (1)

Vendedor (1)

Assistente de vendas – auto peças diesel (1)

Auxiliar de vendas (1)

Auxiliar de lavanderia (1)

Camareira (2)

Consultor comercial (2)

Balconista de açougue (5)

Açougueiro (5)

Assistente financeiro (1)

Mecânico automotivo (2)

Serralheiro (4)

Mecânico de veículos pesados (1)

Assistente de Marketing (1)

Técnico em Edificações (1)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Ajudante de padaria (2)

Operador de retífica e polimento (2)

Consultor de vendas (2)

Promotor de relacionamento (2)

Mecânico de carreta (2)

Zelador (1)

Estágio ensino superior (3)

Soldador TIG (3)

Auxiliar de estoque (5)

Ajudante de cozinha (3)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Supervisor logístico (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Assistente de logística (2)

Operador de retroescavadeira (4)

Encarregado de obra (3)

Vendedor de consórcio (5)

Balconista (15)

Lanterneiro (1)

Vendedor técnico (1)

Assistente de TI (1)

Assistente de departamento de pessoal (1)

Encarregado de logística (1)

Vendedora (5)

Estágio de Logística (1)

Vendedor(a) (5)

Vendedor interno (3)

Instalador de som (1)

Instalador de insulfilm (1)

Eletricista automotivo (1)

Estágio Administração/Contábeis (técnico, tecnólogo, superior) 2

Assessor de loja (1)

Auxiliar comercial (3)

Operador de pá carregadeira (1)

Consultor (a) de lojas (1)

Consultor de locação e vendas (3)

Assistente de operações pleno (2)

Consultor de vendas (2)

Instalador de telecomunicações 20

Ajudante de carga e descarga (Contrato intermitente) (15)

Ajudante de carga e descarga (15)

Vendedor (1)

Vendedor (2)

Repositor (2)

Operador de retifica e polimento (1)

Atendente de loja (1)

Balconista de açougue (3)

Motorista CNH C (1)

Representante de atendimento (50)

Vaga para pessoa com deficiência

Auxiliar administrativo (2)

Ajudante serviços de apoio (20)

Atendente de relacionamento (15)

Agente de vendas (20)

Embalador (10)

Representante de atendimento (25)

Porteiro (1)

Auxiliar operacional (2)

Embalador (2)

Auxiliar de produção (1)

Estágio em Administração, Ciências Econômica, Contabilidade, Logística, Marketing e áreas afins (1)

Auxiliar de logística operacional (2)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: o atendimento ao público é feito de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. O Sine fica na Rua 7 de Setembro, nº 95, Centro, próximo ao Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho.

Vagas: 227

Acabador de mármore e granito (1)

Açougueiro (20)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de farmácia (3)

Ajudante de obras (3)

Atendente de clínica médica (2)

Auxiliar administrativo (7)

Auxiliar de armazenamento (20)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de padeiro (20)

Consultor de vendas (3)

Copeiro (1)

Costureira em geral 15

Cozinheiro de embarcações (1)

Dedetizador (2)

Desenvolvedor de TI (100)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de frios (10)

Encarregado de seção de controle de produção (1)

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) (1)

Montador de móveis de madeira (1)

Motorista de automóveis (1)

Polidor de automóveis (1)

Promotor de vendas (1)

Promotor de vendas especializado (5)

Subgerente de loja (operações comerciais) (1)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (2)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de jacaraípe, das 8h às 14h.

Vagas: 193

Ajudante PCD (4)

Ajudante de cozinha (5)



Ajudante de mecânica (3)



Ajudante geral com experiência em serralheria (1)



Artificie (1)



Auxiliar de expedição (6)



Auxiliar de pizzaiolo (2)



Auxiliar de serviços técnicos (1)



Auxiliar de TI (1)



Auxiliar do setor fiscal/contábil (1)



Borracheiro (1)



Camareira (3)



Caseiro (1)



Conferente (1)



Cozinheira (2)



Cozinheiro (2)



Cozinheiro líder (3)



Eletricista (23)



Eletricista de caminhões - caminhão marca Scania (3)



Estofador (2)



Manutentor técnico - supervisor técnico (1)



Mecânico automotivo (1)



Mecânico de manutenção máquinas pesadas - linha amarela (4)



Mecânico diesel (5)



Mecânico manutenção escalador (30)



Meio oficial de cozinha - industrial (29)



Montador de andaime (7)



Operador de empilhadeira (7)



Operador de guindaste (12)



Operador de retroescavadeira (3)



Operador de retroescavadeira (1)



Supervisor de manutenção instrumentista escalador (10)



Técnico de informática (1)



Técnico de segurança do trabalho (2)



Técnico em edificações (3)



Técnico em empilhadeira/ mecânico de empilhadeira (2)



Técnico em mecânica (1)



Técnico em refrigeração (4)



Zelador PCD (4)



SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o portal Trabalha Vix

Vagas: 81

Bombeiro hidráulico (3)

Carpinteiro (5)



Consultor de vendas (50)



Consultor de vendas (4)

Enfermeiro (1)



Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)



Nutricionista (1)



Auxiliar financeiro (1)



Promotor de vendas especializado (5)



Forneiro de padaria (1)



Mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1)



Mecânico de manutenção de automóveis (3)



Montador de móveis de madeira (1)



Auxiliar de serviços jurídicos (1)



Cartazeiro (1)



Operador de trator esteira (1)



Auxiliar de colocador de vidros (1)

VIANA

Como se candidatar: os interessados podem realizar o cadastro enviando currículo para o e-mail os interessados podem realizar o cadastro enviando currículo para o e-mail [email protected]

Vagas: 52

Auxiliar de logística I (40)



Auxiliar de logística II (8)



Operador de empilhadeira (4)



SINE ESTADUAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Vagas: 61

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (9)



Ajudante de obras (10)



Ajudante de serrador (1)



Atendente de lojas e mercados (1)



Auxiliar de linha de produção (ajudante de pátio) (1)



Auxiliar técnico de mecânica (1)



Carpinteiro (2)



Cortador de mármore (1)



Cozinheiro geral (1)



Designer gráfico (1)



Eletricista de instalações de veículos automotores (1)



Encarregado de serraria (1)



Gerente de marketing (1)



Instalador de máquinas (técnico de planejamento industrial) (1)



Instalador de som e acessórios de veículos (1)



Marceneiro (2)



Montador de máquinas (montador industrial) (1)



Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (2)



Operador de empilhadeira (1)

Operador de máquinas agrícolas (roçadeira) (1)



Operador de ponte rolante (5)



Operador de retroescavadeira (4)



Pedreiro (4)



Pintor industrial (1)



Serrador de mármore (1)



Soldador (1)



Vendedor no comércio de mercadorias (1)



Vendedor interno (3)



Zelador (1)

SINE ESTADUAL DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]