769 vagas de estágio abertas com bolsas de até R$ 1,4 mil no ES

Abertas novas oportunidades de estágio em todo o ES Crédito: Pixabay

Estudantes de níveis médio, técnico e superior que querem ingressar no mercado de trabalho podem se inscrever em uma das 769 vagas de estágio abertas nesta semana no Espírito Santo . As oportunidades estão disponíveis na Justiça Federal, na Vale , no Bandes , no CIEE, no Super Estágios e no IEL. As bolsas podem chegar a R$ 1,4 mil mensais.

A Justiça Federal do Espírito Santo e a Escola da Magistratura Federal 2ª Região, por meio de seu Núcleo Regional de Vitória , abriram as inscrições para os processos seletivos de estágio em Cachoeiro de Itapemirim (8 vagas) e Vitória (cadastro de reserva). As chances são destinadas a estudantes de Direito que estejam entre o 5º e 9º período do curso.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14 (valores variam de acordo com a carga horária), vale-transporte e vale-refeição, entre outros benefícios. A carga horária varia entre quatro e seis horas diárias, dependendo das atividades a serem desenvolvidas.

Todas as oportunidades na mineradora são para estudantes matriculados em cursos como Engenharias, Geologia, Administração, Comunicação, Psicologia, Direito e Economia, entre outros. Para participar, é necessário estar cursando o ensino superior, com previsão de formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.



No Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo ( Bandes ), o processo seletivo tem como objetivo preencher cadastro de reserva, com vagas destinadas para estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Informática Superior (Análise de Sistemas, Sistema de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação), Jornalismo e Publicidade e Propaganda.

Os interessados podem se inscrever até 27 de junho, às 23h59, no site . A seleção está sob a responsabilidade do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES). A duração da bolsa-estágio é de até 18 meses, com remuneração de R$ 1.416,08 e auxílio-transporte de R$ 150,00, com carga horária de cinco horas diárias.

MAIS VAGAS

O IEL tem ainda outras 82 vagas para atuação em empresas de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. As bolsas variam entre R$ 400 e R$ 1.416,08 podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa. Os estudantes devem fazer o cadastro no site

Nível superior: são 71 chances, distribuídas são para estudantes do ensino superior nas áreas:

são 71 chances, distribuídas são para estudantes do ensino superior nas áreas: Administração

Análise de Sistema

Ciência da Computação

Contábeis

Design Gráfico/ Desenho Industrial

Direito

Engenharia Civil

Engenharia da Computação

Engenharia de Produção

Jornalismo

Pedagogia

Publicidade e Propaganda

Serviço Social

Sistema da Informação

Nível técnico: Há ainda 10 chances para alunos de cursos técnicos:

Há ainda 10 chances para alunos de cursos técnicos: Administração

Automação Industrial

Edificações

Eletrônica

Eletrotécnica

Geoprocessamento

Mecânica

Segurança do Trabalho

Ensino médio: uma vaga

O Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com 453 vagas de estágio abertas, sendo 405 para estudantes de nível superior e 48 para nível médio/técnico. O cadastro para uma dessas oportunidades pode ser feito no site

De acordo com a instituição, há 303 destinadas a alunos do curso de Pedagogia. Para participar da seleção, é preciso estar cursando do 3° ao 7° período e ser residente dos municípios de Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica. A bolsa, neste caso, é de R$ 550.

Para as demais oportunidades, o valor varia de R$ 500 a R$ 1.200 mensais, mais vale transporte e, eventuais outros benefícios. É importante lembrar que para se inscrever é necessário ter CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades.

Nível superior:

Administração (35)

Ciências Contábeis (20)

Direito (3)

Educação Física (2)

Tecnologia em Gestão Comercial (1)

Logística / Tecnologia em Logística (4)

Arquitetura e Urbanismo (1)

Engenharia Ambiental (1)

Engenharia Química (2)

Engenharia de Produção (5)

Engenharia Elétrica (3)

Engenharia Metalúrgica (1)

Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (2), Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing (2)

Sistemas de Informação / Ciência da Computação (10)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software / Técnico em Programação de Jogos Digitais (10)

Nível médio:

Ensino Médio (5)

Técnico em Administração (20)

Técnico em Segurança do Trabalho (1)

Técnico em Logística (6)

Técnico em Enfermagem (4)

Técnico em Eletrotécnica (7)

Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (5).

O Portal Super Estágios está com oito vagas abertas, em empresas de Vitória, Vila Velha e Serra, para estudantes de níveis técnico e superior. Os interessados devem acessar o site , cadastrar as suas informações pessoais e profissionais e escolher a vaga desejada. As bolsas variam entre R$ 500 e R$ 900.

Ensino superior:

Computação (2)

Marketing (1)

Administração (3)