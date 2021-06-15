769 vagas de estágio abertas com bolsas de até R$ 1,4 mil no ES

Estudantes de níveis médio, técnico e superior que querem ingressar no mercado de trabalho podem se inscrever em uma das 769 vagas de estágio abertas nesta semana no Espírito Santo. As oportunidades estão disponíveis na Justiça Federal, na Vale, no Bandes, no CIEE, no Super Estágios e no IEL. As bolsas podem chegar a R$ 1,4 mil mensais.
A Justiça Federal do Espírito Santo e a Escola da Magistratura Federal 2ª Região, por meio de seu Núcleo Regional de Vitória, abriram as inscrições para os processos seletivos de estágio em Cachoeiro de Itapemirim (8 vagas) e Vitória (cadastro de reserva). As chances são destinadas a estudantes de Direito que estejam entre o 5º e 9º período do curso.
A bolsa mensal é de R$ 800, incluído o auxílio-transporte. A jornada será de 20 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até 25 de junho, exclusivamente pelos e-mails [email protected] (Vitória) e [email protected] (Cachoeiro de Itapemirim. Clique aqui para ler o edital.
O Programa de Estágio 2021 da Vale está com inscrições abertas para o preenchimento de 218 vagas no Espírito Santo. O prazo para se inscrever segue até 5 de julho pelo site www.vale.com/estagio. Em todo o Brasil, a companhia tem 900 oportunidades.
Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14 (valores variam de acordo com a carga horária), vale-transporte e vale-refeição, entre outros benefícios. A carga horária varia entre quatro e seis horas diárias, dependendo das atividades a serem desenvolvidas.
Todas as oportunidades na mineradora são para estudantes matriculados em cursos como Engenharias, Geologia, Administração, Comunicação, Psicologia, Direito e Economia, entre outros. Para participar, é necessário estar cursando o ensino superior, com previsão de formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.
No Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), o processo seletivo tem como objetivo preencher cadastro de reserva, com vagas destinadas para estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Informática Superior (Análise de Sistemas, Sistema de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação), Jornalismo e Publicidade e Propaganda.
Os interessados podem se inscrever até 27 de junho, às 23h59, no site. A seleção está sob a responsabilidade do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES). A duração da bolsa-estágio é de até 18 meses, com remuneração de R$ 1.416,08 e auxílio-transporte de R$ 150,00, com carga horária de cinco horas diárias.
MAIS VAGAS
O IEL tem ainda outras 82 vagas para atuação em empresas de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. As bolsas variam entre R$ 400 e R$ 1.416,08 podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa. Os estudantes devem fazer o cadastro no site.
- Nível superior: são 71 chances, distribuídas são para estudantes do ensino superior nas áreas:
- Administração
- Análise de Sistema
- Ciência da Computação
- Contábeis
- Design Gráfico/ Desenho Industrial
- Direito
- Engenharia Civil
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Produção
- Jornalismo
- Pedagogia
- Publicidade e Propaganda
- Serviço Social
- Sistema da Informação
- Nível técnico: Há ainda 10 chances para alunos de cursos técnicos:
- Administração
- Automação Industrial
- Edificações
- Eletrônica
- Eletrotécnica
- Geoprocessamento
- Mecânica
- Segurança do Trabalho
- Ensino médio: uma vaga
O Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com 453 vagas de estágio abertas, sendo 405 para estudantes de nível superior e 48 para nível médio/técnico. O cadastro para uma dessas oportunidades pode ser feito no site.
De acordo com a instituição, há 303 destinadas a alunos do curso de Pedagogia. Para participar da seleção, é preciso estar cursando do 3° ao 7° período e ser residente dos municípios de Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica. A bolsa, neste caso, é de R$ 550.
Para as demais oportunidades, o valor varia de R$ 500 a R$ 1.200 mensais, mais vale transporte e, eventuais outros benefícios. É importante lembrar que para se inscrever é necessário ter CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades.
- Nível superior:
- Administração (35)
- Ciências Contábeis (20)
- Direito (3)
- Educação Física (2)
- Tecnologia em Gestão Comercial (1)
- Logística / Tecnologia em Logística (4)
- Arquitetura e Urbanismo (1)
- Engenharia Ambiental (1)
- Engenharia Química (2)
- Engenharia de Produção (5)
- Engenharia Elétrica (3)
- Engenharia Metalúrgica (1)
- Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (2), Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing (2)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (10)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software / Técnico em Programação de Jogos Digitais (10)
- Nível médio:
- Ensino Médio (5)
- Técnico em Administração (20)
- Técnico em Segurança do Trabalho (1)
- Técnico em Logística (6)
- Técnico em Enfermagem (4)
- Técnico em Eletrotécnica (7)
- Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (5).
O Portal Super Estágios está com oito vagas abertas, em empresas de Vitória, Vila Velha e Serra, para estudantes de níveis técnico e superior. Os interessados devem acessar o site, cadastrar as suas informações pessoais e profissionais e escolher a vaga desejada. As bolsas variam entre R$ 500 e R$ 900.
- Ensino superior:
- Computação (2)
- Marketing (1)
- Administração (3)
- Técnico:
- Administração (1)
- Eletrotécnica (1)