6 indústrias do ES abrem vagas de emprego: veja onde mandar currículo

Seis grandes empresas no Espírito Santo estão com oportunidades de emprego abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. Os currículos já podem ser enviados pela internet nos sites de recrutamento das empresas.
São indústrias com vagas disponíveis para trabalho em Vitória, Serra, Aracruz, Pedro Canário, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.
A Suzano, por exemplo, está com chance de trabalho nas áreas florestal, industrial, logística e suprimentos. Há possibilidade para atuar em São Mateus, Pedro Canário, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim.
A Imetame tem vagas para as áreas de metalmecânica, energia e logística. Já o Estaleiro Jurong conta com chance para gerente de SMS. As duas empresas oferecem vagas para trabalhar em Aracruz.
No município da Serra, as oportunidades estão na Fortlev e na ArcelorMittal Tubarão. Há ainda a possibilidade de concorrer a uma das vagas disponíveis na Vale.
CONFIRA AS VAGAS
Suzano
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar os currículos no site.
- Vagas
- Área florestal
- Mecânico I (São Mateus e Pedro Canário)
- Motorista pipa (São Mateus)
- Operador de máquina agrícolas (São Mateus)
- Área industrial
- Consultor de processos (Aracruz)
- Área de logística
- Técnico almoxarifado (Aracruz)
- Área de suprimentos
- Almoxarife II (Cachoeiro de Itapemirim)
Imetame
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
- Vagas: todas para Aracruz
- Eletricista industrial
- Caldeireiro
- Soldador
- Encarregado de tubulação
- Encanador industrial
- Assistente de produção
- Analista de desenvolvimento java
- Supervisor de elétrica
- Motorista operador de equipamento (guindauto)
- Motorista operador de equipamento (guindaste)
- Motorista operador de equipamento (carreta)
- Mecânico
- Técnico (inspeção de solda)
- Técnico de segurança do trabalho
Fortlev
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site .
- Vagas: todas para Serra
- Analista contábil PL
- Analista fiscal JR
- Analista fiscal PL
- Assistente de marketing
Vale
Como se candidatar: os profissionais precisam cadastrar o currículo no site.
- Vagas: todas para Vitória
- Engenheiro sr - confiabilidade de locomotivas - ferrovia
- Técnico especializado em planejamento de programação de manutenção - profissional de aprovisionamento - automação - corporativo
- Técnico especializado em planejamento de programação de manutenção - profissional de planejamento - automação - corporativo
Jurong
Como se candidatar: os profissionais devem cadastrar o currículo no site.
- Vaga: para Aracruz
- Gerente de SMS
ArcelorMittal Tubarão
Como se candidatar: os profissionais devem fazer o cadastro no site.
- Vaga: para Serra
- Especialista controle processo de produção de aço e placas