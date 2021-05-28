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Vários níveis de escolaridade

44 empresas têm vagas de emprego e estágio no ES; veja como concorrer

Há oportunidades de trabalho na Grande Vitória, em Aracruz, em Cachoeiro de Itapemirim, em Piúma, em Linhares, em Rio Novo do Sul, além de outras cidades; saiba como se inscrever
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 mai 2021 às 10:58

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 10:58

Navio mineraleiro no Porto de Tubarão
Vale tem chances de trabalho no Porto de Tubarão Crédito: Tadeu Bianconi/Agência Vale
Empresas com atuação no Espírito Santo estão com novas vagas de emprego abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. Há ainda oportunidades para estágio e jovem aprendiz.
Ao todo, os postos de trabalho estão disponíveis em 44 companhias. Para participar das seleções, os candidatos precisam fazer o cadastro nas página de carreiras das organizações ou enviar o currículo por e-mail. 
Na indústria, as chances estão na SuzanoValeImetame, Brinox, Biancogrês, Argalit, Fortlev, Samarco, Real Café, Espírito Cacau, Cedisa, entre outras. Mas quem quiser trabalhar em outra área, pode concorrer às chances no comércio, em hospitais, na prestação de serviços, na tecnologia da informação, em aplicativos, por exemplo.

CONFIRA AS VAGAS

Viminas

Como se candidatar: pelo e-mail [email protected], colocando o nome da vaga no assunto.
  • Vagas: para Serra
  • Estagiário em Engenharia
  • Mecânico em manutenção

Timenow

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Vitória
  • Analista financeiro 
  • Assistente administrativo

Espírito Cacau

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: para Serra
  • Supervisor comercial
  • Analista de qualidade
  • Auxiliar de estoque
  • Auxiliar de PCP

Cedisa

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]informando no campo do assunto o nome do cargo. 
  • Vagas: para Serra
  • Assistente de compras

Conexos Consultoria e Sistemas

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Assistente de vendas 
  • Analista de performance 
  • Assistente de comércio exterior
  • Analista de comércio exterior Pl
  • Analista de faturamento Pl
  • Assistente contábil/fiscal
  • Assistente financeiro
  • Consultor de sucesso do cliente
  • Analista de relacionamento Pl
  • Analista de sistemas Sr
  • Desenvolvedor front end Pl/Sr
  • Desenvolvedor back end Pl/Sr
  • UX/UI Pl/Sr
  • Analista de testes (QA) PL\SR

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MMartan

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vaga: para Vitória e Vila Velha. 
  • Vendedores (4)

Hospital Santa Rita

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Vitória
  • Farmacêutico especialista (farmácia satélite Quimio/Radt)
  • Farmacêutico
  • Nutricionista de Produção
  • Jovem Aprendiz

Rede Meridional

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 
  • Cozinheiro (Cariacica) 
  • Copeiro (Vila Velha)
  • Atendente/recepcionista (Serra/Vila Velha/Vitória/Cariacica)

Hospital Evangélico

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site, na aba Trabalhe Conosco.
  • Vagas: para Vila Velha
  • Técnico de enfermagem
  • Técnico de enfermagem do trabalho
  • Médico do trabalho

Super Atacado Preço Baixo

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo.
  • Vagas: cerca de 50 para a nova loja de Cariacica, que será inaugurada no segundo semestre
  • Auxiliar de loja
  • Auxiliar de estoque
  • Caixa
  • Segurança de loja

Argalit

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo, até 6 de junho, para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 
  • Estagiário de vendas

Shipp Delivery

Como se candidatar: os interessados podem se candidatar no perfil do Linkedin do app ou  ou pelo e-mail: [email protected].
  • Vagas: 36 para Vitória
  • Estágio de onboarding
  • Desenvolvedor Android
  • Desenvolvedor iOS e full stack
  • Inside sales
  • Customer hero
  • Redator publicitário
  • Líder de risco e prevenção a fraudes

Findes

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro até o dia 30 de maio, no site, ir até o painel de vagas e procurar pelo número do processo seletivo.
  • Vagas: 
  • Instrutor de educação profissional básica - automotiva (Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Baixo Guandu)
  • Professor de Português  (Grande Vitória)
  • Instrutor de educação profissional básica – eletroeletrônica (Grande Vitória e Linhares)
  • Professor de Matemática (Grande Vitória)
  • Instrutor de educação profissional básica – metalmecânica (Grande Vitória e Colatina)
  • Instrutor de educação profissional básica – construção civil (Baixo Guandu)
  • Instrutor de educação profissional básica – pintura industrial (São Mateus)
  • Instrutor de Educação Profissional Básica – Eletroeletrônica (Sistemas Elétricos) 
  • Instrutor de educação profissional básica – tecnologia da informação (Grande Vitória)
  • Instrutor de educação profissional técnica – gestão (Colatina)

Faculdade Multivix

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto.
  • Vagas:
  • Auxiliar administrativo PCD (Vitória)
  • Gerente financeiro corporativo (Vitória)

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Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Cariacica:
  • Jovem Aprendiz 
  • Vagas para Guarapari:
  • Agente de limpeza
  • Agente de portaria
  • Almoxarife de frota
  • Auxiliar de produção
  • Eletricista automotivo
  • Encarregado de limpeza
  • Líder de manutenção de frotas
  • Oficial pleno
  • Oficial polivalente
  • Operador de central de segurança
  • Operador de estoque
  • Operador de máquinas 
  • Serralheiro
  • Vagas para Linhares:
  • Vendedor técnico
  • Vaga para Serra:
  • Motoristas carreteiro
  • Vaga para Vila Velha:
  • Agente de atendimento / televendas
  • Agente de limpeza
  • Agente de novos mercados - apenas para fluentes em espanhol
  • Agente de portaria
  • Analista de compras 
  • Analista de comunicação 
  • Analista de marketing digital
  • Analista de melhoria contínua - lean
  • Analista de pricing
  • Analista de processo - controladoria
  • Analista de projetos de TI
  • Analista de recrutamento e seleção
  • Analista de testes
  • Analista de treinamento EAD
  • Analista programador
  • Assistente administrativo
  • Assistente administrativo financeiro
  • Assistente administrativo 
  • Assistente de dados - DHO
  • Assistente de qualidade
  • Auditor de TI
  • Auxiliar administrativo
  • Coordenador de obras
  • Encarregado de limpeza
  • Estagiário - Comunicação ou Design
  • Estagiário - Contabilidade
  • Estagiário - Ensino Médio
  • Estagiário - Inovação e controladoria
  • Estagiário - Psicologia
  • Executivo de contas
  • Líder de control desk
  • Líder de estratégia de vendas
  • Motorista operador de máquinas
  • Oficial pleno (pedreiro)
  • Operador de central de segurança
  • Product owner
  • Programador sênior
  • Supervisor de call center
  • Supervisor de vendas
  • Técnico de refrigeração
  • Técnico de sistemas
  • Vagas para Vitória:
  • Jovem Aprendiz - Vitória

Eco 101

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga:
  • Operador de pedágio (Pedro Canário, Rio Novo do Sul e São Mateus)
  • Operador balança (Rio Novo do Sul)
  • Analista administração de contrato (Serra)
  • Operador de tráfego (Serra)

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Coordenador comercial
  • Estagiário de Comunicação
  • Estagiário | desenho de projetos
  • Gerente comercial
  • Gerente de relacionamento e serviços clientes
  • Operador de loja

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para área industrial:
  • Analista planejamento manutenção pl  (Aracruz)
  • Analista planejamento manutenção sr (Aracruz)
  • Operador(a) produção conversão tissue PCD (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Consultor processos (Aracruz)
  • Mecânico manutenção (Aracruz)
  • Vaga para área de saúde e segurança:
  • Bombeiro (Aracruz)
  • Vaga para área de suprimentos:
  • Almoxarife (Aracruz)

Samarco

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Anchieta
  • Engenheiro de manutenção

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Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Aracruz
  • Analista (psicólogo)
  • Analista (comunicação)
  • Coordenador / encarregado (terraplanagem)
  • Coordenador (manutenção de equipamentos de terraplanagem)
  • Gerente (manutenção de equipamentos de terraplanagem)
  • Técnico (segurança do trabalho)
  • Analista (análise de dados)
  • Mecânico (máquinas pesadas)
  • Mecânico (eletricista automotivo)
  • Motorista operador de equipamento (guindaste sobre rodas)
  • Motorista operador de equipamento (carreta)
  • Eletricista industrial
  • Caldeireiro
  • Soldador TIG e MIG
  • Encarregado de tubulação
  • Encanador industrial
  • Mecânico (guindaste)
  • Técnico (inspeção de solda N1 LP - PM)

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Serra
  • Analista de PCM
  • Analista fiscal PL
  • Assistente de pessoal
  • Supervisor de mercado 

Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Operadora de equipamentos de instalações – operação - porto (até 01/06)
  • Assistente administrativo – saúde ocupacional - matricial (até 31/05)
  • Inspetora de manutenção – manutenção - porto (até 01/06)
  • Técnica eletroeletrônica – manutenção - pelotização (até 01/06)
  • Analista operacional master – gestão operacional porto tubarão (até 31/05)
  • Analista de planejamento operacional senior - ferrovia (até 30/05)
  • Técnico eletroeletrônica  – manutenção - pelotização (até 30/05)

Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Aracruz
  • Analista de RH
  • Técnico de comissionamento - elétrica
  • Engenheiro de projetos

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Linhares
  • Abastecedor de produção 
  • Assistente fiscal 
  • Auxiliar de logística
  • Auxiliar de produção 
  • Matrizeiro 
  • Operador de empilhadeira 
  • Operador de máquinas I 
  • Técnico de manutenção 

Real Café

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Viana
  • Manutentor de máquina super automática de grãos de café
  • Motorista
  • Operador de utilidades
  • Soldador
  • Técnico manutenção mecânica

Picpay

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Vitória
  • Analista de negócios
  • Coordenador de relacionamento (BIZ) / comercial - PJ
  • Frontend engineer - sênior | growth hacking
  • Pessoa desenvolvedora frontend- sênior | banking tech
  • Supervisão de vendas canal digital - inside sales

ISH Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista de projetos
  • Analista de segurança da informação 
  • Chief information security officer
  • Consultor de TI 
  • Coordenador de SOC
  • Cyber defense analyst
  • Estagiário de NOC
  • Executivo de contas
  • Front-end developer
  • Técnico de microinformática

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BR Distribuidora abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,9 mil

Wine

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Vitória
  • Analista de controladoria sênior
  • Analista de segurança da informação sênior
  • Assistente fiscal
  • Auditoria interna
  • Auditor interno
  • Agente de relacionamento 
  • Desenvolvedor app
  • Desenvolvedor backend
  • Desenvolvedor front end júnior
  • Designer
  • Especialista fiscal
  • Estágio - planejamento de compras
  • QA Tester (Quality Assurance)

Will Bank

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Vitória
  • Analista de service desk 
  • Analista de tesouraria pleno
  • Supervisor de mídia performance

Unimed Sul Capixaba

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Cachoeiro de Itapemirim
  • Analista de RH
  • Assistente de suporte de TI 
  • Auxiliar de atendimento PCD
  • Auxiliar de farmácia
  • Enfermeiro
  • Estágio Enfermagem 
  • Fisioterapeuta 
  • Técnico de enfermagem

Aegea

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Serra
  • Agente de saneamento - obras e desobstrução
  • Eletricista de manutenção
  • Mecânico de manutenção
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Almoxarife

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga:
  • Técnico segurança do trabalho (Vitória)
  • Auxiliar administrativo (Vitória e Serra)
  • Auxiliar de serviços gerais (Serra)
  • Analista de crédito (Vitória)

Wakke

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Guarapari
  • Gerente de sucesso do cliente
  • Designer gráfico

Extrabom Supermercado

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vagas: 
  • Repositor (Guarapari)
  • Embalador PCD (Serra)
  • Estagiário administrativo (Serra)
  • Embalador (Serra)
  • Analista de sistemas (Serra)
  • Estagiário de sistemas (Serra)

Unilider Distribuidora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Serra
  • Analista de RH
  • Assistente administrativo de logística 
  • Assistente de controladoria
  • Estagiário de controladoria
  • Estoquista 
  • Supervisor de televendas

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Serra
  • Estagiário Engenharia de Produção
  • Estagiário Engenharia Elétrica
  • Representantes de vendas

Morar Construtora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Corretor de imóveis
  • Estágio de engenharia ou arquitetura
  • Estágio obrigatório em Engenharia Civil
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Coordenador de obras
  • Assistente financeiro/cobrança
  • Estágio em Marketing
  • Consultor de vendas (Campos dos Goytacazes - RJ)
  • Encarregado de obras
  • Coordenador de vendas (Campos dos Goytacazes - RJ)
  • Assistente técnico e relacionamento
  • Assistente de cobrança

Spassu Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Vitória
  • Human resources business partner
  • Técnico de T.I Júnior II

Engie

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Técnico de operações e manutenção (Aracruz e Piúma)
  • Supervisor de elétrica e instrumentação equipamentos (Vitoria)
  • Supervisor de manutenção de elétrica e instrumentação (Vitória)
  • Supervisor de manutenção mecânica (Vitória)
  • Supervisor de faixa de dutos (Vitória)
  • Supervisor de operações (Aracruz)
  • Supervisor de operações (Piúma)

BR Distribuidora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vaga: para Vitória 
  • Técnico(a) de química júnior

EMPRESAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Lince Humanização

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: 
  • Analista fiscal
  • Supervisor de atendimento
  • Assessor científico comercial (área hospitalar)
  • Analista de marketing
  • Analista de produção
  • Técnico de laboratório (área industrial)
  • Supervisor comercial
  • Encarregado de expedição
  • Assistente de eventos 
  • Encarregado fiscal
  • Supervisor de atendimento (laboratório de análises clínicas)
  • Recepcionista
  • Analista de marketing
  • Assessor científico comercial (análises clínicas)
  • Coordenador de marketing
  • Analista de suprimentos
  • Analista administrativo comercial
  • Analista de rh
  • Supervisor comercial
  • Desenvolvedor de negócios (sdr)
  • Assistente de departamento pessoal
  • Diretor de arte
  • Gerente comercial
  • Vendedor interno
  • Assistente técnico de serviços - pcd
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Motorista de caminhão
  • Secretária executiva bilíngue
  • Professor de educação infantil
  • Técnico em refratários
  • Consultor de vendas
  • Assistente de relacionamento
  • Assistente administrativo
  • Assistente de faturamento
  • Repositor
  • Desenvolvedor .net / java / python
  • Engenheiro eletricista sênior
  • Consultor de vendas interno
  • Analista fiscal e contábil
  • Atendente de hortifruti
  • Desenvolvedor front-end
  • Consultor de vendas de veículos
  • Técnico de laboratório (análises clínicas)

Rhopen

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Consultor de RH 
  • Promotor de vendas
  • Analista de recursos humanos
  • Assistente financeiro

Selecta

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Analista de DP 
  • Coordenador/a contábil
  • Coordenador/a fiscal
  • Auxiliar administrativo 
  • Analista de processos comerciais
  • Chef

Psicoespaço

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Analista de PCP (Colatina)
  • Analista de sistemas pleno 
  • Analista financeiro Sr 
  • Analista operacional 
  • Assistente administrativo de vendas 
  • Assistente administrativo financeiro 
  • Assistente comercial 
  • Assistente de atendimento/administrativo 
  • Assistente de chamado 
  • Assistente de departamento pessoal 
  • Assistente de marketing 
  • Assistente de RH 
  • Assistente técnico de higiene bucal 
  • Assistente/analista financeiro 
  • Atendente externo 
  • Atendimento ao cliente MQL / relacionamento 
  • Auxiliar administrativo 
  • Auxiliar de expedição 
  • Auxiliar de produção 
  • Auxiliar de serviços gerais (copeira) 
  • Biomédico/farmacêutico(a) esteta 
  • Caixa 
  • Comprador estratégico 
  • Consultor comercial 
  • Consultor de vendas 
  • Coordenador comercial - (CÓDIGO MS)
  • Coordenador(a) administrativo/financeiro 
  • Coordenador(a) de projetos (TI)
  • Coordenador(a) de RH 
  • Desenvolvedor back-end Jr 
  • Desenvolvedor front-end pleno (home office) 
  • Desenvolvedor PHP pleno (home office)
  • Desenvolvedor WEB (home office) 
  • Empregada doméstica 
  • Enfermeiro(a) e técnicos de enfermagem 
  • Especialista de instalação e serviços offshore (Engenharia)
  • Esteticista 
  • Gerente comercial 
  • Gestor de operações e Processos para eventos 
  • Operador industrial 
  • Passadeira(o) 
  • Performance digital (home office)
  • Recepcionista
  • Redator (Salvador - BA) home office
  • Supervisor de pós vendas/ concessionária
  • Supervisor de produção (Colatina)
  • Supervisor(a) operacional de lavanderia
  • Técnico de segurança do trabalho 
  • Técnico em atendimento/vendas 
  • Vendedor externo 
  • Vendedor interno 
  • Vendedor (a)

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