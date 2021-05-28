44 empresas têm vagas de emprego e estágio no ES; veja como concorrer

Empresas com atuação no Espírito Santo estão com novas vagas de emprego abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. Há ainda oportunidades para estágio e jovem aprendiz.
Ao todo, os postos de trabalho estão disponíveis em 44 companhias. Para participar das seleções, os candidatos precisam fazer o cadastro nas página de carreiras das organizações ou enviar o currículo por e-mail.
Na indústria, as chances estão na Suzano, Vale, Imetame, Brinox, Biancogrês, Argalit, Fortlev, Samarco, Real Café, Espírito Cacau, Cedisa, entre outras. Mas quem quiser trabalhar em outra área, pode concorrer às chances no comércio, em hospitais, na prestação de serviços, na tecnologia da informação, em aplicativos, por exemplo.
CONFIRA AS VAGAS
Viminas
Como se candidatar: pelo e-mail [email protected], colocando o nome da vaga no assunto.
- Vagas: para Serra
- Estagiário em Engenharia
- Mecânico em manutenção
Timenow
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
- Vagas: para Vitória
- Analista financeiro
- Assistente administrativo
Espírito Cacau
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: para Serra
- Supervisor comercial
- Analista de qualidade
- Auxiliar de estoque
- Auxiliar de PCP
Cedisa
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo.
- Vagas: para Serra
- Assistente de compras
Conexos Consultoria e Sistemas
- Vagas:
- Assistente de vendas
- Analista de performance
- Assistente de comércio exterior
- Analista de comércio exterior Pl
- Analista de faturamento Pl
- Assistente contábil/fiscal
- Assistente financeiro
- Consultor de sucesso do cliente
- Analista de relacionamento Pl
- Analista de sistemas Sr
- Desenvolvedor front end Pl/Sr
- Desenvolvedor back end Pl/Sr
- UX/UI Pl/Sr
- Analista de testes (QA) PL\SR
MMartan
- Vaga: para Vitória e Vila Velha.
- Vendedores (4)
Hospital Santa Rita
- Vagas: para Vitória
- Farmacêutico especialista (farmácia satélite Quimio/Radt)
- Farmacêutico
- Nutricionista de Produção
- Jovem Aprendiz
Rede Meridional
- Vagas:
- Cozinheiro (Cariacica)
- Copeiro (Vila Velha)
- Atendente/recepcionista (Serra/Vila Velha/Vitória/Cariacica)
Hospital Evangélico
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site, na aba Trabalhe Conosco.
- Vagas: para Vila Velha
- Técnico de enfermagem
- Técnico de enfermagem do trabalho
- Médico do trabalho
Super Atacado Preço Baixo
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo.
- Vagas: cerca de 50 para a nova loja de Cariacica, que será inaugurada no segundo semestre
- Auxiliar de loja
- Auxiliar de estoque
- Caixa
- Segurança de loja
Argalit
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo, até 6 de junho, para o e-mail: [email protected].
- Vagas:
- Estagiário de vendas
Shipp Delivery
Como se candidatar: os interessados podem se candidatar no perfil do Linkedin do app ou ou pelo e-mail: [email protected].
- Vagas: 36 para Vitória
- Estágio de onboarding
- Desenvolvedor Android
- Desenvolvedor iOS e full stack
- Inside sales
- Customer hero
- Redator publicitário
- Líder de risco e prevenção a fraudes
Findes
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro até o dia 30 de maio, no site, ir até o painel de vagas e procurar pelo número do processo seletivo.
- Vagas:
- Instrutor de educação profissional básica - automotiva (Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Baixo Guandu)
- Professor de Português (Grande Vitória)
- Instrutor de educação profissional básica – eletroeletrônica (Grande Vitória e Linhares)
- Professor de Matemática (Grande Vitória)
- Instrutor de educação profissional básica – metalmecânica (Grande Vitória e Colatina)
- Instrutor de educação profissional básica – construção civil (Baixo Guandu)
- Instrutor de educação profissional básica – pintura industrial (São Mateus)
- Instrutor de Educação Profissional Básica – Eletroeletrônica (Sistemas Elétricos)
- Instrutor de educação profissional básica – tecnologia da informação (Grande Vitória)
- Instrutor de educação profissional técnica – gestão (Colatina)
Faculdade Multivix
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas:
- Auxiliar administrativo PCD (Vitória)
- Gerente financeiro corporativo (Vitória)
Autoglass
- Vagas para Cariacica:
- Jovem Aprendiz
- Vagas para Guarapari:
- Agente de limpeza
- Agente de portaria
- Almoxarife de frota
- Auxiliar de produção
- Eletricista automotivo
- Encarregado de limpeza
- Líder de manutenção de frotas
- Oficial pleno
- Oficial polivalente
- Operador de central de segurança
- Operador de estoque
- Operador de máquinas
- Serralheiro
- Vagas para Linhares:
- Vendedor técnico
- Vaga para Serra:
- Motoristas carreteiro
- Vaga para Vila Velha:
- Agente de atendimento / televendas
- Agente de limpeza
- Agente de novos mercados - apenas para fluentes em espanhol
- Agente de portaria
- Analista de compras
- Analista de comunicação
- Analista de marketing digital
- Analista de melhoria contínua - lean
- Analista de pricing
- Analista de processo - controladoria
- Analista de projetos de TI
- Analista de recrutamento e seleção
- Analista de testes
- Analista de treinamento EAD
- Analista programador
- Assistente administrativo
- Assistente administrativo financeiro
- Assistente administrativo
- Assistente de dados - DHO
- Assistente de qualidade
- Auditor de TI
- Auxiliar administrativo
- Coordenador de obras
- Encarregado de limpeza
- Estagiário - Comunicação ou Design
- Estagiário - Contabilidade
- Estagiário - Ensino Médio
- Estagiário - Inovação e controladoria
- Estagiário - Psicologia
- Executivo de contas
- Líder de control desk
- Líder de estratégia de vendas
- Motorista operador de máquinas
- Oficial pleno (pedreiro)
- Operador de central de segurança
- Product owner
- Programador sênior
- Supervisor de call center
- Supervisor de vendas
- Técnico de refrigeração
- Técnico de sistemas
- Vagas para Vitória:
- Jovem Aprendiz - Vitória
Eco 101
- Vaga:
- Operador de pedágio (Pedro Canário, Rio Novo do Sul e São Mateus)
- Operador balança (Rio Novo do Sul)
- Analista administração de contrato (Serra)
- Operador de tráfego (Serra)
Leroy Merlin
- Vagas: todas para Vitória
- Coordenador comercial
- Estagiário de Comunicação
- Estagiário | desenho de projetos
- Gerente comercial
- Gerente de relacionamento e serviços clientes
- Operador de loja
Suzano
- Vagas para área industrial:
- Analista planejamento manutenção pl (Aracruz)
- Analista planejamento manutenção sr (Aracruz)
- Operador(a) produção conversão tissue PCD (Cachoeiro de Itapemirim)
- Consultor processos (Aracruz)
- Mecânico manutenção (Aracruz)
- Vaga para área de saúde e segurança:
- Bombeiro (Aracruz)
- Vaga para área de suprimentos:
- Almoxarife (Aracruz)
Samarco
- Vagas: para Anchieta
- Engenheiro de manutenção
Imetame
- Vagas: para Aracruz
- Analista (psicólogo)
- Analista (comunicação)
- Coordenador / encarregado (terraplanagem)
- Coordenador (manutenção de equipamentos de terraplanagem)
- Gerente (manutenção de equipamentos de terraplanagem)
- Técnico (segurança do trabalho)
- Analista (análise de dados)
- Mecânico (máquinas pesadas)
- Mecânico (eletricista automotivo)
- Motorista operador de equipamento (guindaste sobre rodas)
- Motorista operador de equipamento (carreta)
- Eletricista industrial
- Caldeireiro
- Soldador TIG e MIG
- Encarregado de tubulação
- Encanador industrial
- Mecânico (guindaste)
- Técnico (inspeção de solda N1 LP - PM)
Fortlev
- Vagas: todas para Serra
- Analista de PCM
- Analista fiscal PL
- Assistente de pessoal
- Supervisor de mercado
Vale
- Vagas: todas para Vitória
- Operadora de equipamentos de instalações – operação - porto (até 01/06)
- Assistente administrativo – saúde ocupacional - matricial (até 31/05)
- Inspetora de manutenção – manutenção - porto (até 01/06)
- Técnica eletroeletrônica – manutenção - pelotização (até 01/06)
- Analista operacional master – gestão operacional porto tubarão (até 31/05)
- Analista de planejamento operacional senior - ferrovia (até 30/05)
- Técnico eletroeletrônica – manutenção - pelotização (até 30/05)
Estaleiro Jurong
- Vagas: para Aracruz
- Analista de RH
- Técnico de comissionamento - elétrica
- Engenheiro de projetos
Brinox
- Vagas: todas para Linhares
- Abastecedor de produção
- Assistente fiscal
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Matrizeiro
- Operador de empilhadeira
- Operador de máquinas I
- Técnico de manutenção
Real Café
- Vagas: todas para Viana
- Manutentor de máquina super automática de grãos de café
- Motorista
- Operador de utilidades
- Soldador
- Técnico manutenção mecânica
Picpay
- Vagas: para Vitória
- Analista de negócios
- Coordenador de relacionamento (BIZ) / comercial - PJ
- Frontend engineer - sênior | growth hacking
- Pessoa desenvolvedora frontend- sênior | banking tech
- Supervisão de vendas canal digital - inside sales
ISH Tecnologia
- Vagas: todas para Vitória
- Analista de projetos
- Analista de segurança da informação
- Chief information security officer
- Consultor de TI
- Coordenador de SOC
- Cyber defense analyst
- Estagiário de NOC
- Executivo de contas
- Front-end developer
- Técnico de microinformática
Wine
- Vagas: para Vitória
- Analista de controladoria sênior
- Analista de segurança da informação sênior
- Assistente fiscal
- Auditoria interna
- Auditor interno
- Agente de relacionamento
- Desenvolvedor app
- Desenvolvedor backend
- Desenvolvedor front end júnior
- Designer
- Especialista fiscal
- Estágio - planejamento de compras
- QA Tester (Quality Assurance)
Will Bank
- Vagas: para Vitória
- Analista de service desk
- Analista de tesouraria pleno
- Supervisor de mídia performance
Unimed Sul Capixaba
- Vagas: para Cachoeiro de Itapemirim
- Analista de RH
- Assistente de suporte de TI
- Auxiliar de atendimento PCD
- Auxiliar de farmácia
- Enfermeiro
- Estágio Enfermagem
- Fisioterapeuta
- Técnico de enfermagem
Aegea
- Vagas: todas para Serra
- Agente de saneamento - obras e desobstrução
- Eletricista de manutenção
- Mecânico de manutenção
- Técnico de segurança do trabalho
- Almoxarife
Vix Logística
- Vaga:
- Técnico segurança do trabalho (Vitória)
- Auxiliar administrativo (Vitória e Serra)
- Auxiliar de serviços gerais (Serra)
- Analista de crédito (Vitória)
Wakke
- Vagas: para Guarapari
- Gerente de sucesso do cliente
- Designer gráfico
Extrabom Supermercado
- Vagas:
- Repositor (Guarapari)
- Embalador PCD (Serra)
- Estagiário administrativo (Serra)
- Embalador (Serra)
- Analista de sistemas (Serra)
- Estagiário de sistemas (Serra)
Unilider Distribuidora
- Vagas: todas para Serra
- Analista de RH
- Assistente administrativo de logística
- Assistente de controladoria
- Estagiário de controladoria
- Estoquista
- Supervisor de televendas
Biancogrês
- Vagas: todas para Serra
- Estagiário Engenharia de Produção
- Estagiário Engenharia Elétrica
- Representantes de vendas
Morar Construtora
- Vagas:
- Corretor de imóveis
- Estágio de engenharia ou arquitetura
- Estágio obrigatório em Engenharia Civil
- Técnico em segurança do trabalho
- Coordenador de obras
- Assistente financeiro/cobrança
- Estágio em Marketing
- Consultor de vendas (Campos dos Goytacazes - RJ)
- Encarregado de obras
- Coordenador de vendas (Campos dos Goytacazes - RJ)
- Assistente técnico e relacionamento
- Assistente de cobrança
Spassu Tecnologia
- Vagas: para Vitória
- Human resources business partner
- Técnico de T.I Júnior II
Engie
- Vagas:
- Técnico de operações e manutenção (Aracruz e Piúma)
- Supervisor de elétrica e instrumentação equipamentos (Vitoria)
- Supervisor de manutenção de elétrica e instrumentação (Vitória)
- Supervisor de manutenção mecânica (Vitória)
- Supervisor de faixa de dutos (Vitória)
- Supervisor de operações (Aracruz)
- Supervisor de operações (Piúma)
BR Distribuidora
- Vaga: para Vitória
- Técnico(a) de química júnior
EMPRESAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Lince Humanização
- Vaga:
- Analista fiscal
- Supervisor de atendimento
- Assessor científico comercial (área hospitalar)
- Analista de marketing
- Analista de produção
- Técnico de laboratório (área industrial)
- Supervisor comercial
- Encarregado de expedição
- Assistente de eventos
- Encarregado fiscal
- Supervisor de atendimento (laboratório de análises clínicas)
- Recepcionista
- Analista de marketing
- Assessor científico comercial (análises clínicas)
- Coordenador de marketing
- Analista de suprimentos
- Analista administrativo comercial
- Analista de rh
- Supervisor comercial
- Desenvolvedor de negócios (sdr)
- Assistente de departamento pessoal
- Diretor de arte
- Gerente comercial
- Vendedor interno
- Assistente técnico de serviços - pcd
- Técnico de segurança do trabalho
- Motorista de caminhão
- Secretária executiva bilíngue
- Professor de educação infantil
- Técnico em refratários
- Consultor de vendas
- Assistente de relacionamento
- Assistente administrativo
- Assistente de faturamento
- Repositor
- Desenvolvedor .net / java / python
- Engenheiro eletricista sênior
- Consultor de vendas interno
- Analista fiscal e contábil
- Atendente de hortifruti
- Desenvolvedor front-end
- Consultor de vendas de veículos
- Técnico de laboratório (análises clínicas)
Rhopen
- Vagas:
- Consultor de RH
- Promotor de vendas
- Analista de recursos humanos
- Assistente financeiro
Selecta
- Vagas:
- Analista de DP
- Coordenador/a contábil
- Coordenador/a fiscal
- Auxiliar administrativo
- Analista de processos comerciais
- Chef
Psicoespaço
- Vagas:
- Analista de PCP (Colatina)
- Analista de sistemas pleno
- Analista financeiro Sr
- Analista operacional
- Assistente administrativo de vendas
- Assistente administrativo financeiro
- Assistente comercial
- Assistente de atendimento/administrativo
- Assistente de chamado
- Assistente de departamento pessoal
- Assistente de marketing
- Assistente de RH
- Assistente técnico de higiene bucal
- Assistente/analista financeiro
- Atendente externo
- Atendimento ao cliente MQL / relacionamento
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de serviços gerais (copeira)
- Biomédico/farmacêutico(a) esteta
- Caixa
- Comprador estratégico
- Consultor comercial
- Consultor de vendas
- Coordenador comercial - (CÓDIGO MS)
- Coordenador(a) administrativo/financeiro
- Coordenador(a) de projetos (TI)
- Coordenador(a) de RH
- Desenvolvedor back-end Jr
- Desenvolvedor front-end pleno (home office)
- Desenvolvedor PHP pleno (home office)
- Desenvolvedor WEB (home office)
- Empregada doméstica
- Enfermeiro(a) e técnicos de enfermagem
- Especialista de instalação e serviços offshore (Engenharia)
- Esteticista
- Gerente comercial
- Gestor de operações e Processos para eventos
- Operador industrial
- Passadeira(o)
- Performance digital (home office)
- Recepcionista
- Redator (Salvador - BA) home office
- Supervisor de pós vendas/ concessionária
- Supervisor de produção (Colatina)
- Supervisor(a) operacional de lavanderia
- Técnico de segurança do trabalho
- Técnico em atendimento/vendas
- Vendedor externo
- Vendedor interno
- Vendedor (a)