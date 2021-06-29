44 empresas contratam para 740 vagas de emprego e estágio no ES

Oportunidades de emprego estão abertas em todo o Espírito Santo em 44 empresas dos mais diversos ramos. São 740 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Para participar das seleções, basta fazer o cadastro no site de carreira das organizações ou enviar o currículo por e-mail.
Os postos de trabalho estão disponíveis em áreas como indústria, comércio, construção civil, prestação de serviços, tecnologia e saúde. No comércio, por exemplo, há chances nos shoppings Praia da Costa e Vitória, além de lojas como Leroy Merlin, MMartan e Óticas Paris.
O profissional que procura emprego na indústria pode se candidatar nas oportunidades abertas na Vale, Real Café, Brinox, Suzano, Estaleiro Jurong e Imetame. Três grandes redes supermercadistas anunciaram a contratação de novos colaboradores, como é o caso do Carone (167 vagas), Grupo Big (4) e Extrabom (60). Confira a lista completa abaixo.
CONFIRA AS VAGAS
Rede Gazeta
- Vagas: 5
- Analista de desenvolvimento comercial (Vitória)
- Analista de recursos humanos pleno (Vitória)
- Analista desenvolvedor (Vitória)
- Analista financeiro (Vitória)
- Comunicação (locutor) (Cachoeiro de Itapemirim)
Imarcal
- Vagas: 3 para Vargem Alta
- Mecânico de manutenção (1)
- Ensacador (2)
MotoVix Honda - Grupo Nanuque
Como se candidatar: os interessados podem enviar currículo até o dia 30 de junho para o e-mail: [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas: 15
- Vendedores
- Mecânico
- Auxiliar de serviços gerais
- Motorista
Grupo Big
- Vagas: 4 para Vitória
- Agente de cartões e serviços
- Auxiliar de perecíveis
- Supervisor de cartões e serviços
- Gerente de loja
Supermercado Carone
- Vagas: 167
- Fiscal de controle patrimonial
- Repositor
- Operador de empilhadeira
- Auxiliar de pizzaiolo
- Analista de TI
- Coordenador de e-commerce
- Açougueiro
- Auxiliar de produção
- Balconista
- Ajudante de recebimento de mercadoria
- Operador de atacarejo
- Padeiro
- Analista de qualidade
Extrabom Supermercado
- Vagas: 60
- Operador de frios
- Recepcionista de estacionamento
- Auxiliar de serviços gerais
- Açougueiro
- Embalador PCD
- Repositor
- Operador de caixa
- Assistente de inventário
Dinastia da Barba Barbearia
Como se candidatar: os interessados enviar currículo para [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas: 3
- Recepcionista (1 para Vitória e 2 para Vila Velha)
Faculdade Multivix
Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail: [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas: 4
- Auxiliar contábil (Vitória)
- Analista contábil (Vitória)
- Assistente financeiro (Serra)
- Técnico em informática - temporário (Vitória)
Shipp
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no perfil do Linkedin da empresa
- Vagas: 7
- Customer hero
- Estagiário financeiro
- Account manager
- Analista de prevenção à fraude
- Analista de CRM
- Analista de talent
- Estágio de onboarding
Timenow Consultoria e Gestão de Projetos
- Vagas: 3 para Vitória
- Analista contábil
- Analista financeiro
- Estágio de Faturamento e Medição
Óticas Paris
- Vagas: 20
- Atendentes de clientes (caixa)
- Consultores ópticos
MRV
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no Sine da Serra. As contratações vão ocorrer no segundo semestre.
- Vagas: 80 para Serra
- Serventes
- Pedreiros
- Carpinteiros
- Pintores
Aeroporto de Vitória
- Vagas: 1 para Vitória
- Assistente pátio
Morar Construtora
Como se candidatar: os interessados devem entregar o currículo em uma das obras da construtora.
- Vagas: 27
- Pedreiro (14 para as obras de Serra e 6 para Vila Velha)
- Armador (1) (Serra)
- Carpinteiro (2) (Serra)
- Encarregado de obras (2) (Serra)
- Almoxarife (1) (Serra)
- Apontador (1) (Serra)
Shopping Praia da Costa
Como se candidatar: o candidato deve deixar currículo nas lojas ou na administração do centro de compras
- Vagas: 100 para Vila Velha
- As vagas de emprego abertas são resultado das novas lojas estão chegando ao shopping e também da retomada gradual do funcionamento do comércio.
- Vendedor
- Estoquista
- Caixa
Shopping Vitória
- Vagas: 7
- Magia do Mar (1 para estoquista)
- Zeffa (1 para vendedora)
- Risotto Mix (1 para auxiliar de cozinha)
- Pili’s Secret (3 para vendedora)
- Vitrage (1 para vendedora)
Autoglass
- Vagas: 50
- Vagas para Cachoeiro de Itapemirim:
- Operador de estoque
- Vagas para Linhares:
- Vendedor técnico
- Vagas para Guarapari:
- Agente de limpeza
- Agente de portaria
- Almoxarife de frota
- Auxiliar administrativo de logística
- Auxiliar de serralheiro - vulcano
- Auxiliar operador de estoque
- Eletricista automotivo - carretas
- Encarregado de limpeza
- Oficial polivalente
- Operador de central de segurança
- Operador de estoque
- Operador de máquinas
- Vagas para Vila Velha:
- Agente de limpeza
- Analista de compras
- Analista de comunicação
- Analista de dados
- Analista de distribuição
- Analista de gestão de terceiros
- Analista de marketing digital
- Analista de melhoria contínua - Lean
- Analista de processos
- Analista de projetos de TI
- Analista de recrutamento e seleção
- Analista de soluções tecnológicas
- Analista de suporte II
- Analista de suprimentos
- Analista de testes
- Analista de treinamento EAD
- Analista melhoria continua
- Assistente administrativo
- Assistente de dados o
- Auxiliar administrativo
- Comprador
- Coordenador de vendas
- Desenvolvedor full stack
- Desenvolvedor sistema sênior
- Estagiário - Administração
- Estagiário - Comunicação ou Design
- Estagiário - Contabilidade
- Estagiário - Produção Gráfica e Comunicação Visual
- Estagiário - Psicologia
- Estagiário - Técnico em Informática
- Líder de control desk
- Líder de estratégia de vendas
- Motorista operador de máquinas
- Técnico de suporte TI
- Vaga para Vitória:
- Jovem Aprendiz
Eco 101
Como se inscrever: os interessados podem se cadastrar no site.
- Vaga: 1 para Serra
- Analista de planejamento financeiro
Leroy Merlin
- Vagas: 2 para Vitória
- Operador de logística full time
- Vendedor de projetos
Picpay
- Vagas: 4 para Vitória
- Coordenador de relacionamento
- DevOps - pleno | NOC
- Frontend engineer - sênior | growth hacking
- Pessoa desenvolvedora frontend- sênior | banking tech
Spassu
- Vagas: 4 para Vitória
- Human resources business partner
- Scrum master
- Técnico de TI
- Técnico de T.I Júnior II
Wakke
- Vaga: 1 para Guarapari
- Desenvolvedor
ISH Tecnologia
- Vagas: 21 para Vitória
- Analista de planejamento e orçamento
- Analista de segurança da informação
- Analista de suporte (resposta a incidentes e solicitações)
- Arquiteto de soluções
- Backend developer (Python)
- Consultor de TI (cibersegurança)
- Consultor de TI (compliance)
- Cyber defense analyst (gestão de vulnerabilidade)
- Cyber defense analyst (managed detection)
- Cyber defense analyst (OSINT)
- Cyber defense infrastructure support specialist (Network Security)
- DevOps (Azure)
- Engenheiro de software
- Especialista de redes
- Especialista de service now
- Estagiário de NOC
- Estagiário de projetos
- Executivo de contas
- Front-end developer (Javascript)
- Front-end developer (React, Angular ou Vue.JS)
- Front-end developer (vue.JS e Angular)
- IT Recruiter
- Threat hunting analyst (OSINT)
Wine
- Vagas: para Vitória
- Assistente de planejamento financeiro
- Auditoria interna
- Agente de relacionamento
- Desenvolvedor app
- Desenvolvedor backend
- Desenvolvedor back end
- Desenvolvedor front end junior
- Designer
- Especialista fiscal
- Estágio - Planejamento de Compras
- QA Tester (Quality Assurance)
Unimed Sul Capixaba
Como se candidatar: os interessados devem se cadastrar no site.
- Vagas: 11 para Cachoeiro de Itapemirim
- Assistente de suporte de TI I
- Auxiliar de atendimento PCD
- Estagiário de atendimento
- Estagiário em administração de pessoal
- Estagiário Técnico de Enfermagem
- Enfermeiro
- Estágio Enfermagem
- Fisioterapeuta
- Técnico de enfermagem
- Estagiário Técnico em Análises Clínicas
- Fonoaudiólogo
Linhares Medical Center
- Vaga: 1 para Linhares
- Analista de TI
Hospital Santa Rita
- Vagas: 7 para Vitória
- Pintor de fachada
- Auxiliar de apoio administrativo - temporário
- Auxiliar de farmácia - PCD
- Técnico de Enfermagem
- Enfermeiro especialista em oncologia
- Estágio Psicologia (setor R&S)
- Farmacêutico especialista
Farmácia Pague Menos
- Vagas: 7
- Atendente de farmácia (Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vitória)
- Auxiliar de loja PCD (Vitória)
- Farmacêutico (Vila Velha)
Benevix
- Vagas: 3
- Assistente de cadastro (Vila Velha)
- Consultor comercial (Vitória)
- Supervisor comercial (Vitória)
GTS Contabilidade
- Vaga: 1 para Vitória
- Assistente fiscal
MMartan
- Vagas: 2 para a loja de Vila Velha
- Vendedor
Conexos Consultoria e Sistemas
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículos deve ser para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 3 para Vitória
- Consultor de implantação Pl (Comex)
- Analista suporte técnico Pl (Comex)
- Desenvolvedor front end Pl/Sr (AngularJS)
Aegea
- Vaga: 1 para Vila Velha
- Técnico de segurança do trabalho
Vix Logística
- Vagas: 3
- Assistente administrativo (Serra)
- Auxiliar de operações (Vitória)
- Mecânico (Serra)
Águia Branca
- Vagas: 6
- Agente de vendas (Linhares)
- Operador de encomendas (Vitória)
- Analista de promoção e eventos (Cariacica)
- Analista de imprensa e estratégias institucionais (Cariacica)
- Estágio em Administração (Cariacica)
- Analista de estratégia de marketing digital (Cariacica)
Biancogrês
- Vagas: 24 para Serra
- Estagiário Engenharia Elétrica (1)
- Operador industrial (20)
- Operador de empilhadeira (3)
BR Distribuidora
- Vagas: 1 para Vitória
- Operador
Suzano
- Vagas: 6
- Operador(a) produção conversão tissue (Cachoeiro de Itapemirim)
- Tecnico logistica florestal I (Aracruz)
- Consultor processos (Aracruz)
- Operador embaladeira tissue (Cachoeiro de Itapemirim)
- Analista automação jr (Aracruz)
- Técnico manutenção mecânica I (Cachoeiro de Itapemirim)
Imetame
- Vagas: 23 para Aracruz
- Inspetor de pintura
- Inspetor de solda escalador LP/PM (offshore)
- Supervisor escalador (pintura - offshore)
- Supervisor escalador (caldeiraria - offshore)
- Caldeireiro escalador (offshore)
- Eletricista (offshore)
- Soldador escalador (offshore)
- Analista (planejamento)
- Especialista / coordenação (sonda de perfuração)
- Inspetor de solda LP/PM/US 2 (offshore)
- Analista (psicólogo)
- Analista (comunicação)
- Coordenador / encarregado (terraplanagem)
- Coordenador (manutenção de equipamentos: terraplanagem)
- Gerente (manutenção de equipamentos: terraplanagem)
- Mecânico (máquinas pesadas)
- Mecânico (eletricista automotivo)
- Motorista operador de equipamento (carreta)
- Soldador TIG/MIG/ER (offshore)
- Eletricista industrial
- Soldador TIG/MIG
- Mecânico (guindaste)
- Técnico (inspeção de solda N1 LP - PM)
Fortlev
- Vagas: 2 para Serra
- Analista de roteirização
- Analista fiscal PL
Vale
- Vagas: 5 para Vitória
- Gerente de manutenção de embarque porto – gerência geral de manutenção – porto (1 vaga até 5/07)
- Analista de recursos humanos master – business partner – ferrovia (1 até 5/07)
- Gerente de engenharia porto sudeste – engenharia – corporativo (1 até 29/06)
- Engenheiro master – prevenção, preparação e resposta a emergência – usina e pelotização (1 até 01/07)
- Soldadora (1 até 30/06)
Estaleiro Jurong
- Vagas: 10 para Aracruz
- Especialista de contrato
- Soldador TIG / ER - temporário
- Técnico em elétrica
- Analista de comunicação
- Engenheiro de comissionamento
- Médico do trabalho
- Técnico de instrumentação
- Técnico em mecânica
- Engenheiro de projetos de estrutura naval
- Técnico de comissionamento - Elétrica
Brinox
- Vagas: 21 para Linhares
- Abastecedor de produção
- Analista de métodos e processos pleno
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de serviços gerais
- Matrizeiro
- Operador de máquinas I
- Técnico de manutenção I
Real Café
- Vagas: 5 para Viana
- Almoxarife
- Analista de recebimento fiscal Jr
- Estoquista
- Operador de utilidades
- Soldador