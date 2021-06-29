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Vários níveis

44 empresas contratam para 740 vagas de emprego e estágio no ES

Oportunidades estão disponíveis para trabalhar na indústria, no comércio, na construção civil, na prestação de serviços, na área de tecnologia, entre outras áreas; veja como concorrer

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 13:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jun 2021 às 13:18
Data: 06/01/2020 - ES - Vtória - Empresa Leroy Merlin no bairro de Goiabeiras - Foto: Carlos Alberto Silva
Leroy Merlin tem oportunidades de trabalho em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Oportunidades de emprego estão abertas em todo o Espírito Santo em 44 empresas dos mais diversos ramos. São 740 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Para participar das seleções, basta fazer o cadastro no site de carreira das organizações ou enviar o currículo por e-mail. 
Os postos de trabalho estão disponíveis em áreas como indústria, comércio, construção civil, prestação de serviços, tecnologia e saúde. No comércio, por exemplo, há chances nos shoppings Praia da Costa e Vitória, além de lojas como Leroy Merlin, MMartan e Óticas Paris. 
O profissional que procura emprego na indústria pode se candidatar nas oportunidades abertas na Vale, Real Café, Brinox, Suzano, Estaleiro Jurong e Imetame. Três grandes redes supermercadistas anunciaram a contratação de novos colaboradores, como é o caso do Carone (167 vagas), Grupo Big (4) e Extrabom (60). Confira a lista completa abaixo. 

CONFIRA AS VAGAS

Rede Gazeta

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 5
  • Analista de desenvolvimento comercial (Vitória)
  • Analista de recursos humanos pleno (Vitória)
  • Analista desenvolvedor (Vitória)
  • Analista financeiro (Vitória)
  • Comunicação (locutor) (Cachoeiro de Itapemirim)

Imarcal

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 3 para Vargem Alta
  • Mecânico de manutenção (1)
  • Ensacador (2)

MotoVix Honda - Grupo Nanuque

Como se candidatar: os interessados podem enviar currículo até o dia 30 de junho para o e-mail: [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.
  • Vagas: 15
  • Vendedores
  • Mecânico
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Motorista 

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Grupo Big 

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 4 para Vitória
  • Agente de cartões e serviços
  • Auxiliar de perecíveis
  • Supervisor de cartões e serviços
  • Gerente de loja

Supermercado Carone

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 167 
  • Fiscal de controle patrimonial
  • Repositor
  • Operador de empilhadeira
  • Auxiliar de pizzaiolo
  • Analista de TI
  • Coordenador de e-commerce
  • Açougueiro
  • Auxiliar de produção
  • Balconista
  • Ajudante de recebimento de mercadoria
  • Operador de atacarejo
  • Padeiro
  • Analista de qualidade

Extrabom Supermercado

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 60
  • Operador de frios
  • Recepcionista de estacionamento
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Açougueiro
  • Embalador PCD
  • Repositor
  • Operador de caixa
  • Assistente de inventário

Dinastia da Barba Barbearia

Como se candidatar: os interessados enviar currículo para [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.
  • Vagas: 3
  • Recepcionista (1 para Vitória e 2 para Vila Velha)

Faculdade Multivix

Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail: [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.
  • Vagas:
  • Auxiliar contábil (Vitória)
  • Analista contábil (Vitória)
  • Assistente financeiro (Serra)
  • Técnico em informática - temporário (Vitória)

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Sines do ES têm 1.717 oportunidades de emprego e estágio

Shipp

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no perfil do Linkedin da empresa 
  • Vagas: 7
  • Customer hero
  • Estagiário financeiro
  • Account manager
  • Analista de prevenção à fraude
  • Analista de CRM
  • Analista de talent
  • Estágio de onboarding

Timenow Consultoria e Gestão de Projetos

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 3 para Vitória
  • Analista contábil
  • Analista financeiro
  • Estágio de Faturamento e Medição

Óticas Paris

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 20
  • Atendentes de clientes (caixa)
  • Consultores ópticos

MRV

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no Sine da Serra. As contratações vão ocorrer no segundo semestre.
  • Vagas: 80 para Serra
  • Serventes
  • Pedreiros
  • Carpinteiros 
  • Pintores

Aeroporto de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 1 para Vitória
  • Assistente pátio 

Morar Construtora

Como se candidatar: os interessados devem entregar o currículo em uma das obras da construtora.
  • Vagas: 27
  • Pedreiro (14 para as obras de Serra e 6 para Vila Velha)
  • Armador (1) (Serra)
  • Carpinteiro (2) (Serra)
  • Encarregado de obras (2) (Serra)
  • Almoxarife (1) (Serra)
  • Apontador (1) (Serra)

Shopping Praia da Costa

Como se candidatar: o candidato deve deixar currículo nas lojas ou na administração do centro de compras
  • Vagas: 100 para Vila Velha
  • As vagas de emprego abertas são resultado das novas lojas estão chegando ao shopping e também da retomada gradual do funcionamento do comércio. 
  • Vendedor
  • Estoquista
  • Caixa

Shopping Vitória

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 7
  • Magia do Mar (1 para estoquista)
  • Zeffa (1 para vendedora)
  • Risotto Mix (1 para auxiliar de cozinha)
  • Pili’s Secret (3 para vendedora)
  • Vitrage (1 para vendedora)

Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 50
  • Vagas para Cachoeiro de Itapemirim:
  • Operador de estoque
  • Vagas para Linhares:
  • Vendedor técnico
  • Vagas para Guarapari:
  • Agente de limpeza
  • Agente de portaria
  • Almoxarife de frota
  • Auxiliar administrativo de logística 
  • Auxiliar de serralheiro - vulcano
  • Auxiliar operador de estoque
  • Eletricista automotivo - carretas
  • Encarregado de limpeza
  • Oficial polivalente
  • Operador de central de segurança
  • Operador de estoque
  • Operador de máquinas
  • Vagas para Vila Velha:
  • Agente de limpeza
  • Analista de compras 
  • Analista de comunicação 
  • Analista de dados 
  • Analista de distribuição
  • Analista de gestão de terceiros
  • Analista de marketing digital
  • Analista de melhoria contínua - Lean
  • Analista de processos
  • Analista de projetos de TI
  • Analista de recrutamento e seleção
  • Analista de soluções tecnológicas
  • Analista de suporte II
  • Analista de suprimentos
  • Analista de testes
  • Analista de treinamento EAD
  • Analista melhoria continua 
  • Assistente administrativo
  • Assistente de dados o
  • Auxiliar administrativo
  • Comprador
  • Coordenador de vendas
  • Desenvolvedor full stack
  • Desenvolvedor sistema sênior
  • Estagiário - Administração
  • Estagiário - Comunicação ou Design
  • Estagiário - Contabilidade
  • Estagiário - Produção Gráfica e Comunicação Visual
  • Estagiário - Psicologia
  • Estagiário - Técnico em Informática
  • Líder de control desk
  • Líder de estratégia de vendas
  • Motorista operador de máquinas
  • Técnico de suporte TI
  • Vaga para Vitória:
  • Jovem Aprendiz 

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Eco 101

Como se inscrever: os interessados podem se cadastrar no site.
  • Vaga: 1 para Serra
  • Analista de planejamento financeiro

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 2 para Vitória
  • Operador de logística full time
  • Vendedor de projetos

Picpay

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 4 para Vitória
  • Coordenador de relacionamento 
  • DevOps - pleno | NOC
  • Frontend engineer - sênior | growth hacking
  • Pessoa desenvolvedora frontend- sênior | banking tech

Spassu

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 4 para Vitória
  • Human resources business partner
  • Scrum master
  • Técnico de TI
  • Técnico de T.I Júnior II

Wakke

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vaga: 1 para Guarapari
  • Desenvolvedor

ISH Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 21 para Vitória
  • Analista de planejamento e orçamento
  • Analista de segurança da informação
  • Analista de suporte (resposta a incidentes e solicitações)
  • Arquiteto de soluções
  • Backend developer (Python)
  • Consultor de TI (cibersegurança)
  • Consultor de TI (compliance)
  • Cyber defense analyst (gestão de vulnerabilidade)
  • Cyber defense analyst (managed detection)
  • Cyber defense analyst (OSINT)
  • Cyber defense infrastructure support specialist (Network Security)
  • DevOps (Azure)
  • Engenheiro de software
  • Especialista de redes
  • Especialista de service now
  • Estagiário de NOC
  • Estagiário de projetos
  • Executivo de contas
  • Front-end developer (Javascript)
  • Front-end developer (React, Angular ou Vue.JS)
  • Front-end developer (vue.JS e Angular)
  • IT Recruiter
  • Threat hunting analyst (OSINT)

Wine

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: para Vitória
  • Assistente de planejamento financeiro
  • Auditoria interna
  • Agente de relacionamento 
  • Desenvolvedor app
  • Desenvolvedor backend
  • Desenvolvedor back end
  • Desenvolvedor front end junior
  • Designer
  • Especialista fiscal
  • Estágio - Planejamento de Compras
  • QA Tester (Quality Assurance)

Unimed Sul Capixaba

Como se candidatar: os interessados devem se cadastrar no site. 
  • Vagas: 11 para Cachoeiro de Itapemirim
  • Assistente de suporte de TI I
  • Auxiliar de atendimento PCD
  • Estagiário de atendimento
  • Estagiário em administração de pessoal
  • Estagiário Técnico de Enfermagem
  • Enfermeiro
  • Estágio Enfermagem 
  • Fisioterapeuta
  • Técnico de enfermagem
  • Estagiário Técnico em Análises Clínicas
  • Fonoaudiólogo

Linhares Medical Center

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vaga: 1 para Linhares
  • Analista de TI

Hospital Santa Rita

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 7 para Vitória
  • Pintor de fachada
  • Auxiliar de apoio administrativo - temporário
  • Auxiliar de farmácia - PCD
  • Técnico de Enfermagem 
  • Enfermeiro especialista em oncologia
  • Estágio Psicologia (setor R&S)
  • Farmacêutico especialista

Farmácia Pague Menos

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 7
  • Atendente de farmácia (Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vitória)
  • Auxiliar de loja PCD (Vitória)
  • Farmacêutico (Vila Velha)

Benevix

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 3
  • Assistente de cadastro (Vila Velha)
  • Consultor comercial (Vitória)
  • Supervisor comercial (Vitória)

GTS Contabilidade

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vaga: 1 para Vitória
  • Assistente fiscal

MMartan

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 2 para a loja de Vila Velha
  • Vendedor

Conexos Consultoria e Sistemas

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículos deve ser para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 3 para Vitória
  • Consultor de implantação Pl (Comex)
  • Analista suporte técnico Pl (Comex)  
  • Desenvolvedor front end Pl/Sr (AngularJS)

Aegea

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: 1 para Vila Velha
  • Técnico de segurança do trabalho

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 3
  • Assistente administrativo (Serra)
  • Auxiliar de operações (Vitória)
  • Mecânico (Serra)

Águia Branca

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 6
  • Agente de vendas (Linhares)
  • Operador de encomendas (Vitória)
  • Analista de promoção e eventos (Cariacica)
  • Analista de imprensa e estratégias institucionais (Cariacica)
  • Estágio em Administração (Cariacica)
  • Analista de estratégia de marketing digital (Cariacica)

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 24 para Serra
  • Estagiário Engenharia Elétrica (1)
  • Operador industrial (20)
  • Operador de empilhadeira (3)

BR Distribuidora

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 1 para Vitória
  • Operador

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 6
  • Operador(a) produção conversão tissue (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Tecnico logistica florestal I (Aracruz)
  • Consultor processos (Aracruz)
  • Operador embaladeira tissue (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Analista automação jr (Aracruz)
  • Técnico manutenção mecânica I (Cachoeiro de Itapemirim)

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 23 para Aracruz
  • Inspetor de pintura
  • Inspetor de solda escalador LP/PM (offshore)
  • Supervisor escalador (pintura - offshore)
  • Supervisor escalador (caldeiraria - offshore)
  • Caldeireiro escalador (offshore)
  • Eletricista (offshore)
  • Soldador escalador (offshore)
  • Analista (planejamento)
  • Especialista / coordenação (sonda de perfuração)
  • Inspetor de solda LP/PM/US 2 (offshore)
  • Analista (psicólogo)
  • Analista (comunicação)
  • Coordenador / encarregado (terraplanagem)
  • Coordenador (manutenção de equipamentos: terraplanagem)
  • Gerente (manutenção de equipamentos: terraplanagem)
  • Mecânico (máquinas pesadas)
  • Mecânico (eletricista automotivo)
  • Motorista operador de equipamento (carreta)
  • Soldador TIG/MIG/ER (offshore)
  • Eletricista industrial
  • Soldador TIG/MIG
  • Mecânico (guindaste)
  • Técnico (inspeção de solda N1 LP - PM)

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 2 para Serra
  • Analista de roteirização
  • Analista fiscal PL

Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 5 para Vitória
  • Gerente de manutenção de embarque porto – gerência geral de manutenção – porto (1 vaga até 5/07)
  • Analista de recursos humanos master – business partner – ferrovia (1 até 5/07)
  • Gerente de engenharia porto sudeste – engenharia – corporativo (1 até 29/06)
  • Engenheiro master – prevenção, preparação e resposta a emergência – usina e pelotização (1 até 01/07)
  • Soldadora (1 até 30/06)

Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 10 para Aracruz
  • Especialista de contrato
  • Soldador TIG / ER - temporário
  • Técnico em elétrica
  • Analista de comunicação
  • Engenheiro de comissionamento
  • Médico do trabalho
  • Técnico de instrumentação
  • Técnico em mecânica
  • Engenheiro de projetos de estrutura naval
  • Técnico de comissionamento - Elétrica

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 21 para Linhares
  • Abastecedor de produção 
  • Analista de métodos e processos pleno
  • Auxiliar de logística
  • Auxiliar de produção
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Matrizeiro
  • Operador de máquinas I
  • Técnico de manutenção I 

Real Café

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 5 para Viana
  • Almoxarife
  • Analista de recebimento fiscal Jr
  • Estoquista
  • Operador de utilidades
  • Soldador

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