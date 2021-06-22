43 empresas abrem oportunidades de emprego e estágio no ES

Quem está à procura de emprego ou estágio deve ficar atento às oportunidades disponíveis em 43 empresas que atuam no Espírito Santo. Os postos de trabalho são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade nas áreas de tecnologia, saúde, construção civil, comércio, prestação de serviços, indústria, entre outras.
Em Aracruz, o Estaleiro Jurong está com oportunidades abertas soldador temporário. Há ainda chances para técnico de instrumentação, técnico mecânico, médico do trabalho, entre outras.
Também estão contratando novos colaboradores organizações como Suzano, Buaiz Alimentos, Vale, Fortlev, Nestlé, Brinox. A Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) está com oito vagas de emprego abertas para atuar na sede da instituição, em Vitória, ou nas unidades Sesi e Senai, localizadas nas cidades da Grande Vitória, Ibiraçu e São Mateus.
O comércio também começa a semana com muitas contratações, a maioria delas para os shoppings da Grande Vitória. Algumas empresas também estão com oportunidades para Jovem Aprendiz, como é a o caso da Log-In, que administra do TVV, e a Autoglass.
CONFIRA A LISTA COMPLETA DE VAGAS
Rede Gazeta
Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no site.
- Vagas:
- Analista de desenvolvimento comercial (Vitória)
- Analista de recursos humanos pleno (Vitória)
- Analista desenvolvedor (Vitória)
- Analista financeiro (Vitória)
- Comunicador (locutor) - Cachoeiro de Itapemirim
Shopping Praia da Costa
Como se candidatar: os interessados devem deixar o currículo nas lojas ou na administração do centro de compras.
- Vagas: 100
- As oportunidades estarão disponíveis em novas lojas como Puket, Track & Field e Live, além dos estabelecimentos já estão em funcionamento.
Boulevard Shopping
Como se candidatar: os interessados devem entregar o currículo diretamente nas lojas, com exceção das vagas do Extrabom, cujo o cadastro deve ser feito no site.
- Vagas: para Vila Velha
- Mc Donalds: 2 para atendente
- Extrabom: cadastro de reserva
- Constance: 2
- Chilli Beans: 1 para vendedor
- Alma Taba: 2
- Fuel: 1 para vendedor
- Los Sports: 2 para vendedor
- Baggagio: 1 para vendedor
Shopping Vitória
Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no site do shopping.
- Vagas: para Vitória
- Risotto Mix: 1 para auxiliar de cozinha
- Pili's Secret: 3 para vendedora
- Vitrage: 1 para vendedora
- Magia do Mar: 1 para vendedora
C&A
- Vagas: para Serra
- Operador de vendas
- Fiscal de loja
O Boticário - Grupo Laranjeiras
- Vagas: para Serra
- Consultor de vendas (4)
Rodosol
- Vagas: para Vitória
- Arrecadador PCD (2)
- Encarregado de equipe (1)
- Operador de vendas - Intermitente
- Arrecadador (1 temporária)
Findes
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site, ir até o painel de vagas e procurar pelo número do processo seletivo.
- Vagas: 8 para atuar na sede da Federação, em Vitória, ou nas unidades Sesi e Senai, localizadas nas cidades da Grande Vitória, Ibiraçu e São Mateus.
- Assistente Administrativo (Secretaria Escolar) - até 22/06
- Instrutor de Educação Profissional Básica – Eletroeletrônica (Sistemas Elétricos) Contrato Intermitente (até 27/06)
- Professor de Inglês (até 27/06)
- Analista de TI Pleno – foco em BI (até 27/06)
- Instrutor de Educação Profissional Básica – Metalmecânica (Mecânico de Máquina de Costura) Intermitente (até 27/06)
- Arquiteto sênior (até 27/06)
- Instrutor de Educação Profissional Básica – Vestuário - Contrato Intermitente (até 27/06)
- Técnico de suporte de TI (até 27/06)
Buaiz Alimentos
- Vagas: para Vitória
- Supervisor contábil (1)
- Ajudante de produção PCD (1)
- Estágio em administração de pessoal (1)
Aeroporto de Vitória
- Vaga: para Vitória
- Assistente de pátio
Estaleiro Jurong
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site ou no endereço eletrônico ou ainda pelo e-mail: [email protected].
- Vagas: todas para Aracruz
- Soldador tig/er (temporário 6 meses)
- Técnico de instrumentação
- Técnico de comissionamento (elétrica)
- Analista de comunicação
- Técnico em mecânica
- Médico do trabalho
- Engenheiro de projetos de estrutura naval
- Técnico em elétrica
Marca Ambiental
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo até 23 de junho para o e-mail: [email protected], com o nome da vaga no campo do assunto.
- Vagas: para Cariacica
- Operador de máquina pesada
- Vaga na área de TI
Autoglass
- Vagas para Cachoeiro de Itapemirim:
- Operador de estoque
- Vagas em Guarapari:
- Agente de limpeza
- Agente de portaria
- Almoxarife de frota
- Auxiliar de serralheiro
- Encarregado de limpeza
- Oficial polivalente
- Operador de central de segurança
- Vagas para Linhares:
- Vendedor técnico
- Vagas para Serra:
- Motoristas carreteiro
- Vagas para Vila Velha:
- Agente de limpeza
- Analista de compras
- Analista de comunicação - relacionamento com mercado
- Analista de dados - célula de operações e logística
- Analista de distribuição
- Analista de marketing digital
- Analista de melhoria contínua - lean
- Analista de processos
- Analista de projetos de TI
- Analista de recrutamento e seleção
- Analista de suporte II
- Analista de suprimentos
- Analista de testes
- Analista de treinamento EAD
- Analista melhoria contínua - engenharia
- Assistente administrativo - faturamento
- Assistente administrativo financeiro (PowerUser)
- Assistente administrativo - rastreamento de carretas
- Assistente de dados - DHO
- Autoplay - Programa de Estágio - TI
- Auxiliar administrativo
- Comprador
- Coordenador de obras
- Coordenador de vendas
- Desenvolvedor full stack
- Desenvolvedor sistema sênior
- Estagiário - Administração
- Estagiário - Comunicação ou Design
- Estagiário - Contabilidade
- Estagiário - Produção Gráfica e Comunicação Visual
- Estagiário - Psicologia
- Estagiário - Técnico em Informática
- Líder de control desk
- Líder de estratégia de vendas
- Motorista operador de máquinas
- Programa de Estágio - futuros líderes
- Técnico de sistemas
- Técnico de suporte TI
- Vagas para Vitória:
- Jovem Aprendiz
Leroy Merlin
- Vagas: para Vitória
- Operador de logística | full time
- Operador de loja
- Vendedor de projetos
Suzano
- Vagas:
- Estágio técnico 2º ciclo (Cachoeiro de Itapemirim)
- Mecânico (a) – manutenção máquinas florestais (Aracruz)
- Consultor processos (Aracruz)
Imetame
- Vagas: para Aracruz
- Soldador escalador (offshore)
- Analista (planejamento)
- Especialista / coordenação (sonda de perfuração)
- Inspetor de solda LP/PM/US 2 (offshore)
- Analista (psicólogo)
- Analista (comunicação)
- Coordenador / encarregado (terraplanagem)
- Coordenador (manutenção de equipamentos: terraplanagem)
- Gerente (manutenção de equipamentos: terraplanagem)
- Mecânico (máquinas pesadas)
- Mecânico (eletricista automotivo)
- Motorista operador de equipamento (carreta)
- Eletricista industrial
- Soldador TIG e MIG
- Mecânico (guindaste)
- Técnico (inspeção de solda N1 LP - PM)
Fortlev
- Vagas: para Serra
- Analista de planejamento e controle de produção
- Analista de roteirização
- Analista fiscal PL
Vale
- Vagas: para Vitória
- Engenheiro (até 22/06)
- Engenheiro sênior- facilities manutenção predial de vias tubarão – Estrada de Ferro Vitória Minas – corporativo (até 25/06)
- Inspetor(a) de manutenção especializado(a) – manutenção– porto
- Técnico(a) especializado(a) em manutenção – manutenção - ferrovia (até 25/06)
Nestlé
- Vaga: para Vila Velha
- Estágio comunicação corporativa
Brinox
- Vagas: para Linhares
- Abastecedor de produção
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de serviços gerais
- Matrizeiro
- Operador de máquinas
Realcafé
- Vagas: para Viana
- Almoxarife
- Analista de recebimento fiscal Jr
- Estoquista
- Operador de utilidades
- Soldador
Viminas
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas: para Serra
- Analista de sistemas
Picpay
- Vagas: para Vitória
- Analista de relacionamento II | alto impacto
- Coordenador de relacionamento (BIZ) / comercial - PJ
- DevOps - pleno | NOC
- Frontend engineer - sênior | growth hacking
- Pessoa desenvolvedora frontend - sênior | banking tech
- Support analyst - júnior | TI Corp
Shipp
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no perfil do Linkedin.
- Vagas: para Vitória
- Customer hero
- Analista de prevenção à fraude
- Analista de CRM
- Analista de talent
- CMO - diretor de Growth Marketing
- Estágio de Onboarding
ISH Tecnologia
- Vagas: para Vitória
- Analista de planejamento e orçamento
- Analista de segurança da informação
- Analista de suporte (resposta a incidentes e solicitações)
- Arquiteto de soluções
- Backend developer (python)
- Consultor de TI (cibersegurança)
- Consultor de TI (compliance)
- Coordenador de SOC
- Cyber defense analyst (gestão de vulnerabilidade)
- Cyber defense analyst (managed detection)
- Cyber defense analyst (osint)
- Cyber defense infrastructure support specialist (network security)
- DevOps (azure)
- Engenheiro de software
- Especialista de redes
- Estagiário de NOC
- Executivo de contas
- Front-end developer (Javascript)
- Front-end developer (React, Angular ou Vue.JS)
- Front-end developer (vue.JS e Angular)
- IT recruiter
- Threat hunting analyst (OSINT)
Wine
- Vagas: para Vitória
- Assistente de planejamento financeiro
- Auditoria interna
- Agente de relacionamento
- Desenvolvedor app
- Desenvolvedor backend
- Desenvolvedor front end júnior
- Designer
- Especialista fiscal
- Estágio - Planejamento de Compras
- QA tester (quality assurance)
Aegea
- Vagas: para Grande Vitória
- Agente de saneamento
Vix logística
- Vagas:
- Arquiteto de software (Vitória)
- Eletricista (Serra)
- Motorista de caminhão (Serra)
- Analista de treinamento e desenvolvimento (Vitória)
Unilider Distribuidora
- Vagas: para Serra
- Assistente de RH
- Auxiliar administrativo - frota
- Coordenador de vendas farma
- Estagiário de Controladoria
- Gerente de recursos humanos
- Operador de telemarketing ativo/receptivo
Viação Águia Branca
- Vagas:
- Agente de vendas (Linhares)
- Operador de encomendas (Vitória)
- Analista de promoção e eventos (Cariacica)
Biancogrês
- Vagas: 26 para Serra
- Analista de suprimentos (1)
- Estágio Engenharia Elétrica (1)
- Operador industrial (20)
- Eletromecânico (1)
- Operador de empilhadeira (3)
Log-in
- Vagas: para Vila Velha
- Aprendiz Log-In 2021
- Banco de Talentos - Mulheres da operação
- Técnico de planejamento e controle de manutenção - Temporário
Morar Construtora
- Vagas: para Grande Vitória
- Estágio em marketing
- Estágio obrigatório em Engenharia Civil
- Estagiário em Administração
- Assistente de projetos
- Almoxarife
- Consultor (a) de vendas
- Estágio em Engenharia Civil
Spassu
- Vagas: para Vitória
- Analista de infraestrutura
- Human resources business partner
- Scrum master
- Técnico de TI
BR Distribuidora
- Vaga: para Vitória
- Operador (a)
Timenow Consultoria e Gestão de Projetos
- Vaga: para Vitória
- Analista contábil
Extrabom
- Vagas: para Vitória
- Repositor
- Embalador - PCD
- Açougueiro
Grupo Big
- Vagas: para Vitória
- Agente de cartões e serviços
- Operações Sam´s: para Vitória
- Auxiliar de perecíveis
- Supervisor de cartões e serviços
- Vendedor externo
Supermercado Carone
- Vagas:
- Repositor (Cariacica)
- Ajudante de recebimento de mercadoria (Vila Velha)
- Fiscal de controle patrimonial (Guarapari)
- Auxiliar de pizzaiolo (Cariacica)
- Auxiliar de cozinha (Serra)
- Analista de TI (Vila Velha)
- Coordenador de e-commerce (Vila Velha)
- Açougueiro (Vitória)
Benevix
- Vagas: para Vitória
- Consultor comercial
- Supervisor comercial
Hospital Santa Rita
- Vagas: para Vitória
- Copeira
- Técnico de enfermagem- Hemodiálise
- Farmacêutico especialista
- Auxiliar de farmácia - PCD
- Técnico de enfermagem - Centro Cirúrgico
- Pintor de fachada
- Auxiliar de apoio administrativo (temporária)
- Nutricionista de produção
Unimed Sul Capixaba
- Vagas: para Cachoeiro de Itapemirim
- Agente de hospitalidade
- Assistente de suporte de ti i
- Auxiliar atendimento - pcd
- Estagiário atendimento
- Estagiário em adm. de pessoal
- Enfermeiro
- Estágio enfermagem
- Fisioterapeuta
- Técnico radiologia
- Técnico de enfermagem
Farmácia Pague Menos
- Vagas:
- Atendente de farmácia (Vila Velha, Aracruz e Colatina)
- Auxiliar de loja - PCD (Vila Velha)
- Farmacêutico ferista (Vila Velha)
- Farmacêutico JR (Vila Velha e Vitória)