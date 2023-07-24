3.028 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade no ES

Oportunidade de trabalho como pedreiro Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.028 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (24). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 515. Há oportunidades para administrador de marketing, analista de suporte, auxiliar de armazenamento, auxiliar de pizzaiolo, churrasqueiro, encarregado eletricista de instalações, gerente de vendas, pedreiro, operador de caixa, entre outras chances. 515. Há oportunidades para administrador de marketing, analista de suporte, auxiliar de armazenamento, auxiliar de pizzaiolo, churrasqueiro, encarregado eletricista de instalações, gerente de vendas, pedreiro, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 920, das quais 101 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para serralheiro, ajudante de produção, instalador de mídia, auxiliar de obras, técnico em edificações, conferente, operador de telemarketing, entre outras. 920, das quais 101 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para serralheiro, ajudante de produção, instalador de mídia, auxiliar de obras, técnico em edificações, conferente, operador de telemarketing, entre outras. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 488. Há oportunidades para auxiliar de mecânico de refrigeração, balconista, chapeiro, eletricista, carpinteiro, pedreiro, recepcionista atendente, operador de caixa, garçom de bar, entre outras chances. 488. Há oportunidades para auxiliar de mecânico de refrigeração, balconista, chapeiro, eletricista, carpinteiro, pedreiro, recepcionista atendente, operador de caixa, garçom de bar, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 128. Há oportunidades para atendente de farmácia, aplicador de adesivos, lavador de veículos, instalador de linhas e telecomunicações, pintor de paredes, soldador mecânico, técnico de planejamento de obras, entre outras chances. 128. Há oportunidades para atendente de farmácia, aplicador de adesivos, lavador de veículos, instalador de linhas e telecomunicações, pintor de paredes, soldador mecânico, técnico de planejamento de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 146. Há oportunidades para copeiro de hotel, costureira de reparação de roupas, empregada doméstica, instalador reparador de provedor de internet, operador de ponte rolante, entre outras chances. : 146. Há oportunidades para copeiro de hotel, costureira de reparação de roupas, empregada doméstica, instalador reparador de provedor de internet, operador de ponte rolante, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 319. Há oportunidades para ajudante de confeitaria, assistente técnico, auxiliar de limpeza, caldeireiro, maçariqueiro, montador de estruturas, pedreiro, operador de caixa, porteiro, entre outras chances. 319. Há oportunidades para ajudante de confeitaria, assistente técnico, auxiliar de limpeza, caldeireiro, maçariqueiro, montador de estruturas, pedreiro, operador de caixa, porteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 420. Há oportunidades para ajudante de embalagem, ajudante de decapagem, auxiliar de depósito, caseiro, auxiliar de produção, auxiliar de obras, encarregado de obras, operador de máquinas, entre outras chances. 420. Há oportunidades para ajudante de embalagem, ajudante de decapagem, auxiliar de depósito, caseiro, auxiliar de produção, auxiliar de obras, encarregado de obras, operador de máquinas, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]