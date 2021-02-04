26 mil vagas em cursos gratuitos no ES para se qualificar sem sair de casa

A carga horária é de 120 horas. O edital de abertura da seleção de novos alunos foi publicado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), no Diário Oficial desta quinta-feira (04). Este é o segundo edital de cursos publicado pela pasta em 2021 e faz parte do primeiro ciclo de ofertas de treinamentos. O primeiro documento ofereceu mais de 2 mil vagas presenciais.