26 mil vagas em cursos gratuitos no ES para se qualificar sem sair de casa

O governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para 26 mil vagas em cursos de qualificação profissional. As oportunidades são destinadas aos moradores do Estado que querem dar uma turbinada no currículo para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria. São 13 cursos de graça, de curta duração, que serão oferecidos on-line pelo Programa Qualificar ES.
A carga horária é de 120 horas. O edital de abertura da seleção de novos alunos foi publicado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), no Diário Oficial desta quinta-feira (04). Este é o segundo edital de cursos publicado pela pasta em 2021 e faz parte do primeiro ciclo de ofertas de treinamentos. O primeiro documento ofereceu mais de 2 mil vagas presenciais.
As inscrições podem ser feitas até 12 de fevereiro de 2021, no site do programa. O candidato pode optar por até dois cursos.
Para se inscrever, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos completos no ato da inscrição; ter acesso à internet; e ter noções básicas de informática e de navegação na internet. No entanto, para os cursos da área de saúde, a exigência é ter mais de 18 anos.
As relações dos candidatos classificados serão divulgadas no site no site da inscrição no dia 19 de fevereiro de 2021. As aulas vão começar no dia 22 de fevereiro.
CONFIRA OS CURSOS
- Agente Epidemiológico (2.000)
- Assistente de Tecnologia da Informação (2.000)
- Auxiliar Administrativo (2.000)
- Criação e Edição de Vídeoaulas com Aplicativos Gratuitos (2.000)
- Educação Especial Inclusiva (2.000)
- Formação de Tutores Ead (2.000)
- Gestão de Custos e Precificação (2.000)
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (2.000)
- Marketing Digital para o seu negócio (2.000)
- Recepcionista (2.000)
- Segurança no Trabalho (2.000)
- Tecnologias Educacionais (2.000)
- Word e Excel (2.000)