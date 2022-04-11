2.385 vagas de emprego e estágio disponíveis nos Sines do ES

As agências do Trabalhador e do Sine do Espírito Santo estão com 2.385 vagas de emprego estágio disponíveis para todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Há postos de trabalho para vendedor externo, atendente de restaurante, ajudante de obras, operador de equipamentos móveis, auxiliar de expedição, expedidor, açougueiro, auxiliar administrativo, técnico de refrigeração, tecnólogo em gastronomia, auxiliar de carga e descarga, entre outros.

Vagas de trabalho com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

CONFIRA AS OPORTUNIDADES

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 143

143 Açougueiro (2)

Ajudante de açougueiro (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (2)

Ajudante de eletricista (4)

Analista de mercado (1)

Analista de mídias sociais PCD (1)

Auxiliar administrativo PCD (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de costura (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de manutenção predial (20)

Babá (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Cabeleireiro (1)

Cabeleireiro feminino (1)

Carpinteiro (3)

Caseiro (1)

Chefe de cozinha (1)

Consultor de vendas (16)

Copeiro de restaurante (1)

Costureira de máquina reta (3)

Costureira em geral PCD (8)

Costureira em geral (11)

Cozinheiro geral (3)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de serraria (1)

Estatístico PCD (1)

Gerente de restaurante (1)

Mecânico de automóveis e caminhões PCD (1)

Mecânico de automóvel (1)

Motorista de caminhão (1)

Operador de telemarketing ativo (3)

Pedagogo (1)

Pedreiro (3)

Pedreiro de acabamento (2)

Porteiro (1)

Professor de Língua Portuguesa (1)

Professor de Matemática no ensino médio (1)

Promotor de vendas (2)

Salgadeiro (1)

Serralheiro de alumínio (1)

Supervisor de vendas de serviços (10)

Técnico de refrigeração - instalação (5)

Técnico mecânico em ar condicionado (1)

Tecnólogo em gastronomia (1)

Vendedor - no comércio de mercadorias (6)

Vendedor de serviços (4)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 937

937 Açougueiro (6)

Agente de vendas e serviços (1)

Ajudante (16)

Ajudante de caminhão - carga e descarga (30)

Ajudante de caminhão (6)

Ajudante de caminhão e armazém (6)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de obras (45)

Ajudante de pedreiro (4)

Ajudante de vidraceiro (1)

Ajudante geral (3)

Analista contábil (1)

Analista de recursos humanos (1)

Analista de suprimentos (1)

Armador (13)

Assistente controlador de fluxo de serviços (1)

Assistente de gerente (3)

Assistente fiscal (1)

Assistente técnico (1)

Assistente técnico de redes (1)

Atendente de lanchonete (3)

Atendente de loja (1)

Atendente/vendedor (1)

Atendimento ao público (1)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de carga e descarga – cnh D (4)

Auxiliar de carga e descarga (14)

Auxiliar de compras (2)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estoque (3)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de faturamento (1)

Auxiliar de fresador (1)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de logística (26)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico - industrial (1)

Auxiliar de obra (10)

Auxiliar de pedreiro (2)

Auxiliar de produção (15)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Auxiliar de suporte técnico (2)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar de transporte (3)

Babá (2)

Balconista de açougue (5)

Bombeiro hidráulico (20)

Borracheiro (1)

Caixa (2)

Caldeireiro (15)

Caldeireiro/montador (1)

Camareira (12)

Carpinteiro (12)

Caseiro - vaga para casal (2)

Classificar contábil (1)

Conferente (2)

Contador (4)

Costureira (3)

Cozinheiro - noturno (1)

Cozinheiro (5)

Designer gráfico (1)

Doméstica (1)

Eletricista (23)

Eletricista de distribuição de rede

Eletricista pleno (2)

Eletricista veicular (2)

Empregada doméstica (4)

Encarregado de obra (6)

Encarregado de serraria (1)

Estágio em Administração (1)

Estágio em Logística (2)

Estoquista (4)

Faxineira (1)

Fiscal de loja (4)

Fresador (1)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Instrutor de práticas - auto escola (1)

Lanterneiro (2)

Lanterneiro junior (2)

Manobrista – cnh C/S (1)

Mecânico – cnh D (1)

Mecânico (2)

Mecânico automotivo (7)

Mecânico C (1)

Mecânico de injeção eletrônica (1)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de refrigeração A (1)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (1)

Mecânico montador (27)

Mecânico pleno (1)

Meio oficial de cozinha (3)

Merendeira (25)

Moleiro de caminhão (2)

Montador (4)

Montador de andaime (24)

Motorista – cnh D (28)

Motorista – cnh D/E (4)

Motorista carreteiro – cnh E (16)

Motorista cegonheiro – cnh E (10)

Motorista D (3)

Motorista de entrega – cnh C, D ou E (8)

Motorista de entrega – cnh D/E (3)

Motorista entregador – cnh D (2)

Motorista operador munck – cnh C acima (1)

Nutricionista (3)

Oficial (4)

Oficial de pedreiro (9)

Oficial pleno (4)

Operador de de equipamentos pesados (1)

Operador de empilhadeira (4)

Operador de equipamentos móveis – cnh D (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de forno elétrico (1)

Operador de forno panela (1)

Operador de patrol (2)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de produção (3)

Operador de refratários (1)

Operador de retroescavadeira (10)

Orçamentista (1)

Padeiro (4)

Pedreiro (32)

Pedreiro de acabamento (2)

Pedreiro de alvenaria (2)

Pedreiro oficial (5)

Pintor (11)

Pintor automotivo (7)

Pintor de veículos (1)

Porteiro (1)

Preparador de veículos (1)

Promotor de vendas (3)

Ramo de atividade: eficiência energética (4)

Recepcionista (2)

Repositor (1)

Representante de atendimento (20)

Salgadeira (1)

Secretária (1)

Separador (2)

Serrador de madeiras (1)

Supervisor de consórcio (3)

Supervisor de vendas (1)

Técnico automotivo (1)

Técnico de TI (2)

Técnico em planejamento - programação e manutenção mecânica (1)

Técnico em redes de computador (1)

Técnico em secretariado (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Telemarketing ativo (5)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Trainee agente de soluções (10)

Vendedor (4)

Vendedor de consórcio (30)

Vendedor externo (16)

Vendedor interno (8)

Vendedor porta a porta (5)

Vendedora (2)

Zelador (7)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de distribuição (3)

Auxiliar administrativo (22)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de expedição (4)

Auxiliar de produção (9)

Auxiliar serviço apoio (10)

Carpinteiro (3)

Classificador contábil (1)

Contador (1)

Costureira (3)

Empacotador (1)

Estoquista (4)

Mecânico – cnh D (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Merendeira (5)

Operador de produção (3)

Pintor de veículos (1)

Promotor de vendas (1)

Representante de atendimento (20)

Técnico automotivo (1)

Zelador (6)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 344

344 Agente de pátio (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)

Ajudante de obras pcd (1)

Analista de crédito - instituições financeiras (4)

Apontador de obras pcd (1)

Assistente de vendas pcd (1)

Atendente de serviço odontológico (1)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de limpeza pcd (10)

Auxiliar de limpeza (60)

Auxiliar de linha de produção (20)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (2)

Auxiliar de topógrafo (3)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar técnico de obras saneamento (6)

Auxiliar técnico eletrônico (4)

Borracheiro (4)

Caldeireiro montador (5)

Colorista (1)

Consultor de vendas (4)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro industrial (2)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Eletricista de manutenção de linhas elétricas (1)

Encanador (55)

Encarregado de manutenção (1)

Encarregado de obras (10)

Enfermeiro (3)

Estoquista (10)

Gerente de departamento pessoal (2)

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (4)

Instalador de tubulação - embarcações (10)

Maçariqueiro (12)

Mecânico de auto em geral (1)

Mecânico de automóveis e caminhões (2)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)

Mecânico de suspensão (2)

Montador instalador de baterias (1)

Oficial de manutenção civil (5)

Operador de central de concreto (2)

Operador de máquinas fixas, em geral (1)

Operador de mistura (2)

Padeiro confeiteiro (1)

Porteiro pcd (2)

Radiologista (1)

Reparador de aparelhos eletrodomésticos -(1)

Serralheiro (2)

Soldador (20)

Soldador manual (1)

Supervisor de manutenção industrial (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico de enfermagem (3)

Técnico em automação industrial (1)

Técnico em metalurgia - soldagem (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico em suporte de documentação (1)

Vendedor de serviços (10)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 83

83 Açougueiro (11)

Açougueiro desossador (1)

Ajudante de açougueiro - comércio (6)

Analista de controle de qualidade (1)

Analista de recursos humanos (1)

Aprendiz de mecânica de manutenção (1)

Armador de ferros (1)

Atendente de balcão (5)

Atendente de cafeteria (1)

Atendente de telemarketing (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar contábil (3)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de conservação de obras civis (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)

Balconista (2)

Bombeiro hidráulico (1)

Chapeiro (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (1)

Cumim (2)

Dedetizador (1)

Desenvolvedor web - técnico (1)

Gerente comercial (1)

Lavador de veículos (1)

Motorista carreteiro (15)

Motorista de caminhão leve (1)

Operador de caixa (1)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Padeiro (1)

Programador de internet (1)

Subgerente de loja - operações comerciais (1)

Técnico de apoio ao usuário de informática - helpdesk (3)

Técnico de manutenção de computador (3)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 98

98 Cozinheiro (1)

Confeiteiro (1)

Garçom (3)

Copeiro (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Caldeireiro (4)

Mecânico (4)

Soldador (2)

Ajudante geral (67)

Ajudante geral PCD (6)

Assistente de recursos humanos (1)

Auxiliar de eletricista veicular (1)

Técnico mecânico (2)

Instrutor de inglês (1)

Instrumentista de manutenção (1)

Técnico de telecomunicações (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 511

511 Ajudante de montagem (1)

Ajudante florestal (1)

Assistente de produção elétrica (1)

Auxiliar de cuidador PCD (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de movimentação de carga (1)

Auxiliar de obras (3)

Caldeireiro (1)

Cuidadora (1)

Eletricista FC (25)

Eletricista industrial (3)

Eletricista montador (13)

Encanador (20)

Encarregado de obras (2)

Encarregado de pintura (3)

Líder de elétrica FC (2)

Lixador (18)

Maçariqueiro (6)

Mecânico de comissionamento (30)

Mecânico diesel (1)

Mecânico montador (21)

Montador de andaimes (40)

Montador de esquadrias de alumínio (1)

Montador de vidro temperado (1)

Oficial pedreiro (1)

Operador de equipamento (3)

Operador de equipamento caçamba (2)

Operador de estação de tratamento (2)

Operador de grua (1)

Pedreiro (3)

Pintor industrial (210)

Pintor letrista (2)

Rigger (2)

Soldador (15)

Soldador arco submerso (15)

Soldador Mig (15)

Supervisor de comissionamento (15)

Técnico de instalação (5)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em mecânica (10)

Trabalhador rural (1)

Zelador de manutenção (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 97

97 Acoplador (1)

Ajudante de obras (9)

Ajudante de soldador (1)

Ajudante de vaqueiro (2)

Arte-finalista (2)

Assistente de qualidade (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente de restaurante (8)

Auxiliar administrativos (1)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de mecânico (2)

Auxiliar de mecânico de moto (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de vidraceiro (2)

Borracheiro (3)

Consultor de negócios (1)

Comprador técnico (1)

Costureira (1)

Eletricista (1)

Eletricista /eletroeletrônica (1)

Encanador de manutenção (1)

Encarregado de obras (4)

Expedidor (5)

Garçom (3)

Lubrificador (1)

Lixador (1)

Mecânico mat/ industrial (1)

Oficial pedreiro (5)

Oficial polivalente (2)

Operador de equipamentos móveis (6)

Operador escavadeira (3)

Operador ponte rolante (4)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (3)

Representante comercial (1)

Revestidor (1)

Salgadeira (1)

Soldador (1)

Soldador/montador (1)

Técnico controle qualidade (1)

Técnico em refrigeração (2)

Técnico de informática (1)

Trabalhador rural (3)

Tratorista agrícola (1)

Vendedor externo (11)

Vendedor interno (2)

Vidraceiro instalador (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.