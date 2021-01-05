20 vagas de estágio na Procuradoria-Geral do ES com bolsa de R$ 1,1 mil

Sede da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo (ESPGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo para ingresso no programa de estágio do órgão. A oferta é de 20 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As chances são para estudantes do curso de Direito.

A carga horária será de 20 horas semanais. A bolsa mensal é de R$ 1.145,41, mais auxílio-transporte e cobertura de acidentes pessoais.

Os interessados devem ser estudantes do curso de nível superior em Direito, devidamente matriculados em instituição de ensino, que estejam cursando, no mínimo, o segundo período. Do total de oportunidades, 15 são para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência, três para negros e uma para indígena.

As inscrições podem ser feitas até as 16h de 28 de janeiro de 2021, por meio do site do Instituto Consulplan . A taxa de inscrição é de R$ 24,75, que pode ser paga até 29 de janeiro de 2021.

Os candidatos serão submetidos à prova objetiva, que será aplicada na data prevista de 21 de fevereiro de 2021, em Vitória, às 13h. Os exames terão a duração máxima de quatro horas e consistirá em questões que envolvem os seguintes temas: direito administrativo; direito constitucional; direito processual civil; direito processual do trabalho; e direito tributário.