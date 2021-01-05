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20 vagas de estágio na Procuradoria-Geral do ES com bolsa de R$ 1,1 mil

Oportunidades são para estudantes de Direito. Interessados podem se inscrever até às 16 horas do dia 28 de janeiro de 2021
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 jan 2021 às 10:29

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 10:29

Sede da Procuradoria Geral do Estado do ES
Sede da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo (ESPGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo para ingresso no programa de estágio do órgão. A oferta é de 20 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As chances são para estudantes do curso de Direito.
A carga horária será de 20 horas semanais. A bolsa mensal é de R$ 1.145,41, mais auxílio-transporte e cobertura de acidentes pessoais.
Os interessados devem ser estudantes do curso de nível superior em Direito, devidamente matriculados em instituição de ensino, que estejam cursando, no mínimo, o segundo período. Do total de oportunidades, 15 são para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência, três para negros e uma para indígena.
As inscrições podem ser feitas até as 16h de 28 de janeiro de 2021, por meio do site do Instituto Consulplan. A taxa de inscrição é de R$ 24,75, que pode ser paga até 29 de janeiro de 2021.
Os candidatos serão submetidos à prova objetiva, que será aplicada na data prevista de 21 de fevereiro de 2021, em Vitória, às 13h. Os exames terão a duração máxima de quatro horas e consistirá em questões que envolvem os seguintes temas: direito administrativo; direito constitucional; direito processual civil; direito processual do trabalho; e direito tributário.
O programa de estágio terá a duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, por igual período.

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