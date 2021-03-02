17 grandes empresas abrem vagas de emprego no ES; veja como concorrer

Grandes empresas que têm operações no Espírito Santo entraram o mês de março oferecendo novas vagas de emprego para profissionais de vários níveis de escolaridade. Nesta terça-feira (2), pelo menos 17 companhias no Estado estão com processos de seleção com inscrições abertas.
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversos setores da economia, como indústria, comércio e serviços, além das áreas de saúde e de tecnologia.
As chances são para trabalhar nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares, Viana, Aracruz, Guarapari, João Neiva e Cachoeiro de Itapemirim.
Entre as empresas que estão contratando, estão grandes indústrias como Vale, Suzano, Imetame, Estaleiro Jurong, Fortlev e Biancogrês, além de companhias do setor de serviços como a Autoglass, que está com mais de 40 oportunidades abertas.
Há ainda vagas na Vix Logística, Argalit, ISH Tecnologia, Brinox, Unimed Sul Capixaba, Leroy Merlin, PicPay, Real Café, Leão Alimentos e Wine. Confira todas as chances abaixo.
VEJA AS VAGAS E COMO CONCORRER
Vix Logística
- Vagas
- Motorista de ônibus (João Neiva)
- Assistente jurídico - PCD (Vitória)
- Frentista (Vitória)
- Assistente de comunicação - PCD (Vitória)
- Motorista - intermitente (Vitória)
- Assistente de Administração de RH (Vitória)
- Lavador lubrificador (Serra)
- Motorista operador de máquina II (Serra)
- Analista de vendas digital (Vitória)
- Assistente de comunicação (Vitória)
- Auxiliar administrativo - PCD (Vitória)
- Supervisor operacional (Vitória)
Autoglass
- Vagas para a unidade de Vila Velha
- Agente de atendimento / Televendas
- Agente de limpeza
- Analista de compras
- Analista de contratos e ativos TI
- Analista de dados
- Analista de Datacenter - Redes
- Analista de governança de TI
- Analista de melhoria contínua
- Analista de mídia de performance
- Analista de projetos de TI
- Analista de Recursos Humanos PL
- Analista de Segurança da Informação
- Analista de suporte
- Analista de telecomunicações
- Analista programador
- Assistente administrativo
- Assistente de comunicação audiovisual
- Assistente de qualidade
- Assistente de transportes - Frete
- Auxiliar administrativo - Logística
- Auxiliar administrativo - Suprimentos
- Coordenador de inovação e melhoria
- Executivo de contas
- Product Owner
- Programador
- Programador sênior
- Redator publicitário
- Supervisor de call center
- Supervisor de obras - elétrica
- Supervisor de produto
- Supervisor de televendas
- Técnico de monitoramento (NOC) - Noturno
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Segurança do Trabalho I
- Vendedor interno
- Vistoriador
- Vagas para outras cidades
- Auxiliar de mecânico (Serra)
- Auxiliar de produção (Serra)
- Borracheiro (Serra)
- Motorista - Cat. E (Serra)
- Motoristas carreteiro (Serra)
- Operador de estoque (Serra)
- Encarregado de paisagismo (Guarapari)
- Motoristas carreteiro (Guarapari)
- Operador de estoque (Guarapari)
- Entregador (Cachoeiro de Itapemirim)
- Vendedor técnico(Cachoeiro de Itapemirim)
- Vendedor técnico (Linhares)
Argalit
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected]
- Vagas
- Analista fiscal (Viana)
- Analista de C.Q. (Viana)
- Encarregado de unidade (Cariacica)
Suzano
- Vagas para o banco de talentos
- Estágio técnico (Aracruz)
- Estágio técnico (Cachoeiro)
- Vagas na área industrial
- Auxiliar de manutenção (Aracruz)
- Caldeireiro I (Aracruz)
- Consultor de Meio Ambiente I (Aracruz)
- Consultor de processos (Aracruz)
- Soldador de manutenção I (Aracruz)
- Técnico mecânico III (Cachoeiro)
- Vaga na área de sustentabilidade
- Consultor de Desenvolvimento Social I (Aracruz)
Vale
- Vagas para Vitória
- Técnico especialista em manutenção - porto
- Gerente de gestão e performance SSMA & riscos, emergências e comunidades - minério de ferro
- Eletricista I - porto
- Supervisor de centro de controle - porto
- Inspetor orientador de operação ferroviária I - ferrovia
- Engenheiro sênior - corporativo
- Técnico mecânico II - ferrovia
ISH Tecnologia
- Vaga para Vitória
- Estagiário de Business Intelligence (Power BI)
Brinox
- Vagas para Linhares
- Abastecedor de produção
- Analista de controladoria
- Analista de métodos e processos - Pleno
- Assistente fiscal
- Auxiliar de logística - 2° turno
- Auxiliar de produção
- Líder de logística - 2º turno
- Líder de produção - 1º turno
- Líder de produção - 2º turno
- Líder de produção - 3º turno
- Matrizeiro
- Operador de empilhadeira - 3º turno
- Operador de empilhadeira
- Operador de máquinas I
- Operador de máquinas I - 2º turno
- Vaga banco PCD
Fortlev
- Vagas para a Serra
- Analista de produto
- Analista fiscal PL
- Estagiário NDG
- Técnico de suporte
Biancogrês
- Vagas para a Serra
- Assistente de departamento pessoal
- Assistente de suprimentos
- Estagiário administração de empresas
- Estagiário engenharia mecânica
- Operador industrial
- Trainee de produção
- Assistente de marketing
- Eletromecânico
- Estagiário - Técnico em Elétrica
- Estagiário - Técnico Mecânica
- Trainee comercial
Unimed Sul Capixaba
- Vagas para Cachoeiro de Itapemirim
- Assistente de suporte de TI I
- Assistente de compras I
- Enfermeiro do trabalho (vaga temporária)
- Estagiário RH
- Enfermeiro
- Estágio Enfermagem (banco de talentos)
- Técnico em Enfermagem
Leroy Merlin
- Vagas para Vitória
- Coordenador comercial
- Gerente comercial
- Operador de loja
- Vendedor de projetos
PicPay
- Vagas para Vitória
- Frontend Engineer - Sênior | Growth
- Jovem Aprendiz
Imetame
- Vagas para Aracruz
- Caldeireiro
- Soldador TIG e MIG
- Encarregado de tubulação
- Encanador industrial
- Assistente de produção
- Analista de desenvolvimento JAVA
- Eletricista
- Motorista operador de equipamento (Guindauto/Munck)
- Motorista operador de equipamento (Carreta)
- Mecânico (Guindaste)
- Técnico (Inspeção de solda)
- Técnico de Segurança do Trabalho
Estaleiro Jurong Aracruz (EJA)
- Vagas para Aracruz
- Gerente de QA/QC
- Gerente de SMS
Real Café
- Vagas para Viana
- Assistente administrativo
- Auxiliar de produção
- Estágio no controle de qualidade
- Profissional de Segurança do Trabalho
Leão Alimentos e Bebidas
- Vagas para Linhares
- Ajudante de produção
- Estágio em administração
Wine
- Vagas para Vitória
- Auditor interno
- Desenvolvedor App
- Desenvolvedor Backend
- Desenvolvedor Back End
- Designer
- Especialista em marketing (Web/Data Analytics)
- Estagiário de design - Comunicação interna
- Estágio E-commerce / Marketing Digital
- QA Tester (Quality Assurance)
- Supervisor de Loja - Vitória