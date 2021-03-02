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Ao trabalho!

17 grandes empresas abrem vagas de emprego no ES; veja como concorrer

Indústrias e negócios dos setores comércio e serviços estão contratando profissionais de vários níveis de escolaridade na Grande Vitória e em cidades como Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 02 de Março de 2021 às 18:20

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

02 mar 2021 às 18:20
Fábrica da Fibria, que se fundiu a Suzano: gigante vai investir em grandes projetos no ES
Fábrica da Suzano em Aracruz é uma das que estão contratando no ES Crédito: Suzano/Divulgação
Grandes empresas que têm operações no Espírito Santo entraram o mês de março oferecendo novas vagas de emprego para profissionais de vários níveis de escolaridade. Nesta terça-feira (2), pelo menos 17 companhias no Estado estão com processos de seleção com inscrições abertas.
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversos setores da economia, como indústria, comércio e serviços, além das áreas de saúde e de tecnologia.
As chances são para trabalhar nas cidades de VitóriaVila VelhaSerraCariacicaLinharesVianaAracruzGuarapariJoão Neiva Cachoeiro de Itapemirim.

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Entre as empresas que estão contratando, estão grandes indústrias como ValeSuzanoImetameEstaleiro Jurong, Fortlev e Biancogrês, além de companhias do setor de serviços como a Autoglass, que está com mais de 40 oportunidades abertas.
Há ainda vagas na Vix Logística, Argalit, ISH Tecnologia, Brinox, Unimed Sul Capixaba, Leroy Merlin, PicPay, Real Café, Leão Alimentos e Wine. Confira todas as chances abaixo.

VEJA AS VAGAS E COMO CONCORRER

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas
  • Motorista de ônibus (João Neiva)
  • Assistente jurídico - PCD (Vitória)
  • Frentista (Vitória)
  • Assistente de comunicação - PCD (Vitória)
  • Motorista - intermitente (Vitória)
  • Assistente de Administração de RH (Vitória)
  • Lavador lubrificador (Serra)
  • Motorista operador de máquina II (Serra)
  • Analista de vendas digital (Vitória)
  • Assistente de comunicação (Vitória)
  • Auxiliar administrativo - PCD (Vitória)
  • Supervisor operacional (Vitória)

Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para a unidade de Vila Velha
  • Agente de atendimento / Televendas
  • Agente de limpeza
  • Analista de compras 
  • Analista de contratos e ativos TI 
  • Analista de dados
  • Analista de Datacenter - Redes
  • Analista de governança de TI 
  • Analista de melhoria contínua 
  • Analista de mídia de performance 
  • Analista de projetos de TI 
  • Analista de Recursos Humanos PL 
  • Analista de Segurança da Informação 
  • Analista de suporte 
  • Analista de telecomunicações
  • Analista programador 
  • Assistente administrativo 
  • Assistente de comunicação audiovisual 
  • Assistente de qualidade
  • Assistente de transportes - Frete
  • Auxiliar administrativo - Logística 
  • Auxiliar administrativo - Suprimentos
  • Coordenador de inovação e melhoria
  • Executivo de contas
  • Product Owner
  • Programador
  • Programador sênior
  • Redator publicitário
  • Supervisor de call center
  • Supervisor de obras - elétrica
  • Supervisor de produto
  • Supervisor de televendas
  • Técnico de monitoramento (NOC) - Noturno
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Técnico em Segurança do Trabalho I
  • Vendedor interno
  • Vistoriador
  • Vagas para outras cidades
  • Auxiliar de mecânico (Serra)
  • Auxiliar de produção (Serra)
  • Borracheiro (Serra)
  • Motorista - Cat. E (Serra)
  • Motoristas carreteiro (Serra)
  • Operador de estoque (Serra)
  • Encarregado de paisagismo (Guarapari)
  • Motoristas carreteiro (Guarapari)
  • Operador de estoque (Guarapari)
  • Entregador (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Vendedor técnico(Cachoeiro de Itapemirim)
  • Vendedor técnico (Linhares)

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Setor de tecnologia tem emprego de sobra; saiba como ter uma chance

Argalit

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected]
  • Vagas
  • Analista fiscal (Viana)
  • Analista de C.Q. (Viana)
  • Encarregado de unidade (Cariacica)

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para o banco de talentos
  • Estágio técnico (Aracruz)
  • Estágio técnico (Cachoeiro)
  • Vagas na área industrial
  • Auxiliar de manutenção (Aracruz)
  • Caldeireiro I (Aracruz)
  • Consultor de Meio Ambiente I (Aracruz)
  • Consultor de processos (Aracruz)
  • Soldador de manutenção I (Aracruz)
  • Técnico mecânico III (Cachoeiro)
  • Vaga na área de sustentabilidade
  • Consultor de Desenvolvimento Social I (Aracruz)
Porto de Tubarão
Complexo de Tubarão, da Vale, em Vitória Crédito: Agência Vale/Reprodução/Secretaria de Portos

Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Vitória
  • Técnico especialista em manutenção - porto
  • Gerente de gestão e performance SSMA & riscos, emergências e comunidades - minério de ferro
  • Eletricista I - porto
  • Supervisor de centro de controle - porto
  • Inspetor orientador de operação ferroviária I - ferrovia
  • Engenheiro sênior - corporativo
  • Técnico mecânico II - ferrovia

ISH Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga para Vitória
  • Estagiário de Business Intelligence (Power BI)

Veja Também

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Brinox

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Linhares
  • Abastecedor de produção
  • Analista de controladoria
  • Analista de métodos e processos - Pleno
  • Assistente fiscal 
  • Auxiliar de logística - 2° turno 
  • Auxiliar de produção 
  • Líder de logística - 2º turno
  • Líder de produção - 1º turno 
  • Líder de produção - 2º turno
  • Líder de produção - 3º turno
  • Matrizeiro
  • Operador de empilhadeira - 3º turno
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de máquinas I
  • Operador de máquinas I - 2º turno
  • Vaga banco PCD 

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para a Serra
  • Analista de produto
  • Analista fiscal PL
  • Estagiário NDG
  • Técnico de suporte

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para a Serra
  • Assistente de departamento pessoal
  • Assistente de suprimentos
  • Estagiário administração de empresas
  • Estagiário engenharia mecânica
  • Operador industrial
  • Trainee de produção
  • Assistente de marketing
  • Eletromecânico
  • Estagiário - Técnico em Elétrica
  • Estagiário - Técnico Mecânica
  • Trainee comercial

Unimed Sul Capixaba

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Assistente de suporte de TI I
  • Assistente de compras I
  • Enfermeiro do trabalho (vaga temporária)
  • Estagiário RH
  • Enfermeiro
  • Estágio Enfermagem (banco de talentos)
  • Técnico em Enfermagem

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Conheça as 50 profissões com procura em alta nas empresas do ES

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Vitória
  • Coordenador comercial
  • Gerente comercial
  • Operador de loja
  • Vendedor de projetos

PicPay

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Vitória
  • Frontend Engineer - Sênior | Growth
  • Jovem Aprendiz
Vista aérea da empresa Imetame
Vista aérea da empresa Imetame Crédito: Imetame/Divulgação

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Aracruz
  • Caldeireiro
  • Soldador TIG e MIG
  • Encarregado de tubulação
  • Encanador industrial
  • Assistente de produção
  • Analista de desenvolvimento JAVA
  • Eletricista
  • Motorista operador de equipamento (Guindauto/Munck)
  • Motorista operador de equipamento (Carreta)
  • Mecânico (Guindaste)
  • Técnico (Inspeção de solda)
  • Técnico de Segurança do Trabalho

Estaleiro Jurong Aracruz (EJA)

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Aracruz
  • Gerente de QA/QC
  • Gerente de SMS

Real Café

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Viana
  • Assistente administrativo
  • Auxiliar de produção
  • Estágio no controle de qualidade
  • Profissional de Segurança do Trabalho

Leão Alimentos e Bebidas

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Linhares
  • Ajudante de produção
  • Estágio em administração

Wine

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Vitória
  • Auditor interno
  • Desenvolvedor App
  • Desenvolvedor Backend
  • Desenvolvedor Back End
  • Designer
  • Especialista em marketing (Web/Data Analytics)
  • Estagiário de design - Comunicação interna
  • Estágio E-commerce / Marketing Digital
  • QA Tester (Quality Assurance)
  • Supervisor de Loja - Vitória

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