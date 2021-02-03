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Oportunidades

17 grandes empresas abrem novas vagas de trabalho no ES

Há chances nas cidades de Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz e Linhares; veja os cargos e quem está contratando
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 fev 2021 às 17:10

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 17:10

Imagem atual das áreas de transporte de minério da Vale
Imagem atual das áreas de transporte de minério da Vale Crédito: Divulgação/Vale/Marcelo Rosa
Quem está à procura de emprego e estágio deve ficar atento às vagas abertas em todo o Espírito Santo. Ao menos 17 empresas estão com oportunidades abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade.
Os postos de trabalho estão disponíveis na área da Saúde, Tecnologia da Informação, Indústria, Comércio, banco digital, além de empresas de recrutamento e seleção. As chances são para trabalhar nas cidades de Vitória, SerraCariacicaVianaGuarapari, Cachoeiro de ItapemirimAracruz e Linhares.
Entre as empresas que estão contratando estão McDonald's, Argalit, ISH Tecnologia, Unimed Sul Capixaba, Wakke, Leroy MerlinPicpay, Will Bank, SuzanoVale, Imetame, ArcelorMittal, Brinox, Viação Águia Banca, Hospital Santa Rita, Psicoespaço e Marilac Desenvolvimento Organizacional.

CONFIRA AS VAGAS

Viação Águia Branca

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo, com a pretensão salarial, para o e-mail: [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.
  • Vagas: todas para Cariacica
  • Assistente de interações digitais PCD
  • Analista de trade marketing
  • Analista de marketing e branding

McDonald's

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: todas para Vitória
  • Marceneiro (1) 
  • Técnico em manutenção (3)

Marilac Desenvolvimento Organizacional

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo até 16 de fevereiro para o e-mail: [email protected]
  • Vagas: ambas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Planejamento e controle de manutenção
  • Supervisor de manutenção

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Argalit

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vaga:
  • Assistente fiscal (Viana)

ISH Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vagas: todas para Vitória
  • Consultor de TI junior (cibersegurança)
  • Analista de suporte (redes)
  • Consultor de TI sênior
  • Cyber Defense Infrastructure Support Specialist (Compliance)
  • Estagiário de projetos
  • Técnico de microinformática júnior (4)
  • Cyber Defense Infrastructure Support Specialist Pleno (Dev + Compliance)
  • Consultor de TI pleno
  • Consultor de TI pleno (redes)
  • Senior python developer
  • Service delivery manager

Unimed Sul Capixaba

Como se candidatar: os interessados devem se inscrever no site 
  • Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Enfermeiro do trabalho
  • Estagiário RH
  • Enfermeiro
  • Estágio Enfermagem - Banco de Talentos
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Terapeuta Ocupacional
  • Técnico de Enfermagem

Hospital Santa Rita

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currí­culo no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Técnico em enfermagem (Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico, Internação)
  • Analista de recrutamento e seleção
  • Enfermeiro com especialização em oncologia
  • Estagiário psicologia (recrutamento e seleção)
  • Enfermeiro para pronto-socorro
  • Copeira
  • Auxiliar de lanchonete

Wakke (desenvolvedora do Sistema de Gestão)

Como se candidatar: os interessados devem se cadastrar no site 
  • Vagas: todas para Guarapari
  • Analista de marketing digital
  • Analista de prospecção
  • Consultor de negócios
  • Contador
  • Gerente comercial
  • Estagiário teste
  • Estagiário de TI (infraestrutura e banco de dados)

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site 
  • Vagas: todas para Vitória
  • Assistente de logística
  • Coordenador comercial
  • Gerente comercial
  • Operador de logística | full time
  • Operador de loja organização
  • Operador de loja pintura
  • Vendedor de projetos cerâmica
  • Vendedor de projetos cozinhas
  • Vendedor de projetos ferragens
  • Vendedor de projetos organização

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Picpay

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista de Dados Júnior | Operações
  • Pessoa Desenvolvedora PHP - Pleno | Feature Management

Will Bank

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site 
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista de infraestrutura sênior
  • Community manager
  • Estágio em tesouraria
  • Head da segurança informação
  • Supervisor de mídia performance

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vagas:
  • Banco de talentos
  • Estagiário técnico (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Celulose
  • Consultor (a) manutenção I (Aracruz)
  • Industrial
  • Analista manutenção PL (Aracruz)
  • Consultor processos (Aracruz)

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Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vagas: todas para Vitória
  • Até 03/02
  • Analista Gestão de contratos pleno
  • Até 04/02
  • Analista operacional master - processos 
  • Analista da tecnologia da informação master - tecnologia da informação – pelotização

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site 
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Encarregado de tubulação
  • Encanador industrial
  • Assistente de produção
  • Analista de desenvolvimento java
  • Motorista operador de equipamento (guindauto/munck)
  • Motorista operador de equipamento (carreta)
  • Mecânico (guindaste)
  • Técnico (inspeção de solda)
  • Técnico em segurança do trabalho

ArcelorMittal

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site 
  • Vagas: todas para Serra
  • Estagiário - nível técnico
  • Analista de desenvolvimento mercado da construção

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site 
  • Vagas: todas para Linhares
  • Abastecedor de produção
  • Analista de controladoria
  • Aprendiz 
  • Assistente de logística 
  • Assistente de PCP 
  • Assistente de suprimentos 
  • Auxiliar de logística 
  • Auxiliar de produção 
  • Expedidor
  • Gestão logística 
  • Líder de Logística 
  • Líder de produção 
  • Matrizeiro 
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de máquinas II 
  • Técnico de segurança do trabalho

Psicoespaço

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site da Psicoespaço.
  • Vagas:
  • Analista de sistemas pleno
  • Analista fiscal
  • Analista operacional 
  • Analista/assistente financeiro
  • Assistente administrativo
  • Assistente administrativo de vendas
  • Assistente administrativo financeiro 
  • Assistente contábil 
  • Assistente de atendimento/administrativo 
  • Assistente de comércio exterior
  • Assistente de compras 
  • Assistente de departamento pessoal 
  • Assistente de faturamento 
  • Assistente de marketing 
  • Assistente técnico de higiene bucal 
  • Auxiliar de corte
  • Auxiliar de expedição
  • Auxiliar de produção 
  • Comercial de transportes 
  • Comprador 
  • Consultor comercial 
  • Consultor de vendas 
  • Coordenador de atenção à saúde 
  • Coordenador de logística 
  • Coordenador de RH 
  • Coordenador(a) de recepção 
  • Desenvolvedor(a) Back-End (.NET/C#)
  • Estágio administrativo 
  • Faturista 
  • Gestor de marketing 
  • Gestor de redes sociais
  • Operador industrial 
  • Recepcionista 
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Técnico em atendimento/vendas
  • Técnico(a) de segurança do trabalho 
  • Vendedor 
  • Vendedor externo 
  • Vendedor shopping 

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