16 indústrias do ES abrem 155 vagas de emprego e estágio

Profissionais que estão à procura de emprego e estágio devem ficar atentos às oportunidades abertas em 16 indústrias instaladas no Espírito Santo. São 155 postos de trabalho para cargos de vários níveis de escolaridade. Os interessados devem observar a forma de atendimento de cada empresa.
No município da Serra, as chances estão disponíveis na ArcelorMittal Tubarão, Biancogrês e Cedisa. Em Vila Velha, existem 10 vagas para costureiras de máquinas reta, overloque e colarete para contratação imediata na Ative, indústria de confecção de moda fitness e praia.
No Norte do Estado, as contratações ocorrem no Estaleiro Jurong e Imetame, ambas em Aracruz; na Brinox e Bremetal, em Linhares; e na Marcopolo, em São Mateus. Já em Cachoeiro de Itapemirim as vagas estão disponíveis na Imercal e na Suzano, que também tem cargo em Pedro Canário. Há ainda oportunidade na Samarco, em Anchieta.
CONFIRA AS VAGAS
Argalit
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] até o dia 30 de agosto.
- Vagas: 3 para viana
- Assistente de PCP
- Auxiliar de produção
- Operador de empilhadeira
Ative
Como se candidatar: os interessados devem enviar mensagem para o Whatsapp (27) 99822-0999.
- Vagas: 10 para Vila Velha
- Costureira (o) de máquinas reta
- Costureira (o) overloque
- Costureira (o) colarete
Cedisa
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vaga: 1 para Serra
- Consultor de vendas
Suzano
- Vagas: 3
- Analista operações logística (Cachoeiro de Itapemirim)
- Aprendiz (Pedro Canário)
- Técnico manutenção mecânica (Cachoeiro de Itapemirim)
ArcelorMittal Tubarão
Como se candidatar: os interessados devem se cadastrar no site.
- Vaga: 1 para Serra
- Técnico de projetos mecânicos
Samarco
- Vaga: 1 para Anchieta
- Técnico
Imetame
- Vagas: para Aracruz
- Vagas na Imetame Logística Porto:
- Mecânico (máquinas pesadas)
- Vagas na Imetame Metalmecânica:
- Assistente administrativo
- Advogado
- Técnico de enfermagem do trabalho
- Coordenador (administrativo/financeiro/operacional)
- Gerente (administrativo/financeiro/operacional)
- Caldeireiro escalador (offshore)
- Analista (psicólogo)
- Vagas para Imetame Energia:
- Técnico (engenheiro químico)
- Especialista / coordenação (sonda de perfuração)
Vale
- Vagas: 7 para Vitória
- Especialista em tecnologia da informação (arquiteto de aplicações e software) – gerência tecnologia da informação infraestrutura e segurança de dados – corporativo (até 26/08)
- Supervisor(a) planta piloto pelotização – gerência de engenharia de processos pelotização – mineração (até 30/08)
- Técnico mecânico PCD – manutenção preventiva - mineração (até 30/08)
- Técnico segurança trabalho PCD – porto ferrovia – porto (até 30/08)
- Soldarora – supervisão de manutenção preventiva– mineração (até 26/08)
- Analista administrativo sênior PCD (até 27/08)
- Mecânica – supervisão de manutenção preventiva– mineração (até 26/08)
Estaleiro Jurong
- Vagas: 7 para Aracruz
- Analista de contas a pagar
- Técnico de instrumentação
- Engenheiro de comissionamento
- Tubista - temporário (6 meses)
- Assistente de controle de documentos
- Engenheiro de instrumentação naval
- Especialista de contrato
Brinox
- Vagas: 47 para Linhares
- Abastecedor de produção
- Analista de métodos e processos pleno
- Assistente de faturamento
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Líder de logística
- Matrizeiro
- Operador de empilhadeira
- Operador de máquinas
Realcafé
- Vagas: 5 para Viana
- Auxiliar de serviços gerais
- Estagiário(a) de Engenharia Mecânica
- Operador de utilidades
- Soldador(a)
- Técnico(a) em manutenção elétrica
Biancogrês
- Vagas: 39
- Auxiliar de limpeza (1)
- Estagiário Administração de Empresas (1)
- Estagiário Engenharia de Produção (1)
- Operador de empilhadeira (4)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador industrial (21)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Representante de vendas (6)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
BR Distribuidora
- Vaga: 1 para Vitória
- Operador
Brametal
- Vagas: 18 para Linhares
- Estágio superior Manutenção de Equipamentos
- Ajudante de decapagem
- Estágio superior de Engenharia
- Estágio Técnico
- Ajudante de embalagem
- Ajudante de produção
- Analista de sistemas
- Técnico manutenção elétrica
- Soldador
- Operador de equipamentos móveis
- Ajudante PCD
- Comprador
- Analista de processos
- Facilitador de processos
- Estágio Administração - controle da qualidade
- Estágio manutenção de equipamentos
- Assistente de RH
Imercal
- Vagas: 1 para Cachoeiro de Itapemirim
- Ensacador
Marcopolo
- Vaga: 1 para São Mateus
- Auxiliar de produção PCD