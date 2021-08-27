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16 indústrias do ES abrem 155 vagas de emprego e estágio

Oportunidades são para cargos como costureira, soldador, operador de empilhadeira, analista de operações logísticas, técnico de projetos mecânicos e mecânico

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 09:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 ago 2021 às 09:22
Linha de produção da fábrica de papel higiênico da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim
Fábrica de papel higiênico da Suzano, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Suzano/Divulgação
Profissionais que estão à procura de emprego e estágio devem ficar atentos às oportunidades abertas em 16 indústrias instaladas no Espírito Santo. São 155 postos de trabalho para cargos de vários níveis de escolaridade. Os interessados devem observar a forma de atendimento de cada empresa.
No município da Serra, as chances estão disponíveis na ArcelorMittal Tubarão, Biancogrês e Cedisa. Em Vila Velha, existem 10 vagas para costureiras de máquinas reta, overloque e colarete para contratação imediata na Ative, indústria de confecção de moda fitness e praia.
Vale tem cargos disponíveis para trabalhar em Vitória, inclusive algumas exclusivas para mulheres. Ainda na Capital, a BR Distribuidora vai contratar técnicos. Em Viana, há oferta de emprego também na Argalit e na Real Café.
No Norte do Estado, as contratações ocorrem no Estaleiro Jurong e Imetame, ambas em Aracruz; na Brinox e Bremetal, em Linhares; e na Marcopolo, em São Mateus. Já em Cachoeiro de Itapemirim as vagas estão disponíveis na Imercal e na Suzano, que também tem cargo em Pedro Canário. Há ainda oportunidade na Samarco, em Anchieta.

CONFIRA AS VAGAS

Argalit

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] até o dia 30 de agosto.
  • Vagas: 3 para viana
  • Assistente de PCP
  • Auxiliar de produção
  • Operador de empilhadeira

Ative

Como se candidatar: os interessados devem enviar mensagem para o Whatsapp (27) 99822-0999.
  • Vagas: 10 para Vila Velha
  • Costureira (o) de máquinas reta
  • Costureira (o)  overloque
  • Costureira (o) colarete 

Cedisa

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vaga: 1 para Serra
  • Consultor de vendas

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Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 3
  • Analista operações logística (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Aprendiz (Pedro Canário)
  • Técnico manutenção mecânica (Cachoeiro de Itapemirim)

ArcelorMittal Tubarão

Como se candidatar: os interessados devem se cadastrar no site.
  • Vaga: 1 para Serra
  • Técnico de projetos mecânicos

Samarco

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: 1 para Anchieta
  • Técnico 

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Aracruz
  • Vagas na Imetame Logística Porto:
  • Mecânico (máquinas pesadas)
  • Vagas na Imetame Metalmecânica:
  • Assistente administrativo
  • Advogado
  • Técnico de enfermagem do trabalho 
  • Coordenador (administrativo/financeiro/operacional)
  • Gerente (administrativo/financeiro/operacional)
  • Caldeireiro escalador (offshore)
  • Analista (psicólogo)
  • Vagas para Imetame Energia:
  • Técnico (engenheiro químico)
  • Especialista / coordenação (sonda de perfuração)

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Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 7 para Vitória
  • Especialista em tecnologia da informação (arquiteto de aplicações e software) – gerência tecnologia da informação infraestrutura e segurança de dados – corporativo (até 26/08)
  • Supervisor(a) planta piloto pelotização – gerência de engenharia de processos pelotização – mineração (até 30/08)
  • Técnico mecânico PCD – manutenção preventiva - mineração (até 30/08)
  • Técnico segurança trabalho PCD – porto ferrovia – porto (até 30/08)
  • Soldarora – supervisão de manutenção preventiva– mineração (até 26/08)
  • Analista administrativo sênior PCD (até 27/08)
  • Mecânica – supervisão de manutenção preventiva– mineração (até 26/08)

Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 7 para Aracruz
  • Analista de contas a pagar
  • Técnico de instrumentação
  • Engenheiro de comissionamento
  • Tubista - temporário (6 meses)
  • Assistente de controle de documentos
  • Engenheiro de instrumentação naval
  • Especialista de contrato

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 47 para Linhares
  • Abastecedor de produção
  • Analista de métodos e processos pleno
  • Assistente de faturamento
  • Auxiliar de logística 
  • Auxiliar de produção
  • Líder de logística 
  • Matrizeiro 
  • Operador de empilhadeira 
  • Operador de máquinas 

Realcafé

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 5 para Viana
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Estagiário(a) de Engenharia Mecânica
  • Operador de utilidades
  • Soldador(a)
  • Técnico(a) em manutenção elétrica

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 39
  • Auxiliar de limpeza (1)
  • Estagiário Administração de Empresas (1)
  • Estagiário Engenharia de Produção (1)
  • Operador de empilhadeira (4)
  • Operador de pá carregadeira (1)
  • Operador industrial (21)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)
  • Representante de vendas (6)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)

BR Distribuidora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: 1 para Vitória
  • Operador

Brametal

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 18 para Linhares
  • Estágio superior Manutenção de Equipamentos
  • Ajudante de decapagem
  • Estágio superior de Engenharia
  • Estágio Técnico 
  • Ajudante de embalagem
  • Ajudante de produção
  • Analista de sistemas
  • Técnico manutenção elétrica
  • Soldador
  • Operador de equipamentos móveis
  • Ajudante PCD
  • Comprador
  • Analista de processos
  • Facilitador de processos
  • Estágio Administração - controle da qualidade
  • Estágio manutenção de equipamentos
  • Assistente de RH

Imercal

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 1 para Cachoeiro de Itapemirim
  • Ensacador

Marcopolo

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: 1 para São Mateus
  • Auxiliar de produção PCD

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