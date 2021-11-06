1.283 vagas de estágio abertas no ES com bolsa de até R$ 2,2 mil

Estudantes de cursos de nível médio, técnico, superior e de pós-graduação que querem ingressar no mercado de trabalho podem se candidatar a uma das 1.283 vagas de estágio disponíveis no Espírito Santo . As bolsas podem chegar a R$ 2,2 mil.

A VLI, empresa que opera terminais, ferrovias e portos, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022. A oferta é de 50 vagas em todas as localidades onde a companhia atua - Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Tocantins, Maranhão, Sergipe e Ceará.

Para se candidatar, é necessário estar cursando ao menos o 3º período de qualquer curso de bacharelado, licenciatura ou 1º período de tecnólogo, bem como ter disponibilidade para estagiar por 6 horas diárias.

Oportunidade para colocar em prática o conhecimento Crédito: Pixabay

A analista de Recursos Humanos da VLI, Leticia Hermsdorff da Matta, avalia que essa é uma importante porta de entrada da empresa. Ela pontua que o estagiário deve ter disponibilidade para aprender, ser curioso e interessado, bem como se identificar com os valores da companhia.

“O estudante aprende com profissionais experientes, é acompanhado tanto pelo líder quanto pelo RH, desenvolve um projeto e participa de ações de desenvolvimento”, ressalta. O contrato tem duração de um ano, podendo ser renovado por igual período.

A Simec Cariacica também vai contratar estagiários. São cinco vagas para as áreas de Administração, Engenharia Mecânica, técnico em Logística ou Administração e duas para o Programa de Estágio Novos Talentos nos cursos de Engenharia de Automação e Metalúrgica.

AGÊNCIAS DE RECRUTAMENTO

No Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), estão abertas 821 chances, sendo 750 para áreas de nível superior e 52 para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.200 mensais.

O superintendente executivo do CIEE-ES, Jossyl Cesar Nader, observa que o índice de contratação de estagiários como funcionários efetivos é alto. “As empresas enxergam com bons olhos a possibilidade de contar com um profissional já treinado e integrado à equipe. Mas para que a efetivação aconteça, é necessário que o aluno faça a sua parte, demonstrando potencial de crescimento e competência enquanto estagiário”, aponta.

O portal Super Estágios tem 213 oportunidades abertas em Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Aracruz, Colatina, Linhares e Afonso Cláudio. As bolsas variam entre R$ 500 e R$ 2,2 mil. As chances são para alunos de níveis técnico, médio, superior e de pós-graduação.

A Jovem Valor oferece 98 vagas. Para estudantes de ensino médio há 73 oportunidades em empresas da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo. Para quem já está aprendendo uma profissão, no ensino técnico ou superior, há outras 25 vagas.

Já no IEL Espírito Santo, são 96 vagas para atuação em empresas de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra. Do total, 63 são para estudantes do ensino superior, 24 para alunos de cursos técnicos, uma vaga para tecnólogo e oito para quem está cursando o Ensino Médio. As bolsas variam entre R$ 465 e R$ 1.350 podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale-transporte e alimentação na empresa.

CONFIRA AS VAGAS

VLI

Como se candidatar: os interessados podem se inscrever até 8 de novembro, no os interessados podem se inscrever até 8 de novembro, no site de carreira da empresa

Vagas: 50, com oportunidades para todas as localidades onde a companhia atua - Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Tocantins, Maranhão, Sergipe e Ceará.

Requisitos: estar cursando ao menos o 3º período de qualquer curso de bacharelado, licenciatura ou 1º período de tecnólogo, bem como ter disponibilidade para estagiar por seis horas diárias.

Simec Cariacica

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para [email protected]. os interessados devem enviar currículo para

Vagas: 5

Bolsas: não informada

Cursos:

Administração (1)

Engenharia Mecânica (3)

Técnico em Logística ou Administração (1)

Engenharia de Automação e Metalúrgica (2)

CIEE-ES

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no os interessados podem fazer o cadastro no site.

Vagas: 821, sendo 750 para áreas de nível superior e 52 vagas para nível médio/técnico.

Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200, mais vale-transporte e eventuais outros benefícios.

Cursos:

Administração (35)

Ciências Contábeis (15)

Ciências Econômicas (5)

Engenharia de Produção (4)

Engenharia Mecânica (2)

Tecnologia em Logística (7)

Tecnologia em Gestão Comercial (5)

Recursos Humanos / Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (5)

Pedagogia (200)

Licenciatura em Artes Visuais (40)

Licenciatura em Artes (40)

Licenciatura em História (40)

Licenciatura em Geografia (40)

Licenciatura em Matemática (40)

Licenciatura Educação Física / Educação Física (40)

Educação Física (2)

Licenciatura em Ciências Biológicas (40)

Licenciatura em Letras Português (40)

Licenciatura em Letras Português e Inglês (40)

Licenciatura em Letras Português e Literatura (40)

Licenciatura em Letras Português e Francês (40)

Comunicação Social - Jornalismo (2)

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia Em Marketing (15)

Sistemas de Informação / Ciência da Computação (7)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (6)

Ensino Médio (5)

Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio / Técnico em Administração Integrado ao EJA (5)

Técnico em Administração (25)

Técnico em Logística (5)

Técnico em Segurança do Trabalho (3)

Técnico em Geoprocessamento (1)

Técnico em Mecânica (5)

Técnico em Automação Industrial / Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio (1)

Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (2)

SUPER ESTÁGIOS

Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no os interessados podem se cadastrar no site

Vagas: 213 para estudantes de nível médio, técnico, superior e pós-graduação

Bolsas: variam entre R$ 500 e R$ 2,2 mil.

Cursos:

Ensino médio: todas as séries

Técnico em Administração

Técnico em Telemarketing

Técnico em Vendas

Técnico em Mecânica

Técnico em Contabilidade

Técnico em Redes de Computadores

Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Técnico em Enfermagem

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Gestão de Turismo

Técnico em Logística

Técnico em Informática

Técnico em Gestão de Saúde

Técnico em Administração e Contabilidade

Técnico em Marketing

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Hospedagem

Técnico em Hotelaria

Técnico em Contabilidade

Técnico em Auxiliar em Saúde Bucal

Técnico em Saúde Bucal

Técnico em Tecnologia da informação

Técnico em Mecânica Industrial

Pedagogia

Marketing

Design Gráfico

Publicidade e Propaganda

Administração

Ciências Contábeis

Recursos Humanos

Comunicação Social

Logística

Design

Cinema

Marketing Digital

Artes

Fotografia

Educação Física

Ciências da Computação

Sistemas de Informações

Gastronomia

Comunicação e Marketing

Direito

Odontologia

Engenharia Civil

Letras

Engenharia Mecânica

Jornalismo

Serviço Social

Gestão Recursos Humanos

Artes Visuais

Gestão Comercial

Gestão Comercial e Marketing

Comunicação Social – Jornalismo

Fisioterapia

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Tecnologia em Gastronomia

Arquitetura e Urbanismo

Comércio Exterior

Comunicação Social - Relações Públicas

Informática

Secretariado

Comunicação em Mídias Digitais

Gestão Pública: Governança e Políticas Públicas

Gestão Pública e Gestão de Pessoa

Gestão Pública e Direito Administrativo

JOVEM VALOR

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no os interessados podem fazer o cadastro no site.

Vagas: 98, sendo 73 oportunidades para estudantes de nível médio e 25 para ensino técnico e superior

Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.

Cursos:

Ensino médio (24 para Serra, 17 para Vila Velha, 15 para Vitória, 4 para Guarapari, 11 para Linhares, 1 para Nova Venécia e 1 para São Mateus)

Técnico em Enfermagem (2 para Serra)

Técnico em Administração (6 para Serra e 2 para Linhares)

Técnico em Informática (4 para Serra)

Administração (2 para Serra)

Tecnologia da Informação (4 para Serra)

Ciências Contábeis (3 para Serra)

Marketing (1 para Vitória)

Gastronomia (1 para Vitória)

IEL

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 96, sendo 63 para estudantes de nível superior, 24 para ensino técnico e oito para nível médio.

Bolsas: variam entre R$ 465 e R$ 1.350