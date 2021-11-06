1.283 vagas de estágio abertas no ES com bolsa de até R$ 2,2 mil

Estudantes de cursos de nível médio, técnico, superior e de pós-graduação que querem ingressar no mercado de trabalho podem se candidatar a uma das 1.283 vagas de estágio disponíveis no Espírito Santo. As bolsas podem chegar a R$ 2,2 mil.
A VLI, empresa que opera terminais, ferrovias e portos, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022. A oferta é de 50 vagas em todas as localidades onde a companhia atua - Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Tocantins, Maranhão, Sergipe e Ceará.
Para se candidatar, é necessário estar cursando ao menos o 3º período de qualquer curso de bacharelado, licenciatura ou 1º período de tecnólogo, bem como ter disponibilidade para estagiar por 6 horas diárias.
A analista de Recursos Humanos da VLI, Leticia Hermsdorff da Matta, avalia que essa é uma importante porta de entrada da empresa. Ela pontua que o estagiário deve ter disponibilidade para aprender, ser curioso e interessado, bem como se identificar com os valores da companhia.
“O estudante aprende com profissionais experientes, é acompanhado tanto pelo líder quanto pelo RH, desenvolve um projeto e participa de ações de desenvolvimento”, ressalta. O contrato tem duração de um ano, podendo ser renovado por igual período.
A Simec Cariacica também vai contratar estagiários. São cinco vagas para as áreas de Administração, Engenharia Mecânica, técnico em Logística ou Administração e duas para o Programa de Estágio Novos Talentos nos cursos de Engenharia de Automação e Metalúrgica.
AGÊNCIAS DE RECRUTAMENTO
No Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), estão abertas 821 chances, sendo 750 para áreas de nível superior e 52 para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.200 mensais.
O superintendente executivo do CIEE-ES, Jossyl Cesar Nader, observa que o índice de contratação de estagiários como funcionários efetivos é alto. “As empresas enxergam com bons olhos a possibilidade de contar com um profissional já treinado e integrado à equipe. Mas para que a efetivação aconteça, é necessário que o aluno faça a sua parte, demonstrando potencial de crescimento e competência enquanto estagiário”, aponta.
O portal Super Estágios tem 213 oportunidades abertas em Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Aracruz, Colatina, Linhares e Afonso Cláudio. As bolsas variam entre R$ 500 e R$ 2,2 mil. As chances são para alunos de níveis técnico, médio, superior e de pós-graduação.
A Jovem Valor oferece 98 vagas. Para estudantes de ensino médio há 73 oportunidades em empresas da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo. Para quem já está aprendendo uma profissão, no ensino técnico ou superior, há outras 25 vagas.
Já no IEL Espírito Santo, são 96 vagas para atuação em empresas de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra. Do total, 63 são para estudantes do ensino superior, 24 para alunos de cursos técnicos, uma vaga para tecnólogo e oito para quem está cursando o Ensino Médio. As bolsas variam entre R$ 465 e R$ 1.350 podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale-transporte e alimentação na empresa.
CONFIRA AS VAGAS
VLI
Como se candidatar: os interessados podem se inscrever até 8 de novembro, no site de carreira da empresa.
Vagas: 50, com oportunidades para todas as localidades onde a companhia atua - Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Tocantins, Maranhão, Sergipe e Ceará.
Requisitos: estar cursando ao menos o 3º período de qualquer curso de bacharelado, licenciatura ou 1º período de tecnólogo, bem como ter disponibilidade para estagiar por seis horas diárias.
Simec Cariacica
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para [email protected].
Vagas: 5
Bolsas: não informada
- Cursos:
- Administração (1)
- Engenharia Mecânica (3)
- Técnico em Logística ou Administração (1)
- Engenharia de Automação e Metalúrgica (2)
CIEE-ES
Vagas: 821, sendo 750 para áreas de nível superior e 52 vagas para nível médio/técnico.
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200, mais vale-transporte e eventuais outros benefícios.
- Cursos:
- Administração (35)
- Ciências Contábeis (15)
- Ciências Econômicas (5)
- Engenharia de Produção (4)
- Engenharia Mecânica (2)
- Tecnologia em Logística (7)
- Tecnologia em Gestão Comercial (5)
- Recursos Humanos / Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (5)
- Pedagogia (200)
- Licenciatura em Artes Visuais (40)
- Licenciatura em Artes (40)
- Licenciatura em História (40)
- Licenciatura em Geografia (40)
- Licenciatura em Matemática (40)
- Licenciatura Educação Física / Educação Física (40)
- Educação Física (2)
- Licenciatura em Ciências Biológicas (40)
- Licenciatura em Letras Português (40)
- Licenciatura em Letras Português e Inglês (40)
- Licenciatura em Letras Português e Literatura (40)
- Licenciatura em Letras Português e Francês (40)
- Comunicação Social - Jornalismo (2)
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia Em Marketing (15)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (7)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (6)
- Ensino Médio (5)
- Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio / Técnico em Administração Integrado ao EJA (5)
- Técnico em Administração (25)
- Técnico em Logística (5)
- Técnico em Segurança do Trabalho (3)
- Técnico em Geoprocessamento (1)
- Técnico em Mecânica (5)
- Técnico em Automação Industrial / Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio (1)
- Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (2)
SUPER ESTÁGIOS
Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no site.
Vagas: 213 para estudantes de nível médio, técnico, superior e pós-graduação
Bolsas: variam entre R$ 500 e R$ 2,2 mil.
- Cursos:
- Ensino médio: todas as séries
- Técnico em Administração
- Técnico em Telemarketing
- Técnico em Vendas
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Contabilidade
- Técnico em Redes de Computadores
- Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Gestão de Turismo
- Técnico em Logística
- Técnico em Informática
- Técnico em Gestão de Saúde
- Técnico em Administração e Contabilidade
- Técnico em Marketing
- Técnico em Recursos Humanos
- Técnico em Hospedagem
- Técnico em Hotelaria
- Técnico em Contabilidade
- Técnico em Auxiliar em Saúde Bucal
- Técnico em Saúde Bucal
- Técnico em Tecnologia da informação
- Técnico em Mecânica Industrial
- Pedagogia
- Marketing
- Design Gráfico
- Publicidade e Propaganda
- Administração
- Ciências Contábeis
- Recursos Humanos
- Comunicação Social
- Logística
- Design
- Cinema
- Marketing Digital
- Artes
- Fotografia
- Educação Física
- Ciências da Computação
- Sistemas de Informações
- Gastronomia
- Comunicação e Marketing
- Direito
- Odontologia
- Engenharia Civil
- Letras
- Engenharia Mecânica
- Jornalismo
- Serviço Social
- Gestão Recursos Humanos
- Artes Visuais
- Gestão Comercial
- Gestão Comercial e Marketing
- Comunicação Social – Jornalismo
- Fisioterapia
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Tecnologia em Gastronomia
- Arquitetura e Urbanismo
- Comércio Exterior
- Comunicação Social - Relações Públicas
- Informática
- Secretariado
- Comunicação em Mídias Digitais
- Gestão Pública: Governança e Políticas Públicas
- Gestão Pública e Gestão de Pessoa
- Gestão Pública e Direito Administrativo
JOVEM VALOR
Vagas: 98, sendo 73 oportunidades para estudantes de nível médio e 25 para ensino técnico e superior
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
- Cursos:
- Ensino médio (24 para Serra, 17 para Vila Velha, 15 para Vitória, 4 para Guarapari, 11 para Linhares, 1 para Nova Venécia e 1 para São Mateus)
- Técnico em Enfermagem (2 para Serra)
- Técnico em Administração (6 para Serra e 2 para Linhares)
- Técnico em Informática (4 para Serra)
- Administração (2 para Serra)
- Tecnologia da Informação (4 para Serra)
- Ciências Contábeis (3 para Serra)
- Marketing (1 para Vitória)
- Gastronomia (1 para Vitória)
IEL
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Vagas: 96, sendo 63 para estudantes de nível superior, 24 para ensino técnico e oito para nível médio.
Bolsas: variam entre R$ 465 e R$ 1.350
- Cursos:
- Administração
- Análise de Sistemas
- Arquitetura
- Ciências Sociais
- Ciências Contábeis
- Design de Interiores
- Design Gráfico/Desenho Industrial
- Direito
- Economia
- Engenharia Civil
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia de Produção
- Jornalismo
- Marketing
- Pedagogia
- Publicidade e Propaganda
- Sistema da Informação
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Edificações
- Técnico em Eletrônica
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Estradas
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Logística
- Técnico em Química
- Tecnólogo em RH
- Ensino Médio